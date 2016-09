Home » Opinión El auge en el turismo. El auge en el turismo.

Por Héctor Pérez García

Analista turístico y gastronímico.

Sibarita01@gmail.com

.

En la Comunidad de Valencia, provincia de Alicante, una pequeña ciudad balneario llamada Benidorm, (de donde se dice que algunos arquitectos se fusilaron el diseño de su paseo marítimo para hacer nuestro moderno malecón) con apenas 70 mil habitantes pero con un inventario de 40,000 plazas turísticas. (En Europa los inventarios se llevan por camas o plazas), lo cual significa alrededor de 20 mil cuartos hoteleros, también les ha llegado el auge hotelero, … como a todo España y muchos otros lugares del mundo.

El periódico turístico Hosteltur publicó recientemente una entrevista al profesor Tomás Mazón quien dirige la Cátedra Pedro Zaragoza de Estudios Turísticos y es profesor titular de Sociología del Turismo de la Universidad de Alicante. Durante la entrevista declaró:

.

EL DÍA QUE EL TURISMO MUERA EN ESPAÑA, LA ÚLTIMA TURISTA SALDRÁ DE BENIDORM.

“Estos días de verano, Benidorm es probablemente la localidad turística de España más citada en las televisiones nacionales, con múltiples conexiones en directo. Allí, la ocupación hotelera durante la segunda quincena de julio 2016 ha sido del 92,9%, dos puntos más respecto al mismo período de 2015, según datos facilitados por la patronal hotelera HOSBEC. Se trata del mejor registro desde el año 2000. Recientemente Tomás Mazón, profesor titular de Sociología del Turismo que dirige la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza de la Universidad de Alicante, charló con HOSTELTUR sobre las claves del éxito de Benidorm, pese a que este destino también suele arrastrar en determinados ámbitos una mala fama inmerecida”.

A partir del año 2,000 la ocupación de la ciudad ha registrado cifras alrededor de los noventa.

Benidorm tiene 150 hoteles y casi 40.000 plazas. Pero me imagino que cada vez más notarán la oferta ilegal de apartamentos que se están comercializando a través de nuevos intermediarios online bajo el paraguas de la economía compartida… Eso es un conflicto que como profesor estoy investigando desde hace años, aunque observo que ahora se está revolviendo de una forma muy agresiva contra los intereses de los hoteleros”.

En México el sector hotelero ni se inmuta… todavía, sobre el creciente y lucrativo negocio de la industria del hospedaje ilegal. Departamentos, condominios, casas, residencias, todo se anuncia, todo se renta a precios similares a los de los hoteles, sin los servicios, la atención, la seguridad, y la conveniencia de la hotelería formal. Las autoridades? Bien gracias¡ no importa que el concepto esté en la Ley General de Turismo. Ley que ha resultado, al final como muchas otras en nuestro país. Se hacen para el adorno de los legisladores y quienes deben ejecutarlas las ignoran.

Continuemos con la entrevista al profesor Tomás Mazón.

¿A qué se refiere?

Ahora a través de internet un señor puede poner en alquiler su apartamento, nadie lo sabe, no hace ni contrato, entrega las llaves, recibe 1.500 o 2.000 euros, no paga a Hacienda… Eso es dinero negro y está haciendo muchísimo daño. Además, también hay plataformas que se dedican oficialmente a la información de apartamentos que se alquilan pero que también de forma fraudulenta los alquilan.

¿Considera entonces que la economía compartida es uno de las principales amenazas ahora mismo para los hoteleros de Benidorm?

Veamos, los hoteleros de Benidorm son muy listos, tienen mucha experiencia y saben nadar muy bien dentro de los temporales. Así lo han demostrado en la actual crisis en la que todavía estamos metidos. Aquí en Benidorm no habido crisis. Claro que ha habido una crisis económica general, pero aquí no ha afectado al empleo ni a los hoteles.

¿Ningún hotel ha cerrado en Benidorm como consecuencia de la crisis económica, a pesar de ser un destino tan dependiente de la demanda española y también de la británica?

Ninguno. Todos siguen. Ha sido necesario ajustarse claro… Pero los hoteleros de Benidorm saben el terreno que están pisando, son profesionales de muchos años. Los que antaño eran señores que tenían un capital y construyeron su hotel, hoy han sido relevados por sus hijos que tienen carrera universitaria y han mamado el hotel desde que eran niños.

Dice usted que los hoteleros de Benidorm reinvierten aquí, que no van a otros destinos emergentes…

Se quedan aquí, invierten en Benidorm y siguen levantando sus hoteles en esta ciudad.

