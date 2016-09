Home » Opinión Paco El Lago de Tos-Cano #99 El Lago de Tos-Cano #99

VERSOS CULINARIOS PARA PASAR EL RATO

Francisco Toscano

Los Moreira, los dos Duarte,

Borge y Medina, priistas;

pero no nos olvidemos

del Padrés de los panistas.

Los hay malos, también peores;

hablo de gobernadores.

Fueron por un largo tiempo

soldados del presidente,

quien los ponía y los quitaba

según fuera conveniente.

Eran los gobernadores

una minoría selecta

y era cuando gobernaba

la dictadura perfecta.

Dylan lo dijo cantando:

los tiempos están cambiando.

Pero cambiaron los tiempos,

de los Pinos salió el PRI

y quienes sátrapas eran

dijeron: “yo mando aquí”.

Comenzaron a servirse

con tamaña cucharota

y varios a sus estados

dejaron en bancarrota.

No lo inventé,

no lo inventé es así,

pero esta historia

todavía no acaba aquí.