Zonas económicas integrales, necesarias para el desarrollo del país.

La mejor forma de romper con el círculo de la pobreza es mediante la generación de valor en las cadenas productivas, señaló el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal.

“Tenemos que crear zonas económicas integrales para dar la oportunidad de que por primera vez, estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, puedan salir adelante en un esquema de desarrollo”, dijo el funcionario en el marco de las actividades conmemorativas por el 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Al impartir la conferencia magistral “El impacto de la apertura comercial en México”, ante estudiantes y docentes de la Escuela Superior de Economía (ESE), Guajardo Villarreal señaló que el desarrollo económico en el país ha sido desigual.

En ese sentido, detalló que mientras entidades como Aguascalientes, Querétaro, Monterrey, Chihuahua y Coahuila han mostrado mayores índices de crecimiento, que oscilan entre seis y ocho por ciento, existen otras que no han logrado despegar en la materia.

“Tenemos que conciliar esos dos Méxicos, no podemos aspirar a ser una nación fuerte en el futuro si no armonizamos esas dos realidades, si no lo hacemos, se nos van a cruzar en la encrucijada de los tiempos”, explicó al respecto.

Sostuvo que el tema de fondo es que los mexicanos tienen miedo a la competencia, pero cuando se tuvo la oportunidad de hacerlo, se demostró que somos de los mejores, que podemos diseñar, procesar e introducir valor agregado, pues al final del día lo que observamos en la economía mexicana después de la apertura es una profunda transformación.

En la década de los 80, 65 por ciento de las exportaciones eran petróleo y minerales, y sólo 32 por ciento correspondían al sector manufacturero, hoy, 90 por ciento son manufacturas, y sólo siete por ciento petróleo y minerales, recordó Ildefonso Guajardo.

El secretario de Economía subrayó que “el tema de fondo es que la apertura sí transformó la geografía económica nacional, pues si analizamos lo que está pasando en términos de crecimiento diferencial, México tiene tres décadas de hacerlo a dos por ciento”.

Acompañado por el director general de dicha casa de estudios, Enrique Fernández Fassnacht, Guajardo Villarreal detalló que hace 25 años se comercializaban 50 mil millones de dólares, y actualmente casi 800 mil millones de dólares, lo que representa una gran transformación.

No obstante, indicó, aún hay elementos que no se han desarrollado, porque el crecimiento no es parejo ni entre empresas ni entre regiones del país, debido a que hay entidades que aún no se ligan a la locomotora del crecimiento.

En su oportunidad, Fernández Fassnacht expresó que el IPN no es ajeno a los problemas que atraviesa la economía, toda vez que tiene un profundo compromiso por seguir aportando al país los profesionistas que necesita, así como la investigación que con urgencia requiere el desarrollo tecnológico que hace falta.

En el acto, agradeció la disertación de Ildefonso Guajardo y dijo que conferencias como estas resultan muy ilustrativas, particularmente para la comunidad de la Escuela Superior de Economía, quienes este año celebran su 64 aniversario.