¿”Grito” contra Peña Nieto?

Por Gregorio González Cabral.

.

Desde siempre, sale al balcón el presidente o el gobernador o Alejandro Fernández a dar “El Grito” y se suelta la rechifla de la gente amontonada en la fiesta que esa noche vuelve a ser “pueblo”, ”pueblo mio”, “pueblo de México” y no “ciudadanía” o “sociedad anónima e invisible”.

Que rechiflen a quien esté de presidente, es parte de “El Grito” . No sería “El Grito” si ni siquiera en ese momento , el siempre engañado mexicano se privara de aprovechar el anonimato , para decirles a “los de arriba” los sentires de “los de abajo”.

La rechifla a mandatario está integrada al programa del 15 de septiembre, como el mover la bandera, repicar las campanas , encender los cohetes de colores y gritar el absurdo: ¡Que vivan! quienes ya están bien muertos . ¿Cómo van a vivir si los fusilaron? ¡No inventen!.

Por eso convocar a una “manifestación en el Zócalo” el 15 de septiembre , para gritarle a Peña Nieto, es más que tomarle el pelo a la borregada de las redes antisociales. Digo, porque sin la “poderosa convocatoria de las redes”, la chilangada tiene más de un siglo acudiendo a la plaza que malamente llaman “zócalo” a mentarle la madre a quien esté, sin necesidad de que le convoquen los políticos mañosos y mentirosos .

(Nada más les faltó a los “# Soy el 007- interior 23” convocar a los asistentes al Estadio Azteca a “mostrar su repudio gritándole majadería al portero contrario antes de que despeje “ . ¡Oh influencia de las redes!”; cuando el verdadero reto sería que mediante las redes y las teles consiguieran que el “respetable público” asistente al Estadio Azteca dejara de gritarle como le grita a los porteros , les sepa o no les sepa algo, para evitar que los perseguidos de la FIFA les pongan otra multa a los dueños de los equipos de futbol mexicano que contratan porteros que dan motivo a tamaños gritos).

Bien sabemos los mexicanos que el 15 de septiembre no es de más marcha que “Zacatecas”. El 15 de septiembre es de chupe; es de engordadora comida nuestra; es de “tu eres mi hermano y yo soy tu padre”; es de desquitarnos gritando mueras a los gachupines que nos tienen como nos tienen los todavía no-independientes aeropuertos que siguen esperando a su Miguel Hidalgo para liberarlos de la monarquía ; es de disfrazarse de”mexicano” por un rato para dejar de vestir “texano” como es lo chido . Todo eso es el 15 de septiembre , descanso de 24 horas de manifestaciones, plantones, “ tomas “ que no sean de vino y “reclamos por la problemática nacional”. Como se dice : ¡Tiempo fuera! ¡ No sean aguafiestas!.

El 15 de septiembre, es contra los gachupines, contra nadie más. Nada contra la autoridad . Recuerden que el congruente Miguel Hidalgo gritó ¡Viva Fernando Séptimo! . O sea: Marcha contra los gachupines y vivas al gobierno ¿ o ya no se trata de los clamores del grito de tantos dolores?.

¿Convocar a marcha? Si, a chiflar la Marcha Zacatecas … o no le chiflen.

De todos modos, la rechifla al presidente es parte del patrimonio cultural tangente de nuestro país.

Así que no se adornen, convocando a “evitar el champagne y el caviar la noche del 15 de septiembre” .

Respeten al pueblo su regalada gana de aguantar cómo lo tienen.

Total: ¡Viva México…ca…!.