El molcajete de plata, un ejemplo de perserverancia.

Por Héctor Pérez García.

Analista gastronómico

Sibarita01@gmail.com

Recibí la invitación para asistir a la entrega de un reconocimiento al Mérito Gastronómico por la difusión de la auténtica cocina mexicana de parte de mi amigo José Jové. La cita: el martes 6 de septiembre de 2016, en el Club de Industriales de la Ciudad de México, ubicado dentro del hotel J.W. Marriott, en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Pepe incluyó en su invitación mi asistencia a una sesión comida de La Chaine des Rotisseurs de la ciudad capital, misma que se llevaría a cabo un día antes en el hermoso recinto de la ex Hacienda San Ángel Inn, al sur de la ciudad.

En cuanto a la primera, pensé de manera instintiva que se trataría de uno más de esos eventos promocionales organizado por vivales y oportunistas. Me sacó de mis pensamientos la nómina de los organizadores y las instituciones que representan: La Academia Mexicana de Gastronomía, la Asociación Mexicana de Restaurantes de la Ciudad de México, la Cofradía de Gourmets de la Zona Rosa y el Club de Industriales de la Ciudad de México. Nada más y nada menos que la crema y nata de la culinaria y la gastronomía mexicana unida para reconocer la valía de hombres y mujeres de excepción con probada dedicación en la conservación de nuestras más valiosas tradiciones: las Cocinas Regionales de México. La cocina que fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, en 2003.

En cuanto al evento de La Chaine, éste se llevó a cabo con el ritual acostumbarado: cerca de un centenar de socios de riguroso traje y corbata, algunos de ellos con décadas de pertenecer a la institución desde su fundación hace casi cincuenta años. Tuve ahí la oportunidad de saludar a viejos y nuevos amigos, compartir un menú sencillo pero con mucha calidad y mejores vinos. La amistad, ese fugaz sentimiento que se asemeja a la cocina, pues solo el tiempo la consagra, reinó en el ambiente. “En la Chaine solo deben estar aquellos a quienes uno pudiera invitar a su casa”, nos repitió John Berthelot. Un grupo de gastronomos consumados y añejos amigos con Luis Gálvez a la cabeza y John Berthelot a su lado para asegurarse de que las cosas salieran bien y la anfitriona, señora Patricia Debler cuidando los detalles y la atención a los convidados.

En cuanto al Molcajete de Plata, el evento, en su cuarta edición, es apoyado de manera entusiasta por otras instituciones como la Chaine des Rotisseurs y el Club Vatel. La prensa especializada, restaurantes individuales, gastrónomos reconocidos y empresas de alimentos y bebidas.

Sus organizadores, encabezados por René Martínez, un gastrónomo irredento desde los tiempos en que laboraba con don Miguel Alemán Valdez en el Consejo Nacional de Turismo y ahora Cofrade Mayor de la Cofradía de gourmets de la Zona Rosa, ha tenido la visión de apoyarse en otras instituciones como el Club de Industriales cuyo presidente, don José Carral recibe anualmente en sus instalaciones a actores e invitados.

Con la misma visión y con el propósito de que el acervo culinario y tradicional sea prolongado, ha obtenido la participación de una de las escuelas de la culinaria con mayor prestigio en la ciudad: el Centro de Estudios Superiores de San Ángel, cuyo lema es: La Universidad de los Negocios de la Industria de la Hospitalidad.

El Club de Industriales es una institución de abolengo. Desde siempre se ha distinguido por su respeto a todo lo mexicano: sus muros se cubren de obras de artes con pinturas de artistas mexicanos y sus cocinas reproducen las recetas de todos los rincones de está grande nación. Su chef ejecutiva Isabella Dorantes realizó sus prácticas profesionales en Hoteles Camino Real y en un tiempo hizo una estadía en Puerto Vallarta. Una joven promesa de la culinaria internacional conocedora y amante de las cocinas de sus ancestros. Ella fue la coordinadora de la comida servida el día de fiesta de la entrega del Molcajete de Plata en su cuarta edición.

Nada en estos eventos se improvisa, todo se produce como en una obra de teatro, todos los actores conocen a la perfección su papel y todos los invitados: en esta ocasión más de ciento cincuenta, se comportan como asistentes a la representación de una obra sinfónica de altura.