Esa estrategia podría parecer algo arriesgada. Quiero decir: el hecho de poner todos los huevos en el mismo cesto…

Ellos saben que Benidorm funciona. Una vez hablando con un amigo sociólogo, Mario Gaviria, me dijo: “Mira Tomás ¿Ves aquella señora gorda que está allí tomando el sol? Cuando el turismo desaparezca en España, la última turista saldrá de la playa de Benidorm”.

A pesar de las cifras que año tras año consigue la ciudad, mucha gente habla mal de Benidorm, incluso en tertulias económicas…

Por desconocimiento. En el mundo de la Universidad, hablar mal de Benidorm incluso queda muy bien, parece como muy de intelectual decir “Benidorm es un horror”. ¿Me permite explicarle una anécdota?

¡Adelante!

En una ocasión, una profesora alemana vino a la Universidad de Alicante a dar unas charlas y se hospedó en Alicante ciudad. Y la llevé a visitar Benidorm y otros sitios de la costa. Ella venía con la idea preconcebida de que Benidorm era “un horror” y luego reconoció, tras la visita, que le había sorprendido gratamente… A los pocos meses me llama por teléfono: “Tomás, estoy de nuevo en Alicante. A ver si nos vemos un día”. ¿Sabe usted dónde había decidido hospedarse en esta ocasión? En Benidorm ¡Para una estancia de seis meses!

¿Cuál es el secreto?

Benidorm tiene vida, es una ciudad viva. Puedes venir aquí un 10 de febrero, un domingo a las diez de la noche, y las calles están llenas de gente. Casi todo el comercio está abierto, vibra de vitalidad, de ambiente…

Siendo usted sociólogo, me imagino que Benidorm le fascinará

Es que Benidorm es un laboratorio fantástico. Aquí te juntas con turismo familiar, vienen españoles, extranjeros… Hay mucha oferta para los niños con parques temáticos y de naturaleza, el sol y la playa…

Y también muchos jubilados vienen a Benidorm… ¿Quizá por eso se tiene a asociar este destino con ese segmento de mercado?

He hecho muchos trabajos de investigación con los turistas senior, preguntándoles por qué vienen aquí. Y una señora me dijo: “Mi marido y yo llevamos casados más de 50 años y venimos aquí desde que nos hicimos novios. ¡Y aquí mi marido me dio mi primer beso y Benidorm no me lo toca nadie!”. Esa pareja llevaba medio siglo viniendo a Benidorm y todavía encontraban en este destino aquella cosa romántica del primer beso…

Venda usted Benidorm a los jóvenes que ahora están estudiando Turismo.

Aquí mismo, en otras partes de la Costa Blanca y en muchísimas localidades del Mediterráneo español, tienen una planta hotelera mínima o casi testimonial. Por ejemplo, tenemos pueblos turísticos en la provincia de Alicante que a lo mejor tienen 300 camas hoteleras. Otra localidad costera más al sur tiene solo dos hostales… Sin embargo, cuando llega el verano algunas de estas localidades sin apenas hoteles llegan a alojar entre 175.000 y 250.000 personas, que duermen en apartamentos, sean de propiedad, de familiares, amigos o que los alquilan. Pero esta modalidad de alojamiento no genera puestos de trabajo para los alumnos de las escuelas de Turismo. Los puestos de trabajo se los ofrece Benidorm, que tiene 150 hoteles y necesita mucho personal para trabajar. Sin embargo vamos a los pueblos de al lado y allí mis alumnos tienen menos cancha.

Ponga a los jóvenes un ejemplo de innovación turística en Benidorm

Desde la Cátedra estamos trabajando con los empresarios, que responden siempre muy bien, sobre la alimentación en los hoteles. Ya hemos dado charlas con nutricionistas para que los restaurantes trabajen las necesidades de los clientes. Hay personas que son alérgicas a la lactosa, otros que son celíacos, otros que son hipertensos… Debemos tener en cuenta estas cosas porque a Benidorm viene muchísima gente. Y hoteles que reciben grupos de turistas jubilados ya ofrecen en su buffet un apartado de menús especiales. Es decir, los hoteles de Benidorm aprenden enseguida, saben que el futuro pasa por tener información”.

Es evidente leyendo la entrevista anterior que la pequeña comunidad turística de Benidorm practica en alto grado la responsabilidad turística y que ésta se lleva a cabo con profesionalismo, pues como dice el profesor Tomás Mazón: “El día en que el turismo muera en España, la última turista saldrá de Benidorm”.

