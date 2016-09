Home » Local Ciudad Vallarta, ejemplo en materia de Derechos Humanos. Vallarta, ejemplo en materia de Derechos Humanos.

Firma del convenio de Capacitación, Vinculación y Colaboración Institucional entre el Ayuntamiendo y la CEDH.

Dos firmas, un compromiso por el respeto a los Derechos Humanos.

El alcalde, Arturo Dávalos, y el ombudsman a su llegada a la Academia en Las Juntas.

Las autoridades en su mensaje a los protagonistas: Policías y agentes de Tránsito.

Atentos escucharon los asistentes el compromiso adquirido.

Este convenio va más allá del protocolo y trasciende los compromisos establecidos.

El presidente de la CEDHJ indicó que este compromiso adoptado por Vallarta debe permear en el resto de los ayuntamientos.

.

Gerardo González

Puerto Vallarta

.

El gobierno municipal de Arturo Dávalos Peña, dio un paso importante en materia de protección y respeto a los derechos humanos, al suscribirse este jueves por parte del alcalde vallartense y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, el convenio de Capacitación, Vinculación y Colaboración Institucional entre ambas instancias, con el cual se brindará capacitación a los elementos de Seguridad Ciudadana, juzgadores y servidores públicos que tienen trato directo con la ciudadanía.

La suscripción del convenio se llevó a cabo en las instalaciones de la Academia Regional de Policía, en donde el primer edil Arturo Dávalos Peña afirmó que desde la llegada de su administración, hace once meses, fue muy claro el compromiso de trabajar por el respeto pleno a los derechos humanos y las garantías de los vallartenses.

“Desde un principio nos quedó muy claro: el respeto a los derechos humanos es fundamental en esta administración, por ello desde que iniciamos este gobierno le di instrucciones precisas al director de Seguridad Ciudadana de que teníamos que trabajar en base al respeto de los ciudadanos y vamos a seguir trabajando en equipo para que en Puerto Vallarta se sigan respetando los derechos de todos”, aseguró en su mensaje.

Señaló que ya se tienen importante avances en esta materia “por eso para el gobierno municipal de Puerto Vallarta es fundamental poner énfasis en la persona como el elemento principal, como el eje rector alrededor del cual giran todas las acciones que llevamos a cabo como servidores públicos; gracias a este tipo de convenios estamos dando pasos firmes para lograr este cometido, de trabajar en pos del respeto y la protección de los derechos humanos”.

El alcalde destacó la labor que a través del Enlace Municipal de Derechos Humano, a cargo de María Nicolasa García Reynoso, se ha tenido en este gobierno para abatir el rezago que prevalecía desde hace varias administraciones y los lazos de cooperación establecidos con las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, lo que ha permitido que en la administración no se haya emitido ninguna recomendación al municipio.

Por su parte el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, reconoció la disposición mostrada por el presidente municipal en esta materia “a mí no me gusta reconocerlo si no está demostrado en la práctica, hemos visto una total apertura, una total disposición, que esto debe de permear a las demás instituciones públicas, a los demás gobiernos municipales del estado, esa apertura y esa total voluntad por parte del gobierno municipal de Puerto Vallarta”.

Lo anterior dijo, se demuestra con la atención que se ha tenido a las recomendaciones y quejas que estaban pendientes desde administraciones pasadas y el “compromiso muy claro del presidente municipal de aceptar todas las propuestas de conciliación y recomendaciones que la CEDHJ dirija”.

Precisó que este convenio va más allá del protocolo y realmente trasciende los compromisos establecidos, por lo que se inicia con dos días de actividades como la capacitación a los servidores públicos, participaciones académicas con los juzgadores de esta región en todas sus especialidades y el acercamiento con los líderes de las organizaciones de la sociedad civil, de profesionistas y activistas. “Sin duda la sociedad, serán los principales beneficiarios”.