Durante el cóctel saludamos a verdaderas eminencias de la cocina mexicana: al chef Tito Briz de El Cardenal, a Lucina Molina de Casa Merlos, al chef Guy Santoro del restaurante Almara, a Luis Gálvez de Les Moustaches, al Mtro. Rafael Guerrero del Centro de Estudios Superiores San Ángel, a Ulrich Schwartz, al Lic. Alfonso de Robina y Bustos, presidente de La Academia Mexicana de Gastronomía y Francisco Mijares Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes, institución con casi siete décadas de existencia.

Llevaba yo una misión y un propósito: conocer a través de mis amigos los organizadores el modus operandi para llevar a cabo un evento de tal envergadura y profesionalismo y entregar una invitación a la señora Lucina Molina de Merlos, propietaria del restaurante Casa Merlos, quien sería reconocida en esta cuarta ocasión con el Molcajete de Plata, para viajar a Puerto Vallarta y ofrecernos una semblanza profesional de su oficio. Oficio que por más de 35 años ha llevado a cabo con amor y dedicación en las cocinas de su restaurante.

Cuando la señora Merlos se paró frente al micrófono para agradecer a la concurrencia dijo con palabras ahogadas por la emoción: “ Cocino porque me gusta hacer feliz a los demás. A mis hijos les he enseñado a amar la cocina, la comida como gusto, no sólo como alimento”. Y en verdad: doña Lucila Molina de Merlos es una cocinera que cocina con amor y nos cuenta con humildad como ha viajado a otros continentes a recibir honores por su arte y ahora, orgullosa los recibe en su tierra y frente a muchos de sus fieles comensales.

Ya antes han recibido este honor otras personas meritorias y reconocidas: la primera, Diana Kennedy. La dama mexicana de origen inglés que más ha hecho por la difusión de la cocina mexicana por el mundo. Sus numerosos libros se ha traducido a otras lenguas y sus investigaciones son profundas, rallando en lo antropológico. Con indígenas ha vivido en varias regiones del país y una de sus últimas obras, un grueso volumen sobre las cocinas de Oaxaca es un ejemplo no igualado todavía por estudiosos mexicanos.

El segundo Molcajete de Plata le fue entregado a una cocinera oaxaqueña: Doña Abigail Mendoza, una dama celosa del acervo cultural de su Estado y extraordinaria interprete de las cocinas de su generosa tierra.

Vino luego el reconocimiento a un cocinero propietario de un símbolo que se repite por varios rumbos de la ciudad: el restaurante El Cardenal. Tito Briz es su nombre y en sus feudos se come bien y se come extraordinaria cocina de nuestras regiones originarias. Su presencia en el salón fue premiada con un largo aplauso pues muchos de los asistentes son también sus clientes.

Entre los organizadores participa una dama de reconocida solvencia profesional y humana: le llaman Mamá Titina, se trata de Tita Ramírez, cocinera y dueña de los restaurantes El Bajío. Establecimientos reconocidos también por su dedicada especialización en la buena cocina de las regiones de México.

El AGAPE

Comenzó éste con una recepción en la antesala del gran salón montado para la comida. Se nos ofreció tequila Tradicional de Cuervo y Octli, un destilado de pulque proveniente de El Mezquital, en el Estado de Hidalgo, amén de otros aperitivos de buenas familias. Los bocadillos, cortesía de La Hacienda de Los Morales, uno de los restaurantes de más tradición en la ciudad, también con más de cincuenta años de servicio, consistieron en diminutas obras de arte que se comían con la vista y la boca.

Al pasar a ocupar los lugares asignados para los concurrentes comenzó el servicio: Una sopa de verdolagas, obra del chef Tito Briz. En plato sopero y cuchara grande, de esas que llenan la boca y bañan por completo el paladar: ligera, hecha con un buen caldo y hojas de verdolagas sin tallos. Si acaso unas mitades de tomatillo que agregaban una pequeña dosis de acidez. Una sopa de esas que ya no se acostumbran pero que al degustarlas reviven viejas experiencias gastronómicas o nos trasladan a cocinas de haciendas o casonas donde la comida era un ritual.

