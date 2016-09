Home » Opinión MIRADOR TURÍSTICO Buscar el mejor nicho para la actividad económica vital. Buscar el mejor nicho para la actividad económica vital.

Por Mtro. Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla

Director de la UNIVA Puerto Vallarta

Cuando me enteré de la suspensión del programa Pueblos Mágicos realmente no me sorprendió, aunque sí me preocupa.

Derivado de mis investigaciones y con base en el seguimiento a los diversos desempeños de los responsables del sector turismo he llegado a vislumbrar que esta dependencia es de las primeras en ser consideradas en los recortes presupuestales; porque es una actividad que genera divisas permanentes.

El maestro Enrique De la Madrid, titular de Turismo, ha sido muy puntual y eficiente al otorgar resultados de sus actividades en cada dependencia que ha dirigido, sensato y mesurado en cada aviso de recorte al sector ya que está consciente del poder de respuesta en su dinámica económica.

Puerto Vallarta, como ejemplo del mejor destino turístico se ha destacado como un sitio maravilloso para vacacionar, divertirse y aprender, en general y muy en lo particular la calidez de sus habitantes, a prueba de todo lo catalogan como amistad y atención esmerada de alta calidad. Los visitantes lo valoran por su compromiso con el mejor servicio amigable y con las tradiciones más especiales manifiestas en su cultura envidiable y transformadora.

Recuerdo el anuncio reciente de un recorte de 31 mil millones de pesos por el extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El sector no se tambaleó, por el contrario, se inició una amplia consolidación aún más intensa con importante entrada de divisas.

En el primer bimestre en México se ha informado que una llegada de divisas por visitantes extranjeros con registro por arriba del 6.8 por ciento; los destinos turísticos, incluido el hermoso paraíso Puerto Vallarta, se captaron 3 mil 297 millones de dólares en comparación de los 3 mil 086 mdd en 2015, estos indicadores se dieron a conocer en reportes del Banco de México. Llegaron al país 5.6 millones de turistas foráneos, 10.8 por ciento más respecto de los 5 millones entre enero y febrero de 2015. Las cifras mejorarán en la llamada temporada alta, de esto estoy completamente seguro.

Lo menciono por su importancia y para reconocer el trabajo de los equipos de promoción de casa y porque hasta entonces nuestro bello destino no figuraba en el renglón cultural con tanta fuerza. Este destino paradisiaco llamado Puerto Vallarta participó como se recordará, en noviembre pasado, en la feria de turismo cultural y logró ofrecer a mayoristas de Estados Unidos, Canadá, países de Europa y Sudamérica diversas opciones que le merecieron consolidar programas no solamente en esos ámbitos, sino también en áreas nativas; esta feria fue desde la ciudad de Zacatecas.

Puerto Vallarta lugar preferido, estuvo y se mantiene entre los puntos más visitados y con los cuales se rompió un record histórico al recibir 17.5 millones de dólares, esto como trabajo conjunto de ese destino permitió pasar del lugar 22 al 17, según la Organización Mundial de Turismo (OMT) con estos resultados quedaron atrás los vaticinios contrarios a lo que se viene cosechando de preferencias.

Sabemos, los que trabajamos en el fortalecimiento de la actividad que vamos en la dirección correcta para combatir la crisis económica, social, cultural o educativa; es importante apegarnos a los propósitos con futuro para una población organizada que dimensiona con claridad su trabajo y tiene la meta de Buscar el mejor nicho para la actividad económica vital.