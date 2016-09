Home » Opinión En linea Creer o no creer… “That is the question”. Creer o no creer… “That is the question”.

CANELO ÁLVAREZ… ¿es o no es?

Por Humberto Aguilar

Seguro que esto es una parodia a una frase famosa del habla inglesa, adaptada a lo que se vive en nuestro país, si como ocurre, todos creyéramos lo que se dice en los noticieros de televisión, en lo que nos mandan las agencias de noticias, en lo que se lee en las páginas de los diarios de México, especialmente.

¿Cómo es que pese a ganar en la forma tan notable como ganó el boxeador Canelo Álvarez el sábado al inglés Lían Smith?

¿Cómo dudar en la palabra de los maestros de la CNTE que prometen regresar a clases en Chiapas y Oaxaca?

¿Cómo pensar que “The Guardian”, reconoce que mintió al asegurar en una nota que ese departamento de Miami no es de la esposa de Peña Nieto?

¿Por qué no creer en la declaración “tres de tres” de Andrés Manuel López Obrador?

Creer no creer es la cuestión, la duda, lo que nos tiene a todos en México entre pensar que se existe o no este México que celebra los 306 años del inicio de la Independencia. Una independencia que bajo tales circunstancias ya no sabemos si creer o no creer en aquel “Grito de Dolores”, del Cura Miguel Hidalgo que con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, abrió fuego contra los gachupines, como lo leímos en aquellos libros de escuela de nuestra primaria.

¿Nos mintieron en aquellos libros de texto?,… ¿Nos mienten ahora con las, con las reformas decretadas por Enrique Peña Nieto?

NO ES ÍDOLO

Del Canelo Álvarez insisten que es un peleador que en México no es líder porque solo le gana a los “bultos” que la empresa le pone arriba del ring.

No es líder en México porque no es el clásico peleador de barriada que va y gana en el extranjero y regresa a ser cargado en hombros en su colonia, bebe vino hasta quedarse tirado en una cama con una mujer que “alguien” le arrimó en la borrachera.

Sin embargo, ese Canelo Álvarez metió más de 50 mil personas al estadio de los Vaqueros, ganó en la forma como ganó echándose a su cuenta bancaria más de tres millones de dólares.

Que “gacho”, de que ganó, no se duda, pero para ser ídolo tiene que hacer como aquellos campeones al estilo del Púas Olivares…Por lo menos.

Si no le gana al llamado “Triple G”, nunca va a ser un verdadero ídolo, según nos cuentan en la tele o en los comentarios de los diarios capitalinos.

Por el estilo son los cuestionamientos con los que interrogamos a quien nos hace el favor de leer estas líneas.

Si las cosas no son como ellos afirman, Peña Nieto y todos los demás, incluso los maestros de la Coordinadora, son unos farsantes.

Todo es creer o no creer, “That is the question”, como dijera aquel que lo dijo, el personaje del libro, o el que escribió el libro.