Unos sorbos de un vino blanco fresco, de la Casa Magoni de Valle de Guadalupe: Manaz 2014, hecho con uvas Viognier y Fiano redondeo el primer tiempo con mucha dignidad.

El servicio, discreto y eficiente: silencioso y armonioso, como se espera de un establecimiento de categoría donde el lujo se traduce en espacio y buen gusto. Un lugar donde los camareros fungen con ritual de monaguillos de Cardenal oficiando la gran cena del Señor.

Guy Santoro, chef corporativo de Grupo de hoteles Brisas, preparó una obra maestra: Se nos sirvió un pequeño filete de pescado blanco sobre una cromática alfombra de vegetales: una brunoise de pimientos verdes, rojos y amarillos, en armonía de sabor con alcaparras pequeñitas, aceitunas verdes y negras rebanadas y delicados gajos de jitomate firme. Todo amalgamado en aceite de oliva virgen. Antes de salir de la cocina el cocinero dibujo un listón de pesto y dejó caer sobre el guiso unos sonrosados piñones para acentuar el origen Mediterráneo y plural de un plato delicado. El suculento bocado fue acompañado por un tinto ligero de la misma Casa Magoni. Un vino varietal sin uva identificada: Origen 43, añada 2013.

Subió al podio un alumno de la Universidad CESSA- Centro de Estudios Superiores de San Ángel- para explicar a los comensales el proceso que siguieron los alumnos de cocina y gastronomía para preparar un Mole Poblano tal como exigen los cánones originales.

Se nos sirvió un plato con un par de rebanada de pechuga de pollo, jugosa y tierna, acompañada de un poco de mole al lado y una diminuta cazuela con arroz colorado. Alumnas ataviadas con atuendo de cocina pasaban por las mesas ofreciendo más salsa desde una salsera de porcelana. El mole, con esa armoniosa combinación de lo dulce y lo picoso donde ningún sabor domina, proporcionó a la espesa salsa el carácter de generaciones de cocineras que lo han perfeccionado desde que en la época prehispánica lo preparaban los indígenas. –sin azúcar ni chocolate-

Fue una prueba de fuego para un puñado de alumnos pues los más de cien comensales a quienes sirvieron fueron en su gran mayoría gastrónomos consumados. El tinto de Casa Magoni cumplió, como los alumnos, con grande dignidad esta parte de la comida.

Un pequeño plato con una triada de dulces poblanos completo una comida para recordar. Buen café y licor de tequila Cuervo Agavero nos preparó, a los comensales para una buena conversación, ya que ¿De qué puede hablar un buen gastrónomo después de comer?

Al final del viaje surge en la mente una pregunta: ¿Cuándo tendremos en Puerto Vallarta restaurantes con la verdadera, genuina y honesta cocina regional mexicana? Esa que hace que una sopa de fideo seca, unas albondigas con hierbabuena o un cerdo con verdolagas, salten de las fondas a las mesas con mantel. No hablamos de pozole, gorditas y tortas ahogadas. Cada plato tiene su lugar y en todo el mundo es igual, pero no todos merecen o pueden vestirse de catrines con dignidad. La cocina tambien tiene niveles como la sociedad. La cocina de Puerto Vallarta es la cocina del litorial: cocina del mar. Pero las viejas familias que vinieron de los pueblos de la sierra trajeron con ellos su cocina : una culinaria basta, variada y geneorosa. Esa es la cocina que debería salir de las viejas casonas familiares para mostrarse al mundo con orgullo: sin deformaciones, ni adecuaciones innecesarias. Esa es la cocina que sirven; Nicos, El Mayor, Casa Merlos, El Cardenal, Fonda del Recuerdo, Azul Histórico y tantos otros, sin contar a los pretenciosos que encarecen la comida so pretexto de lujos innecesarios. Un verdadero lujo es el que El Cardenal compre maíz antes que tortillas. Ahí, en su cocina preparan el nixtamal, lo muelen y con la masa tortean probablemente las mejores tortillas de México: eso es dignificar nuestra cocina. Gracias Pepe Jové por una experiencia extraordinaria. Gracias Miguel Espejel: mi amigo de toda la vida, (profesional), mi cicerón y consejero. Nos queda pendiente encontrar más templos gastronomicos donde se venera la buena y genuina cocina regional mexicana.

