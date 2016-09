Home » Local Ciudad Sismo de 1985, del susto al asombro. Sismo de 1985, del susto al asombro.

Nadie estaba preparado para asimilar tan enorme tragedia en la ciudad de México, la más poblada del mundo en ese entonces.

.

Por Eugenio Ortiz Carreño

Puerto Vallarta

.

El 19 de septiembre, un movimiento brusco me sacó prácticamente de la cama, y aunque la casa donde vivía era de una sola planta, como estaba mal construida y sin terminar, preferí salir a un pequeño espacio con pasto que había frente a la entrada.

Era tan violento el movimiento de la tierra, que estando afuera me acosté sobre el pasto para no caer. Vivía en el pueblo de Tetelpan, localizado a la altura de San Angel Inn, al poniente, unos tres kilómetros arriba, sobre una loma larga que da al Desierto de los Leones.

En la zona donde vivía, no se resintieron los efectos del movimiento telúrico. La mayoría de las viviendas son de dos plantas, la mayoría son residencias que se fueron incrustando en una zona de pueblo viejo habitada por rancheros dedicados al cultivo de maguey o a la explotación de los bosques.

No imaginé el daño que había causado. No tenía televisión, no tenía radio, y por lo tanto pensé que no pasaría a mayores dado que en el ex Distrito Federal, siempre temblaba fuerte. Me arreglé con calma, y cuando salí a la calle para pedir mi orden al periódico El Sol de México, telefónicamente, no pude comunicarme.

Observé que en la calle Camino al Desierto de los Leones, el tráfico era escaso. Esperé un transporte, era ya tarde casi las 11:00 de la mañana y no pasaban autobuses urbanos, ni taxis. Empecé a caminar, para salir al Periférico, y cuando había avanzado casi un kilómetro, vi un autobús que bajaba.

Le hice la parada y me subí, iba completamente lleno, pero subía a todo el que lo parara. Llegó abarrotado al Periférico, pero el chofer dijo que llegaría hasta Taxqueña. No me bajé, y pasó Tlalpan, y llegó hasta avenida Elías Calles. Ahí se bajó todo mundo.

Aún no miraba nada. Todo estaba “normal” en esa zona de la ciudad. Empecé a caminar hacia el norte, por toda la avenida, llegue a la estación de Bomberos, y al cruzar Fray Servando, observé problemas en los edificios de Pino Suárez, uno de los edificios estaba caído hacia el puente, el paso estaba cerrado.

Caminé rumbo a La Merced, crucé algunas calles del centro por donde podía pasar, y observé problemas en algunos edificios. Pero todavía nada grave. Llegué al Zócalo, y bajé por 5 de mayo y al desembocar en Lázaro Cárdenas, fue el gran golpe. A la vista decenas de edificios caídos hacia la avenida, hacia Salto del Agua, y al norte hacia Garibaldi.

Bajé por avenida Juárez, y mi mente no podía asimilar lo que estaba pasando. El ulular de las sirenas de ambulancias y carros de bomberos embotaban mi entendimiento, llegué al hotel Regis, humeante, acababa de pasar una explosión que había tumbado los pocos pisos que habían quedado en pie.

Al lado el edificio de Conalep, y de la Secretaría de Turismo, humeantes y llenas de polvo todavía. Por fin encontré un teléfono que me permitió comunicarme con Elena Gallegos, mi jefa de información, y al escucharme me dice: “chaparrito, qué bueno que estás bien, vente a la redacción para trabajar”.

Ya pasaba de una de la tarde. Caminé hacia Guillermo Prieto y en el camino, sobre Juárez hacia el monumento a la revolución, vi el edificio de atrás de la Lotería, con algunos pisos formando un copete trágico. Se decía que varias personas estaban atrapadas, y que una de ellas había sacado una mano con un trapo para indicar su presencia.

Los socorristas todavía no entraban en acción ahí, porque había poca gente atrapada. Todo se concentraba en los edificios de Conalep, donde cientos de muchachos habían muerto. Reforma era un caos, la gente caminaba sobre el asfalto, donde también circulaban patrullas y ambulancias. Se veían columnas de humo por todas partes.

Bucareli también era caótico. Y hacia Insurgentes Centro la situación parecía estar menos afectada. Las columnas de humo y polvo eran menos.

En los días sucesivos sin orden de información, cada quien buscaba el mejor ángulo de información. Me concentré en el edificio Conalep, de Avenida Juárez, en la intersección con Reforma, de donde sacaban los marinos los cuerpos de jóvenes estudiantes.

Posteriormente se me dijo que buscara las fosas comunes, porque todo el mundo hablaba de la multitud de cadáveres, en el estadio del Seguro Social, en Viaducto y en otros puntos, pero nadie sabía que se hacía con ellos. Localicé una fosa común, en el panteón Dolores, en la tercera sección de Chapultepec.

Ahí entre eucaliptos, en un predio sin tumbas un trascabo abría la tierra y cuando llegaban los cuerpos embolsados en sacos de azúcar o harina, simplemente eran aventados al fondo. Algunos tenían una etiqueta amarrada, que indicaba el lugar de donde había sido sacado. Pero nada más, ni un nombre, nada.

Luego llegué al panteón de San Lorenzo Tezonco, donde otro trascabo había abierto una larga fosa de cerca de 60 metros de largo. De hecho eran tres fosas, una había empezado a taparse, igualmente con cuerpos que ni siquiera habían dejado una estadística. Nadie sabe cuánta gente murió en el sismo de 1985 en la ciudad de México.