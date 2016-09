Home » Gente PV “Me siento con una gran obligación de dar a mi país” “Me siento con una gran obligación de dar a mi país”

Miguel Ángel Ocaña Reyes

Originaria de Uruapan Michoacán, Rocío Vega es una mujer entregada a su país a través de su canto, buscando rescatar la música tradicional mexicana con una nueva temática pero respetando las formas musicales y rítmicas.

Con 25 años de trayectoria artística y cinco producciones discográficas, Rocío manifiesta sentir un gran compromiso por México, por lo que su canto lo dedica a los jóvenes y a los niños para que en ellos la música trascienda. En entrevista comparte su visión de la música tradicional mexicana.

¿Qué línea de música tradicional es la que cantas?

Mi línea está muy marcada, es música tradicional mexicana, al decir tradicional mexicana estamos hablando de todo México, porque si no, entonces sería cantante regional michoacana, y entonces estaría abarcando únicamente lo que se canta tradicionalmente en Michoacán, por ejemplo dentro de Michoacán hay diferentes géneros tradicionales, hay una zona muy marcada, la cultura purépecha, las personas se cantan únicamente pirecuas, que es lo más tradicional de la cultura purépecha, se les llama pireris, y solamente cantan eso, ni siquiera cantan la música de Michoacán de Tierra Caliente que son los gustos y sones, gustos calentanos, zonas calentanas, sones calentanos, y otra parte de la Tierra Caliente de Michoacán es el Plan de Apatzingan, que comprende toda una región y la música de ahí son planeco, entonces yo soy cantante de música tradicional mexicana, es decir, canto desde las pirecuas, desde los gustos y sones calentanos, desde una canción de Agustín Lara que le hizo a Janitzio, Como canto Adios Mariquita Linda de Tacámbaro, como canto el Juan Colorado, todo lo más representativo de Michoacán, pero también canto canciones tradicionales de Oaxaca, de la Huasteca, corridos del norte, sones jarochos, chilenas, todo lo que comprende la música tradicional mexicana…

¿Cuál es tu propuesta?

Algo más que esto es que propongo con una nueva temática, me gusta actualizar los temas musicales y tradicionales, creo yo que la música tradicional en su tiempo fue nueva, fue innovación, entonces creo que es necesario también proponer actualizar la temática, nosotros retomamos lo que son las formas musicales y rítmicas tradicionales con una nueva temática, nunca dejando de lado la música tradicional mexicana, en este caso me gusta el tema histórico, cantarle a mujeres de la Independencia y de la Revolución mexicana, escoger a varios personajes, por ejemplo de la Independencia donde no se sabe o no se tiene gran registro sobre canciones de esta época, sobre todo si pensamos en mujeres que destacaron, que dieron más vida, que lucharon en esta guerra por la independencia de México, se me viene a la mente María Luisa Martínez, ella fue una indígena de Michoacán, luchó al lado del generalísimo Morelos, entonces investigando por ahí hicimos una canción, José Luis López Pedraza que es mi compositor de cabecera, se dio a la tarea de hacer una canción para María Luisa Martínez con las formas musicales de aquella región…

¿Cuántos temas has creado siguiendo esta misma línea?

Es una trilogía que se llama La Mujer de mi País, el volumen uno está dedicado a mujeres heroínas de la Independencia y la Revolución mexicana, se llama Insurgentas y Soldaderas, el volumen dos está dedicado a mujeres michoacanas que han destacado en diferentes ámbitos, desde una cantante muy tradicional de la tierra caliente, mujer músico, compositora, tocaba la jarana, el violín, ella muy de pueblo, y que poquito antes de morir, antes de cumplir 90 años celebró que grabara un disco y dejara ese testimonio, le cantamos a ella, a Chanita, Crescenciana Borja, le cantamos a las cocineras de Michoacán, que bien sabemos la gastronomía michoacana ha trascendido en el mundo entero, le cantamos a unas mujeres que han hecho mucho por Uruapan, que es la tierra donde yo nací, son señoras de la tercera edad, pero todavía cantan puras pirecuas, las hermanas Pulido, a ellas les cantamos, les cantamos a unas mujeres aguadoras que hacen todo un ritual con su danza a la madre tierra… el tercer volumen está dedicado a mujeres de todo México y de todos los tiempos, que va desde una Sor Juana Inés de la Cruz, hasta una Elena Poniatowska, Ofelia Medina, mujeres que han destacado en diferentes ámbitos.

