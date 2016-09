Home » Opinión Paco El Lago de Tos-Cano #97 El Lago de Tos-Cano #97

VERSOS CULINARIOS PARA PASAR EL RATO

Francisco Toscano

.

De chile, dulce, de mole

y con cambios el atole.

La semana del adiós,

del adiós a Juan Gabriel,

me hizo recordar la frase

de “México siempre fiel”.

Y también fue la semana

en la que hubo gran sainete

y rodaron las cabezas

de varios del gabinete.

La marcha por la familia

a muchos tuvo en vigilia.

Buen paquete le dejaron

al nuevo secre de Hacienda

y los cambios que se dieron

aún hay quien no los entienda.

Que son para bien de México,

es lo que dice el Preciso.

Yo con esta me despido,

está resbaloso el piso,

No lo inventé,

no lo inventé yo lo oí

pero no se,

no se si se lo creí.