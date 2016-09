Home » Opinión Órbita Política PV no hace más que fortalecerse PV no hace más que fortalecerse

Por Mtro. Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla.

Director General de la UNIVA-PV

direccion.vallarta@univa.mx

.

La economía de México tendrá, no me cabe la menor duda, un periodo de prueba muy difícil para 2017.

Los habitantes de Puerto Vallarta han puesto en alto a esta hermosa ciudad desde su nacimiento y siempre ante las turbulencias económicas, con trabajo esmerado y su mejor rostro para el visitante.

Sin embargo se requiere un muy especial estilo para administrar los bienes públicos, fuera de dispendios con la mesura necesaria porque se está en la antesala de una de las etapas difíciles, en esta hermosa ciudad han entregado lo mejor de su sabiduría, no tengo duda, han aplicado estrategias firmes en el presente inmediato y con vigencia a futuro.

El peso histórico de Puerto Vallarta a nivel nacional e internacional, su personalidad cultural su esencia y trascendencia es resultado del esmero de todos los que vivimos en este paraíso. Todos abocados a construir lo que se tiene, en nadie cabe la menor duda del progreso.

Es ahora y con mucha fuerza importante afrontar lo que viene. Todos somos responsables del mayor engrandecimiento, no dejar de pensar en ello, los grupos empresariales y asociaciones diversas intensifican sus esfuerzos en analizar las diferentes amenazas que como ayer frenaron los cambios, ahora con la vista al frente se vislumbran tiempos de nuevas actitudes de servicio económicas, sociales y políticas. Buscar coincidencias no inconsistencias; la política dicta esquemas específicos no solamente como una oferta, sino a una toma de conciencia que lleve a mejor fortuna el trabajo de todos.

Veo que se entrelazan dos aspectos en la vida social local; las ganas de trabajar e iniciar grandes proyectos y una serie de ofertas inalcanzables por causa de las condiciones económicas por las cuales transita la nación en su conjunto a partir del recorte de 239 mil 700 millones de pesos al gasto del 2017, no será alentador para la actividad turística situada en el ramo 21.

Se recordará que hace un año se inició para la actividad turística con un presupuesto público de cinco mil 211 millones de pesos, de posteriores recortes bajó un tercio aproximadamente. Para el 2017 se presupuestan ya en el paquete económico alrededor de tres mil 497 millones de pesos, esto se traduce en 150 millones menos. En este sentido el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) considerado el activador básico para el desarrollo de la actividad, tendrá un recorte lamentable ya que de mil 056 millones de este año a 569 millones para el entrante.

El maestro Enrique Octavio De la Madrid Cordero, secretario de Turismo negociará con fortuna para que se considere esta lamentable reducción a una de las actividades estructurales para el crecimiento económico nacional; no me cabe la menor duda, en este plano en Puerto Vallarta se notan cambios en su desenvolvimiento social, económico y cultural, se dejaron épocas en las que los ideales se materializaron bajo circunstancias adversas. Hoy los tiempos exigen mayor responsabilidad y transparencia.

No existirá suficiente voz para intervenir y consolidar decisiones importantes para el turismo, éste se desarrolla sobre aspectos éticos distinguibles para detectar con precisión lo que se hace bien o mal. Es importante indicador el contacto permanente son la sociedad para el medio de información honesto como extensión de opinión y de poder su papel es importante, noble y, por supuesto, necesario para distinguir ante las adversidades que PV no hace más que fortalecerse.