Home » Editorial Recortes al presupuesto de Turismo Federal. Recortes al presupuesto de Turismo Federal.

Vienen recortes al turismo.

.

Conforme el proyecto de presupuesto, entregado la semana pasada, la Secretaría de Turismo tiene proyectado un recorte en su presupuesto casi del 33 por ciento, en comparación con lo ejercido este año.

En 2016 el presupuesto de Turismo es de 5 mil 211 millones 444 mil 461 pesos. Para 2017 lo propuesto en el proyecto de la Secretaría de Hacienda, para la Secretaría de Turismo, es de 3 mil 497 millones 455 mil 241 pesos.

La propuesta es que Turismo gaste en promoción y fomento 1 mil 233 millones 614 mil 479 pesos, en lugar de los 1 mil 535 millones 393 mil 813 pesos de este año.

En estudios de preinversión turística, este año se destinaron 73 millones de pesos, para 2017 no habrá un centavo presupuestado.

También para proyectos de infraestructura de turismo, este año de aplicaron 1 mil millones 700 mil pesos y para el próximo año están presupuestados 100 millones nada más.

Los ingresos por turismo significan para nuestro país, en este momento, el 8.5 del producto interno bruto.

El recorte al gasto público propuesto para 2017 será de 70 mil millones de pesos más que deberán sumarse a los 169 mil millones, de las medidas de austeridad del gobierno federal de este año.

Las metas que se quieren lograr con este presupuesto son: disminuir la deuda, conseguir déficit cero para 2018 —excepto en Comisión Federal de Electricidad y PEMEX — y conseguir un superávit en 2017.

Se presupuesta eliminar en definitiva la creación de plazas nuevas en el gobierno federal durante todo el próximo año.

Indican que los aumentos en los sueldos de funcionarios y burócratas serán correspondientes a la inflación. Igual habrá vigilancia estrecha en cuanto a remodelación de oficinas y edificios limitándolas a lo urgente, compra de vehículos donde será igual el criterio.

México lleva ocho años de déficits presupuestarios, desde la crisis financiera mundial. En este momento lo prioritario es ganarse la credibilidad de los mercados. Aumentos de las tasas de interés, recortes en el gasto, estabilidad y protección contra la inflación es la estrategia para mantener conformes a los inversionistas.

Sacar adelante los recortes es tarea difícil, pero José Antonio Meade fue bien recibido tanto por los diputados federales como por los mercados financieros. Los empresarios “duros” le conocen y le consideran serio, confiable y cortés.

Bien se sabe que los afectados por los recortes suelen acudir a la Cámara buscando que las medidas les afecten menos y se trasladen a otras áreas del gobierno. El cabildeo es en grande hasta la aprobación del Paquete Económico.

Las predicciones de BANXICO y Hacienda son que el crecimiento económico será un poco superior al de este año: 2.1 hoy, 2.4 en 2017. El precio del barril de nuestro petróleo, subirá de 25 dólares ahora a 35. El dólar estará en 2017 a 17 pesos con 20 centavos.

En este momento inversionistas y ejecutivos turísticos le meten lupa al proyecto de presupuesto para la Secretaría, con la idea de actuar a tiempo para no perder el buen impulso que ha permitido la recuperación del sector, revisando que los recortes no vayan a afectar el ritmo de crecimiento al no sostener los esfuerzos de promoción en los mercados internacionales favorables.

Lo de “camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”, es preocupación para atender, revisar y moverse a tiempo.

.

ENTRESACADO

El recorte al gasto público propuesto para 2017 será de 70 mil millones de pesos más que deberán sumarse a los 169 mil millones , de las medidas de austeridad del gobierno federal de este año.