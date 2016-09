Home » Opinión Paco El Lago de Tos-Cano #101 El Lago de Tos-Cano #101

VERSOS CULINARIOS PARA PASAR EL RATO

Francisco Toscano

.

El quince fue día del grito

de un gobierno arrinconado

y del debut del compadre

del acarreo encargado.

Con eso de los recortes,

para el dos mil diez y siete,

van a hacer falta acarreados,

a menos que haya trinquete.

Sin deberla ni temerla

estoy siendo conducido

a hacer bulto en un evento

del gobernante partido

y para apoyar a un grillo

que quiere ser elegido.

Pero aunque yo no lo quiera

a chaleco hay que asistir,

pues no faltan amenazas

para el que no quiera ir;

puede ser líder o jefe

quien nos obliga a cumplir

Ya me dieron mi itacate

y estoy siendo transportado

con mi “tortuga” de a huevo

y mi “chesco” encartonado,

y aquí me tienen viviendo

en el blues del acarreado.