Plan Integral para no envejecer…

Estimados amigos, con el título del presente artículo, pareciera que a todos nos interesaría no envejecer, obviamente eso es imposible. Sin embargo, la naturaleza nos ha proporcionado el equivalente de 10,000 telómeros en cada porción inferior de nuestros cromosomas, lo que nos permitiría vivir hasta 122 años, siempre y cuando cuidemos estos preciosos recursos de vida llamados Telómeros, y es la razón del porqué le pusimos este título al presente artículo.

Tomando en cuenta que desde el inicio del pasado siglo XX empezaron los descubrimientos, y los grandes avances de la ciencia y la tecnología relacionadas con la búsqueda de la calidad de la vida en el ser humano, y por supuesto con la importante misión de aumentar la expectativa de vida, ya que si comparamos que la vida promedio en el mundo en el año de 1900 era de únicamente de 47 años, y actualmente en el presente siglo XXI la población de los llamados “Viejos” está aumentando considerablemente, ya que estas personas de más de 70 años, la mayoría de ellas siguen siendo activas y productivas.

Ejemplo de lo arriba mencionado es una viejecita, paciente de 92 años que vi el día de hoy por una posible leucemia crónica, que por fortuna fue una falsa alarma, y lo que más le preocupaba a esta paciente era el ya no poder hacer sus tamales y atole, productos que les proporcionaba a sus hijos para que los comercializaran y ella seguir siendo productiva y activa.

Los buenos hábitos y el envejecimiento

El aumento del tiempo de vida se entiende gracias a los adelantos y buenos hábitos, el aumento de las medidas sanitarias, la eliminación de muchas enfermedades que antes eran letales, y que ahora ya han pasado a la historia gracias a las innumerables vacunas que se aplican desde que un ser humano nace, previniendo así la aparición de estas enfermedades.

Afortunadamente, muchas de las enfermedades que antes eran mortales, han desaparecido, pero desafortunadamente otras enfermedades han persistido con un grado alto de mortalidad, principalmente por padecimientos malignos y padecimientos relacionados con la función cardiovascular, aumentando también otros padecimientos como la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes y todas sus consecuencias.

Por lo tanto, el antiguo concepto de envejecimiento que todo el mundo tenía en la mente, de ser una persona con arrugas, cansada y prácticamente retirada de todas las actividades ordinarias, actualmente estas personas, como lo mencionamos anteriormente, siguen siendo activas y productivas, aumentando la expectativa de vida, y sobre todo con el ingreso de nuevas técnicas de embellecimiento de la piel y aumento de la resistencia y fortaleza de músculos, huesos y prácticamente todos los órganos, las personas actualmente pueden considerarse lo suficientemente fuertes para intentar rebasar los 100 años de vida como le sucedió a mi querido maestro Fundador del Instituto Nacional de la Nutrición, que ahora lleva su nombre, Dr. Salvador Zubiran.

Un consejo clave para detener el envejecimiento es el de conservar buenos hábitos de alimentación, combinados con un buen plan de ejercicios, tanto físicos como una buena dosis de tranquilidad y en ausencia total de la exposición a cualquier tóxico, como es el tabaco, el abuso del alcohol y las drogas, y la no exposición a sustancias toxicas en algunos centros de trabajo, como sería el caso de los mineros o los trabajadores ínfimamente relacionados con la industria química.

La magia del cuerpo humano

Pudiéramos considerar que la vida en sí es ya un milagro, el conservar en forma equilibrada y funcional a todos nuestros órganos vitales y no vitales, imagínese usted que el corazón de un feto, que aun no nace es el mismo corazón que sigue latiendo sin parar incluso hasta los 122 años de vida, eso es un verdadero milagro, ya que este corazón carece de descansos, porque incluso por las noches, cuando uno está plácidamente dormido, el corazón sigue latiendo sin reposo, ya que si se para, la persona fallece, lo que no sucede con otros órganos que al fallar pueden tener algún reemplazo con trasplantes o auxiliados por equipos médicos, que los ayudan a mejorar su funcionamiento, como es el caso de la Hemodiálisis, cuando los riñones fallan, o los aparatos para mejorar la respiración pulmonar, incluyendo el oxígeno externo, cuando los pulmones ya están muy dañados, ya sea por exceso de Nicotina o de Humo de carbón en aquellas personas expuestas por muchas horas diariamente a los fogones con leña.

Los peores alimentos

Dentro de los consejos que nos pueden ayudar, y proteger para detener el envejecimiento, es el uso de vitaminas tan especificas como dos tabletas de ácido fólico, tres veces al día, así como de proteínas ricas en Omega 3, como sería la ingesta diaria de alimentos como el atún, el salmón, la trucha, las sardinas, el aceite de olivo, el aguacate y muchos otros productos naturales frescos; y evitar comer comida chatarra elaborada con carbohidratos y azucares, así como la mala costumbre de consumir embutidos tales como las salchichas, los jamones, el tocino, el paté, salami, peperoni, etcétera, todos estos alimentos posiblemente serán muy sabrosos, pero como hacen daño y acortan la vida.

Un embutido es comúnmente un trozo de alimento generalmente de carne picada (la que sobra a los carniceros), y condimentada con algunas especias como la pimienta, e romero, el clavo, etcétera. Y es este producto introducido al embutido que generalmente los españoles usaban a la tripa de cerdo como contenedora de estos, por eso es que le dan un sabor agradable al paladar, pero el sabor lo proporciona la tripa de cerdo.

La Organización Mundial de la Salud estudió y clasificó a las carnes procesadas llamadas “embutidos” como productos alimenticios que contienen una gran cantidad de agentes Carcinogénicos para el ser humano, demostrando un famoso estudio científico que la ingesta de más de 20 gr. diarios de carnes procesadas, como las salchichas y el jamón, aumentan la mortalidad en el ser humano, pero no nos atrevemos a decir que su vida se acortó por ingerir esta comida chatarra, independientemente de que las sustancias químicas son capaces de producir mutaciones en los cromosomas que se convertirán más adelante en cáncer.

Por lo tanto, te recomendamos que para seguir el camino a la salud ingieras jugos verdes y proteínas que contienen Omega 3 (salmón, atún, trucha, aguacates, aceite de oliva, etcétera) Por lo tanto hagan un esfuerzo, sigan este Plan Integral anti-envejecimiento. Si tiene usted algún comentario, comuníquese con nosotros al teléfono 293 61 61 o al correo drmorales1999@gmail.com