¿La mujer es el tema central de tu canto?

Le canto a la mujer, me gusta el tema de la mujer, estoy muy interesada en que la mujer de nuestros tiempos tome fuerza para sacar adelante este país, no para estar en contra ni en competencia con el hombre, creo yo que el papel del hombre es fundamental como el de la mujer, entonces voy por esa equidad de la mujer.

¿Por qué te decidiste por la música tradicional mexicana?

Desde que tengo uso de razón amo nuestra música, nuestro México, nuestras tradiciones, yo soy de Uruapan Michoacán, vengo de una familia humilde, mi padre era gallero profesional, entonces por este lado de mi padre, él mucho más meztizo, esta música con la que crecí por el lado de él es música bravía, música del siglo de oro de México, por ejemplo Lucha Reyes, Pedro Infante, Jorge Negrete, el Charro Avitia, La Torcasita, Amalia Mendoza La Tariacuri, Trío Calaveras, Guty Cárdenas, toda esta música fue con la que crecí.

Por el lado de mi madre, ella indígena oaxaqueña, mi abuelo materno era músico de banda tradicional, él tocaba la el violín, tocaba la trompeta, tocaba el acordeón, cantaba, mi abuela materna siempre fue una mujer muy callada, pero que cuando hablaba era para cantar sus canciones de Oaxaca, La Chunga, la Llorona, la Martiniana, todas esas canciones, y nací y crecí con esta influencia musical porque a mi padre le encantaba, mi padre cantaba y mi madre también con una voz preciosa, entonces en mi casa todo era cantar, para hacer el quehacer, para entrenar a los gallos, para cortar los aguacates, todo era cantar y cantar.

¿Ha sido difícil difundir la música tradicional mexicana frente al panorama comercial?

Nunca me ha gustado ir en contra de las cosas, sin embargo así ha sido de alguna forma, la cuestión comercial es una ola enorme, porque sobre todo los medios de comunicación es lo que transmiten, lo que difunden, y esta otra parte de más raíz, de más tradición, creo que se está dejando muy de lado, y yo sabía desde muy joven que lo que escogí iba a ser difícil, sin embargo esta pasión que siento por mis raíces, esa pasión que siento por lo tradicional, este amor que siento por México no me deja que me venza.

¿Ese amor te mueve a rescatar la música tradicional?

Primeramente hay un gran amor que lo tengo desde que nací, porque mis más viejos recuerdos son desde los tres años, un poco antes quizá, me recuerdo y era feliz cantando esta música, escuchándola, era feliz viendo a mi abuela con sus trenzas, con sus atuendos, y ahora que tengo edad suficiente, que soy madura en mi vida, creo que no solamente debe ser el gusto por cantar, sino que yo como mexicana, como michoacana, yo como ciudadana, tengo la obligación con mi pueblo, con mi patria, con mi país de aportar…

¿Una responsabilidad?

Sí, es una responsabilidad enorme, siento un gran compromiso, me siento con una obligación de dar a mi país, ¿y cuál es esta forma de darle?, pues desde mi trinchera que es mi canto, porque es lo que mejor sé hacer, porque es lo que despierta en mí la más grande pasión, estoy convencida de este compromiso que tengo, de esta responsabilidad…

¿A quién dedicas tu canto?

Mi canto lo dedico a todos en general, pero muy en especial a los jóvenes y a la niñez de este país, que son ellos quienes pueden prolongar en el futuro a la música tradicional mexicana.

¿Hasta dónde piensas llegar?

Es una pregunta muy difícil que nunca me habían hecho, quiero despertar conciencias, es una tarea a lo mejor muy pretenciosa de mi parte, pero quiero despertar conciencias, quiero que principalmente nuestros jóvenes, nuestros niños refuercen esas raíces, porque reforzando esas raíces van a tener una identidad más firme que los va a hacer ser en cualquier parte del mundo, a eso voy, creo que es algo muy pretencioso, pero así sea una sola conciencia que despierte, para mí va a ser un triunfo.