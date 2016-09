Home » Local Ciudad Contribuyen universitarios a combatir desigualdad social. Contribuyen universitarios a combatir desigualdad social.

El CUC está involucrado en acciones sociales.

A través del programa itinerante “Brigadas Universitarias CUCosta”.

Por Gerardo González

Puerto Vallarta

El Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) puso en marcha, el fin de semana, las “Brigadas Universitarias CUCosta”; un nuevo programa itinerante de vinculación cuyo objetivo es coadyuvar y acompañar el trabajo de las instituciones de asistencia social que desarrollan su labor en Puerto Vallarta y la región.

Académicos, estudiantes y prestadores de servicio social del CUCosta acercarán, de manera periódica, servicios básicos tales como atención en salud, asesoría jurídica, psicológica y de autoconstrucción de la vivienda, así como actividades deportivas y recreativas a las comunidades socialmente menos favorecidas del municipio.

El acto inaugural de las “Brigadas Universitarias CUCosta” se realizó en la plaza principal de la delegación Ixtapa, encabezado por el Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, quien delineó las principales líneas de acción del programa: combatir la desigualdad social y la falta de servicios de salud.

“El Centro Universitario de la Costa quiere cumplir con la importante misión de la Universidad de Guadalajara en razón de ser una universidad pública. Su principal objetivo es el de alentar la movilidad social y contribuir de varias maneras: principalmente, mediante la formación de profesionistas y la difusión del conocimiento; pero también, a través de servicios institucionales, contribuir a la equidad y a la justicia sociales”.

El doctor Cortés Guardado resaltó en su mensaje el compromiso de la UdeG con las personas que cuentan con recursos limitados; un compromiso que, afirmó, los universitarios asumen “con entusiasmo, orgullo y con la vista puesta en mejorar a la propia institución y las condiciones de vida de las comunidades vulnerables de Puerto Vallarta”.

Estrechan coordinación interinstitucional.

En conjunto con los servicios jurídicos, técnicos, de ingeniería, psicológicos y deportivos, las “Brigadas Universitarias CUCosta” tienen como uno de sus ejes fundamentales la prevención de la salud, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco (SSJ), a través de la Octava Jurisdicción Sanitaria con sede en Puerto Vallarta.

“La prevención es una de las acciones más importantes, ya que nosotros vamos a incidir directamente con las personas, asesorándolas para que eviten enfermarse, que estén bien, que estén con salud, para que puedan trabajar y estudiar”, explicó, durante su intervención, el director de la Octava Jurisdicción Sanitaria, doctor Jaime Álvarez Zayas.

La presencia de la SSJ como parte de las brigadas garantiza que la población que requiera ser canalizada a una instancia de salud, acceda a estos servicios de una manera rápida y expedita con el fin de evitar y prevenir casos que eventualmente puedan requerir una atención urgente.

El delegado regional de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco (SecturJal), licenciado José Ludwig Estrada Virgen, destacó el compromiso de los universitarios con la comunidad y la importancia de contribuir a la movilidad social en un municipio como Puerto Vallarta, cuya población depende en su gran mayoría de la actividad turística.

“Mucha gente (que) trabaja en la actividad turística no tiene la manera de cómo allegar, cómo prepararse en la cuestión de salud, de justicia, de su vivienda. Hay muchas colonias que tienen mucha necesidad. El municipio no tiene el presupuesto y una parte que nosotros demos por nuestro destino, va a ser bastante bueno. Me da mucho gusto, como representante de la Secretaría de Turismo, ver lo que se está haciendo”.

Próximas Fechas.

Las “Brigadas Universitarias CUCosta” se aprestan para acercar sus servicios a la población de la colonia Volcanes y áreas circunvecinas, el próximo sábado 24 de septiembre; y el sábado 8 de octubre, en Playa Grande. El horario de atención es de 9:00am a 2:00pm.