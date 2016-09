Home » Jalisco Educación Instituciones católicas trascendentales. Instituciones católicas trascendentales.

Por Mtro. Luís Ignacio Zúñiga Bobadilla

Director de la UNIVA, Puerto Vallarta.

direccion.vallarta@univa.mx

Las instituciones católicas de educación superior han permanecido en el tiempo por su responsabilidad de preservar un ambiente de conocimiento íntegro basado en valores éticos.

La gestión de las instituciones católica es importante y evita explicaciones superfluas, por el contrario, dichas instituciones que datan de la misma historia del hombre, basan su doctrina en la Fe, este compuesto sencillo y esencial del cual parte todo lo conocido.

Se explica en el Antiguo Testamento a partir de su raíz amán –apoyarse en argumentos sólidos, fuerte como una roca– su otra raíz batáh, es poseer confianza. Es, sentirnos seguros porque nos apoyamos en Dios, de ahí la seguridad que se imprime a los estudiantes de la Universidad Católica.

Seguro estoy de la calidad que se imprime al proceso de educación en busca del conocimiento en las instituciones de referencia ahí se imprime suficiente esperanza al avance cultural basados en modelos de enseñanza católica apegada a la razón y movimiento de los tiempos globales.

Si es responsabilidad de toda Universidad buscar este significado, la Universidad Católica está llamada de modo especial a responder a esta exigencia; su inspiración cristiana le permite incluir en su búsqueda, la dimensión moral, espiritual y religiosa, y valorar las conquistas de la ciencia y de la tecnología en la perspectiva total de la persona humana” (San Juan Pablo II.)

Importante es reflexionar sobre verdades con base en la fe, no existen fuera del significado y esencia del Todopoderoso. Entonces se hace necesario comprender su dimensión desde el punto de vista bíblico “apertura a Dios”. Facilidad para comprender los caminos que nos señala el bien común. “En el mundo de hoy, caracterizado por unos progresos tan rápidos en la ciencia y en la tecnología, las tareas de la Universidad Católica asumen una importancia y una urgencia cada vez mayores. De hecho, los descubrimientos científicos y tecnológicos, si por una parte conllevan un enorme crecimiento económico e industrial, por otra imponen ineludiblemente la necesaria correspondiente búsqueda del significado, con el fin de garantizar que los nuevos descubrimientos sean usados para el auténtico bien de cada persona y del conjunto de la sociedad humana” (S. J. Pablo II.)

Los estudiantes de las instituciones de educación superior, especialmente las universidades católicas conscientes de los cambios vertiginosos en esta época, derivan en menos tiempo para entender el desenvolvimiento de las circunstancias adversas, sobre todo, cambios de actitud a partir de realidades poco analizadas que hacen presa al hombre desprovisto de Fe. Se sabe de mayor número de tendencias positivas por encima de las negativas. Se requiere reflexionar de forma constante sobre problemas cotidianos, justicia, paz, armonía, economía de mercados, ecología, situaciones complicadas a las que hay que atender desde una perspectiva segura y esa solamente la proporciona Jesucristo y la Fe que se tenga en su palabra y en su amor por el hombre.

Mantener sensibilidad que vaya en ese sentido es muy importante para no caer en fatalismos, buscar a Jesucristo en la Fe, esto no se opone al conocimiento o los descubrimientos científicos. Mediante la ciencia, se permite al hombre desarrollar su actividad de conocer la realidad y contribuir al progreso, para hacerse cada vez más inteligible a sí mismo, a la naturaleza y su historia (R. Fisichella). Las Universidades católicas precisan de la Fe que es un don gratuito y libre de voluntad personal; ella ofrece respuestas que la ciencia no puede dar por estar fuera de su ámbito, por ser un misterio difícil de explicar, es una apertura del ser humano a Dios. Tiene respuesta plena a la existencia humana en sus aspiraciones más profundas.

Cito la misión de la Universidad Católica en Puerto Vallarta:

“Incidir en la transformación social desde la cosmovisión católica y formar personas integras en lo humano, científico, tecnológico y profesional, que sean líderes con espíritu de servicio, comprometidos con el bien común y el desarrollo sustentable” (Fuente: Plan Integral de Desarrollo 2016-2020.)

En su momento el padre Benedicto XVI, en la carta Caritas in Veritate

“…el riesgo de nuestro tiempo es que la interdependencia de hecho entre los hombres y los pueblos no se corresponda con la interacción ética de la conciencia y el intelecto, de la que pueda resultar un desarrollo realmente humano. Sólo con la caridad, iluminada por la luz de la razón y de la fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo con un carácter más humano y humanizador…”.

La dimensión de estos importantes conceptos permite analizar esta época global y confirmarlos. La crisis mundial de valores, económica y social, es una realidad innegable, entonces la persona tiene que ser suficientemente orientada para no caer en los artificios de este siglo, la necesidad de salir de esta crisis es insoslayable se requiere amplio apoyo a los seres humanos víctimas de estas tentaciones ayudarlo encontrar el camino de la misericordia con paso firme hacia el futuro, esa es uno de los objetivos de las instituciones católicas.

Las primeras universidades surgieron hacia fines del siglo XII y coexisten en la actualidad 359, en Estados Unidos reporta el mayor número.Sin la intención de hacer demasiada historia del nacimiento de las instituciones religiosas, después del S. VI, éstas se formaron en la ciencia sagrada, ciencias humanas, el arte y sobre esto en los valores de respeto, lealtad y solidaridad, aspectos éticos que fueron evolucionando hasta hoy en plena globalización con su conciencia planetaria, este mundo con su proceso de unificación a causa de la interdependencia en ocasiones nubla el amor a Dios, rompe la interconexión que existe con nuestro creador; las instituciones de educación superior católicas permiten este acceso a una vida espiritual plena mediante la Fe.

Benedicto XVI Papa Emérito ha señalado que la tarea fundamental de una educación auténtica en todos los niveles no consiste meramente en transmitir conocimientos, aunque eso sea esencial, sino también en “formar los corazones”.

El reto actual más importante de las instituciones católicas de inspiración cristiana en la actualidad responden al reto estructural del diálogo entre la fe que se profesa y la cultura global, esto es imprescindible para reconocer la necesidad de una educación humanística, donde los educadores asuman su responsabilidad y se aboquen con precisión en la tarea educativa fincada en valores y amor a la vida que nos h dispensado nuestro Creador y este ha sido por siglos el soporte estructural de las Instituciones católicas trascendentales.