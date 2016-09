Home » Opinión Órbita Política Oír a la familia, sin artificios. Oír a la familia, sin artificios.

Por Mtro. Luís Ignacio Zúñiga Bobadilla

Director General de la UNIVA-PV.

direccion.vallarta@univa.mx

No podrán con la familia, peligro que se cierne para la paz mundial como consecuencia de que se están difundiendo algunas ideologías para destruir la familia”.



Antonio Cañizares

Arzobispo

La marcha del sábado de diversas organizaciones en pro del matrimonio hombre- mujer me llevó a reflexionar sobre este delicado asunto.

Vi con sorpresa como miles de personas defendieron su posición a partir de propuestas contrarias a lo que se conoce como familia. Apostólicos, evangélicos, laicos, mormones y cientos de representantes de organizaciones sociales al unísono, defender a la conformación del matrimonio como se le conoce.

“La familia no es un laboratorio”; coincidieron los manifestantes al asentar su firma en lo que será un acontecimiento histórico.

Hubo una interesante conferencia de prensa donde los participantes dejaron su opinión y a la vez llamado a los poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a respetar “…el derecho inalienable del papá y la mamá a educar a sus hijos y expresaron su total desacuerdo a que la familia y los hijos sean sometidos a experimentos sociales basados en ideologías de género”. Fueron 110 las ciudades que se han sumado a participar en la marcha. No fue una manifestación de odios, con el debido respeto se evitó despotricar y acusar, a mi juicio fue por los canales de dar a conocer su posición ante lo que se conoce como matrimonio entre personas del mismo sexo asunto por demás complicado y extremadamente delicado que merece ser examinado con gran cuidado.

Mi tesis general es respeto a las decisiones de los demás, claro siempre y cuando estén soportadas en sustentos sólidos y convincentes. La decisión homosexual debe respetarse aunque en sus manifestaciones privadas; me parece que llevarlo a la institucionalización sería una decisión equivocada. Distinguir entonces entre lo privado y lo público sería, para mi, asunto importante. Igualdad de derechos cimentados en la ley y cultura. El matrimonio tiene un objetivo claro; dar continuidad y preservación de la especie humana mediante la reproducción, esto es imposible cuando dos personas del mismo sexo se unen.

Como se sabe este asunto tiene varios años de haber iniciado como propuesta y el primer país que lo aprobó fue Holanda, para después legalizarlo Bélgica, Canadá, España, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Nueva Zelanda, Uruguay, Francia, Luxemburgo, Brasil, Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra, Gales y Escocia. Se reporta que en Finlandia no se ha puesto en marcha y asunto curioso, después de varias inconformidades en Eslovenia se emitió una ley en marzo del año pasado donde se le reconoce al matrimonio homosexual, aunque en diciembre del mismo año mediante una consulta popular fue anulado. Este recuento me permite dimensionar hasta dónde debe considerarse un referéndum en nuestro país, fuera de protestas aisladas.

El papa Francisco opinó al respecto:

“Para Dios, el matrimonio no es una utopía de adolescente, sino un sueño sin el cual su criatura estará destinada a la soledad… recordó las palabras del Evangelio según San Marcos en las que se dice que “lo que dios ha unido, que no lo separe el hombre”.

Los legisladores de la actual Ciudad de México, quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Campeche, Michoacán, Morelos y Colima y se anuncia la entrada de la ley que permita estas uniones también en Chiapas, además de otras entidades federativas que ya se apuntan.

El primer mandatario licenciado Enrique Peña Nieto asentó su rubrica en la iniciativa para reconocer en la Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto fue el pasado 16 de mayo de 2016. Las reacciones en contra en varias partes del país se manifestaron ya que dicha iniciativa modificaría la Carta Magna y el Código Civil en la dirección de reconocer a los matrimonios igualitarios. Modificación directa al Articúlalo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para que tengan el derecho de contraer nupcias las personas del mismo sexo, además de las especificaciones a que haya lugar y de las cuales podría derivarse otra entrega editorial de mi parte.

Desde la familia se podrían encontrar soluciones. Ahí es donde se nace, crece, se protesta y se termina la vida. Es esta célula social donde se originan las bases del ser humano; donde se conforma su destino, del que dependerá lo actual y el futuro añorado.

Tengo claro que la felicidad no es de ninguna manera objeto de la inteligencia, surge cuando el ser humano se despega de su ser irracional para dirigir su espíritu hacia su real responsabilidad humana. llegar a ser humano, hay que saber cómo llegar a serlo, se puede fracasar en el intento pero no detenerse, sino continuar en la búsqueda con la mirada al frente, no desfallecer Oír a la familia, sin artificios.