Un destino turístico es un acto de voluntad social.

El doctor Enrique Torres Bernier.

El Dr. Enrique Torres participa en seminario organizado por el Observatorio Turístico y llama a una mayor colaboración público-privada.

Por Gerardo González

Puerto Vallarta

Los destinos turísticos deben articular políticas públicas consensuadas que integren a todos los actores relacionados con el sector turismo; pero, al mismo tiempo, privilegiar la participación activa de la iniciativa privada por contar “con mayor capacidad de organización”.

Para el presidente de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT), doctor Enrique Torres Bernier, mientras menor grado de desarrollo tenga un destino, la participación de la administración pública es mayor. En contraparte: a mayor desarrollo, la administración pública debe de inhibirse y dejar paso a la privada.

Desde el punto de vista del doctor Torres Bernier ─quien es considerado uno de los investigadores iberoamericanos más destacados en el campo del turismo y la economía vinculada a ese sector─ en el caso particular de Puerto Vallarta, el destino carece de una política turística en conjunto.

“Si algo para mí, tiene claro Puerto Vallarta, es una escasa solidaridad de la iniciativa privada. O, dicho de otra forma, no hay unos lineamientos comunes que involucren a todos los sectores. Un destino turístico es un acto de voluntad social. No me vale que al taxista lo único que le interese sea engañar al que transporta. Pero claro, tampoco le han hecho caso al taxista, como tampoco le han hecho caso al ciudadano”.

Para el también profesor titular de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga, España, una alternativa es promover una política integral de gobernanza e instituciones sólidas que encaucen la visión y los intereses de los ciudadanos, la administración pública y los empresarios.

“Si tú quieres que el ciudadano de Puerto Vallarta se sienta que ellos son (parte de) el destino, los tienes que hacer participar. Tiene que haber una política y eso se llama sostenibilidad”, expresó.

Respecto al turismo gastronómico, el doctor Torres Bernier reconoció la calidad de la cocina que se oferta en los restaurantes de primer nivel del destino. Sin embargo, matizó, por lo general, esa información no llega a los turistas que pudieran estar interesados en ese segmento: “¿Sabe el que baja de un crucero de lujo que en Puerto Vallarta existen esos restaurantes? Normalmente, no”.

Ante ello, dijo, es necesario instrumentalizar esa oferta cualificada, trasladarla a los canales de distribución del turismo y procurar desarrollar una política donde el tema gastronómico sea una estrella principal; “entonces todo mundo hablaría que en Puerto Vallarta se come bien” finalizó.

El doctor Torres Bernier dictó la conferencia “La construcción de un destino gastronómico: del concepto a la venta de productos y lugares” a estudiantes de turismo del CUC.

EL SEMINARIO

Participa además como ponente en el seminario “El conocimiento: clave para la mejora de la competitividad visión offline y online”, que concluye este jueves 15 de septiembre en el CUCosta, bajo la organización del Observatorio Integral de la Región Turística Puerto Vallarta-Bahía de Banderas y el Consejo Coordinador Puerto Vallarta-Bahía de Banderas.