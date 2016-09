Home » Gente PV Charros y escaramuzas hicieron homenaje a su traje y tradición Charros y escaramuzas hicieron homenaje a su traje y tradición

Miguel Ángel Ocaña Reyes

Ataviados con sus mejores galas, jinetes gallardos y hermosas amazonas, lucieron en todo su esplendor la tradición charra de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, dejando bien clara su presencia y permanencia como auténtico símbolo de la mexicanidad.

En la celebración de su día, los charros y escaramuzas rindieron homenaje a su sus trajes, los cuales, según su decálogo, quien quiera portarlo, debe saber ser y conocer la tradición y su significado para México, lo cual se resume en los siguientes puntos.

“Tendrás que dejar tus complejos, tus miedos, tus demonios, dejarás las excusas, los pretextos y te enterarás que debes ser diferente en un mundo en que todo es igual, todo es automático, todo es masticable y digerible en un instante.””

“Vas a dejar atrás las miradas incrédulas de la gente que te sigue con mirada curiosa, escucharas voces detrás de ti, hablando de ti…”

“Un traje de charro no es cualquier traje, no se presenta en desfiles de moda, no es parte de la mercadotecnia, no tiene nombres extranjeros, no lo compras de oferta en almacenes de lujo, no se anuncia en TV ni en revistas de moda, generalmente está hecho para ti, con tu fierro, a tu medida.”

“Está hecho de la labor de artesanos que a través de la historia lograron hacer un arte en sus decorados, en sus telas, y está diseñado para pelear, para montar toros, para domar caballos, para lazar, para mandar y dominar en tu entorno.”

“Al portarlo debes saber que estas vestido de valentía, de orgullo, de historia, de sudor y sangre.”

“Al saber esto no puedes ser menos que esos miles de hombres y mujeres que vestidos como tú, decidieron morir antes que seguir siendo esclavos, antes que seguir siendo masacrados, antes que vivir de rodillas.”

“Si decides vestirte de charro sabes que eres alguien, no algo, sabes que no eres solo un número más de la estadística, no un ente consumidor y desechable. No un borrego del sistema, no una historia corta mal contada…”

“Debes tener la firme intención de vivir una vida extraordinaria. De ser recordado, de dejar huella en este mundo, Así que tu único miedo será no lograrlo.”

“Debes hacer notar que no eres solo apariencia detrás de esa chaquetilla ceñida, de esos pantalones bien puestos, de ese fajo artesano y de tu sombrero que habla de tus batallas, de tus triunfos, de tus argumentos de vida.

“No puedes medio vestirte y no puedes ser medio charro, eso lo hacen los mediocres…”

“¿Sabes que un traje de charro delata de inmediato tu estado emocional y físico?”

“VÍSTETE PARA SER, NO PARA PARECER…”

“No puedes vestir de charro o pretender serlo si no tienes cicatrices, si no has mordido el polvo, si no has caído de cansancio por el trabajo.”

“Un charro existe cuando sostiene en su diestra un lazo, no un vaso, se distingue cuando brinda una suerte a su dama, no la deja a su suerte, cuando su caballo responde a su silbido, no a sus golpes.”

“Si crees que puedes portar este traje, ¡así será! Y si crees que no puedes, entonces… ¡ponte otra cosa!”

El desfile charro contó con la participación de Charros de Vallarta, Charros de El Pitillal, el Herradero, Camperos de Ixtapa, Hacienda Serena, Asociación Ramón Ibarría González, escaramuzaslas Valquirias de El Pitillal, Las Costeñitas, Rosa Mexicano de Ixtapa y las Alazanas de Bucerías, concluyendo el recorrido sin contratiempos y con un animado festejo en el que los jinetes reiteraron su compromiso con México.