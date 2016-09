Home » Editorial A respetarnos todos. A respetarnos todos.

Conocedores profundos de la historia mexicana , ven con inquietud el renacimiento de malos entendidos o conflicto entre iglesias y gobierno .

Elemental prudencia indica que las leyes no deben estar en contra de las creencias arraigadas de una población. Un Estado de Derecho, debe considerar con seriedad , también, la objeción de conciencia , la imposibilidad de obedecer la norma cuando contradice la creencia .

Cuando en un país se consagra la libertad de creencia, la libertad de conciencia, igual se marca el respeto debido a la sincera objeción a cualquier disposición legal de autoridad legítima que vaya en contra de su libre creencia religiosa.

El gobierno no debe obligar al ciudadano a actuar en contra de su conciencia. Eso tiene que tenerse claro. Es esencial en un sistema libertario. Pero el autoritarismo de los “gobiernícolas “ no desaparece . Si por un lado, se proclama en la ley superior la libertad de conciencia, en la reglamentaria se dice: “Las convicciones religiosas no eximen, en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes”. ¿”En ningún caso…”? ¿”Nadie podrá…”?. Tampoco se valen esos absolutos. Porque legalmente la objeción de conciencia está funcionando en México, cuando los médicos se abstienen de cumplir las normas en la Ciudad de México , relativas a practicar abortos. Otro caso es cuando invocan la protección de la ley los objetores de conciencia, pertenecientes a Testigos de Jehová, cuya creencia les impide rendir honores, digamos a las banderas, símbolos patrios.

Ahora mismo, habiendo firmado México tratados internacionales comprometiéndolo a reconocer la objeción de conciencia, ante los casos de: transfusiones de sangre, acatamiento a tipo de asistencia médica a enfermos terminales y ahora, obligación de los oficiales del registro civil a dar curso a uniones de personas del mismo sexo, existen propuestas en el Poder Legislativo, tanto para reformar la ley secundaria del “En ningún caso … y nadie podrá” , así como para consagrar en firme y claro el respeto a la libre conciencia en casos ciertos, concretos .

En este momento en varios países importantes del mundo, la llamada “globalización” está proponiendo —y encontrando manifestaciones adversarias— , transformaciones legales al concepto y formalidad del matrimonio tradicional.

En México el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara una iniciativa de ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, en todo el país. Iniciativa que al decir del viejo político Labastida hizo perder al PRI las votaciones intermedias en varios Estados y que ahora mismo fue congelada por la fracción del mismo PRI en el Congreso.

La oposición de las iglesias Católica, Evangélicas y Cristianas — por lo menos — fue hecha saber a Los Pinos, aclarando que el punto era asunto de creencia donde no podían ceder o ignorar los responsables de esas iglesias.

El sábado pasado, una agrupación de iglesias, organizaciones empresariales , instituciones educativas, asociaciones cívicas y demás, agrupadas en un llamado Frente Nacional por la Familia, convocó a manifestarse por las avenidas de 70 ciudades del país, a quienes estuvieran en desacuerdo con la iniciativa de Peña Nieto y a favor de la familia tradicional y de derecho de los padres a educar a sus hijos , no entregándolos a lo que quiera el gobierno. Esas marchas fueron preparación para una culminante que tienen organizada para el 24 de septiembre , en la Ciudad de México, partiendo del Auditorio Nacional hasta Ángel de la Independencia.

Como siempre sucede , si es posible contar los asistentes a manifestaciones, pero es algo tedioso y costoso. Lo usual y a lo rápido es que cada quien ofrece un cálculo .En el caso de las marchas del sábado pasado, mientras los organizadores hablan de mas de un millón de asistentes , voceros oficiosos del gobierno o adversarios de creencias cristianas , reducen a “un máximo de 400 mil personas” las asistentes.

No es lo mimo un millón que 400 mil, por supuesto, pero 400 mil personas manifestando públicamente creencias que consideran agraviadas por el gobierno, es asunto serio, aquí, en Francia y donde sea.

La nota de la BBC de Londres , al respecto, va al fondo: “ Fue una movilización sin precedentes, desde los años 30 del siglo pasado… cuando el país vivió una guerra civil por la prohibición de cultos religiosos públicos…”.

En ciudades como Puebla y Querétaro , la marcha fue algo impresionante evidenciando la capacidad de organización y movilización . En Tijuana, León, Guadalajara, Veracruz, Mérida, Ciudad Juárez, Aguascalientes el impacto fue notable.

En todo caso, los organizadores cuidaron evitar las expresiones contra homosexuales o quienes piensan diferente. En concreto: Contra el proyecto de ley de Peña Nieto y a favor del matrimonio tradicional y del derecho de los padres a educar a los hijos.

El asunto es serio.

Puede coincidir en las marchas, motivaciones diversas y oposiciones al gobernó diferentes ¿quién lo sabe con certeza en este momento?. Pero de que es un tema, una causa que saca de sus hogares a las familias mexicanas para manifestarse ¿quién lo niega?. De que pueda haber personas o grupos que puedan aprovecharse de motivador del tema, ni quien lo niegue que suceda o pueda suceder. De que es un frente que se abrió el presidente Peña Nieto, calculando o no las implicaciones, como sucedió en el caso de la invitación a Donald Trump a Los Pinos, es lógico pensarlo, luego de comprobar la facilidad con la que se están aceptando en lo más alto del poder político mexicano, las mas descabelladas sugerencias globales, afectando incluso al gran tema de las reformas estructurales que deberían cuidar como su máxima causa.

El hecho es que la confrontación ya está. Obligación de todos es mantenerla en un clima de civilidad y respeto porque el interés de todo el país debe estar por encima de situaciones y sexenios. Diferir no significa agredir, ofender y mucho menos descalificar sin escuchar.

Haya sido calculada o ignorante la provocación a la población creyente, todos estamos obligados con nuestro país, a componer los conflictos de manera pacífica, ordenada, respetuosa.

Las contiendas por creencias son devastadoras y no debemos dejarlas llegar.

Saber exigir sus derechos en forma civilizada, enaltece a cualquier persona.