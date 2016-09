Home » Editorial El buen sentimiento patriótico. El buen sentimiento patriótico.

Cada quien siente pertenecer al lugar donde nace o donde elige vivir.

Eso tiene que ver sobre todo con el pasado.

Cada quien quiere tener un pasado glorioso, sobre todo quien siente por nacimiento: Amor a “la tierra de los padres”. Pero también el patriota por elección: “Amor a la tierra que generosamente nos acogió”.

Imprescindible para quienes pensamos en español y escribimos en estas fechas patrias, dejar de referirnos a Ortega y Gasset, aún cuando hoy parezca autor prohibido en la globalización .

De Ortega fue la idea de distinguir entre el patriotismo y la patria. El patriotismo es el sentimiento de orgullo por el pasado glorioso; patria es la convicción de que debemos hacer por el lugar donde nacimos o donde vivimos. “Hacer patria” es comprometerse a construir un mejor futuro.

Conste que todo lo intelectual, racional, como era el filósofo, no ocultaba sus sentir patriótico, como cualquier típico mexicano la noche de El Grito. Escribió: “Yo quiero ser español y sólo español… Quiero llevar en el escudo de mi Patria las naves de los catalanes que conquistaron Oriente y descubrieron Occidente… Quiero ser de toda esta tierra… Redimida, rescatada del extranjero y sus codicias por el heroísmo y el martirio de nuestros inmortales abuelos… Yo amo con exaltación a mi Patria y antes que a la libertad, antes que a la República, antes que a la federación, antes que a la democracia pertenezco a mi idolatrada ESPAÑA”. Se trata del decir de una de las mentes mejor educadas, pensantes y productivas en el terreno de las ideas en la mitad del siglo pasado. Eso para que no andemos escandalizándonos de quienes aquí abren el pecho y echan el grito.

En sus palabras : “Patriotismo: Goce por la reminiscencia de un pasado esplendoroso”; Patria: “ Lo que por las noches pensamos que tendremos que hacer el día siguiente”.

Patriotismo, pasado. De ahí la explicación — que no justificación — de las piadosas mentiras de nuestra “historia de bronce”, embelleciendo o idealizando a personajes y episodios sin el menor rigor científico o compromiso con la verdad. El pasado tiene que ser espléndido y admirable, aprovechando la tendencia general a poner en exhibición en los museos los objetos más modestos y corrientes, en cuanto pasan la prueba del tiempo y son dignos de la nostalgia. La historia encomiástica, panegírica que termina por no ser historia.

En otras palabras: Patriotismo el sentimiento amoroso “por la tierra de los padres”; Patria, el sentimiento comprometido “por la tierra de los hijos”. Pasado y futuro , en sentido de deber actual.

Por supuesto que ese sentimiento, como los otros amores, no es posible imponerlo, obligarlo. Se puede alentar. Se pueden educar los sentimientos, pero no se puede obligar a sentir amor por lo que no se conoce o no se percibe en forma atractiva.

Personas perfectas a las cuales amar no las hay. Todas, así en absoluto, tienen cualidades y defectos, bellezas y fealdades. Se les quiere como son o no se les quiere. Igual a la tierra de lo padres o al lugar donde se nace o vive: perfección no existe, ni existió. Se le quiere porque así nace del corazón, aun reconociendo sus carencias y errores colectivos — por eso se habla de “la patria que duele”— o no se le quiere o se le cambia por otros afectos hacia “los ganadores”, los “triunfadores”, los “de la grandeza”. Ahí ya no hay sentimiento patriótico y menos idea de compromiso con el futuro del lugar , con “ la tierra de los hijos”.

En buena hora se revisó el abuso de los propagandistas, calientes escritores de ficción que no se midieron para trasladar leyendas universales a lo nuestro de barro o crearles frases grandilocuentes a nuestros abundantes “héroes de las mil derrotas”. Era necesario depurar y humanizar el conocimiento sistemático de nuestro pasado. Pero eso no significaba eliminar de la educación formal de nuestra gente el conocimiento de nuestra historia y la explicación racional a lo que sucedió y permite comprender el presente. Se ha dicho que ignorar la historia es repetir errores, tropezar en las mismas piedras una y otra vez. Lo estamos padeciendo.

También es imposible esperar un sano y sincero sentimiento de amor a México, en alguien que desconoce lo que fuimos, está aislado de lo que somos y para nada entiende lo que nos está pasando. Aún suponiendo que se trate de super eficientes administradores, siempre su trabajo consistirá en actuar con personas que tienen sentimientos y razonamientos necesarios de conocer y comprender.

El sentimiento patriótico inspira heroísmo. Bien sabido es que las personas comunes son capaces de acciones excepcionales, cuando les inspira un gran amor “a lo suyo y a los suyos”. En nuestra historia verdadera, el arriero se convierte en genio militar que cambia la enseñanza del arte de guerra en otros países y en el proclamador de un proyecto completo para el naciente México.

No es poca cosa la motivación a la que se renuncia, cuando se deja de cultivar el sano y positivo sentimiento patriótico en un país.

Por eso apena que nuestra referencia de identidad ahora, apenas sea: Mariachi, tequila y guacamole, privando a nuestra gente de conocimientos compartidos sobre esfuerzos , tareas y trabajos colectivos para forjar nuestra realidad a mejorar en tantos aspectos.

Como cada año, por estas fechas, opinamos que es alentador presenciar el entusiasmo de viejas y nuevas generaciones manifestándose sin recato en el ¡Viva México!, siempre esperanzador de tiempos mejores.