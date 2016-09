Explosión deja 25 heridos en Nueva York; fue intencional pero no terrorista.

Nueva York, 17 de Septiembre

Notimex

Al menos 25 personas resultaron heridas esta noche a causa de una explosión en el barrio Chelsea de Nueva York, informó la policía local.

Los primeros reportes indican que el estallido se registró en un contenedor de basura en la esquina de Calle 23 y Avenida 6, en una zona muy transitada en sábado por la noche.

El departamento de Bomberos de Nueva York detalló que la explosión ocurrió alrededor de las 20:30 horas locales (01:30 GMT del domingo).

Como media de precaución, las autoridades cercaron varias cuadras y emprendieron la búsqueda de posibles explosivos adicionales.

El Departamento de Policía de Nueva York señaló que dará mayores detalles conforme avancen las averiguaciones.

Explosión fue intencional pero no terrorista: alcalde de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó que hay indicios de que fue intencional la explosión de esta noche en un sector de Manhattan, que dejó 29 heridos.

El alcalde agregó que no existe alguna amenaza específica y creíble contra Nueva York por ninguna organización terrorista, pero los servicios de emergencia han sido puestos en alerta y la policía permanece vigilante.

“Basados en lo que tenemos en este momento, no vemos liga con terrorismo”, aclaró.

En rueda de prensa, el alcalde dijo que aún cuando se cree que fue intencional, no se sospecha que la explosión esté ligada a alguna organización terrorista.

