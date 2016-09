Home » Jalisco Nadie pide sumisión, sí tolerancia: Vocero Nadie pide sumisión, sí tolerancia: Vocero

Gonzalo Sánchez, vocero del gobierno estatal, durante la rueda de prensa.

Reitera vocero del estado de Jalisco invitación a edil tapatío a superar añejas disputas y sumarse al camino del diálogo.

Por Marisela Muñoz

Guadalajara

El vocero del Gobierno de Jalisco, Gonzalo Sánchez, manifestó en entrevista que los conflictos políticos no deben tener lugar entre Estado y municipio e invitó de manera institucional al alcalde de Guadalajara a dejar la estridencia.

“Tendría que ser entorno a resultados, en torno a acompañar los dichos de los hechos”, dijo Sánchez, “el debate no es quién puede más o quién puede menos, no puede haber debate con el Gobernador del Estado porque las dos son autoridades que fueron electas por los ciudadanos para trabajar, para dar resultados”.

Sánchez manifestó que las diferencias de opiniones siempre existirán, pero que debe haber tolerancia y evitar las confrontaciones y las acusaciones, e invitó al edil a superar disputas añejas y seguir el camino del diálogo.

“Son declaraciones desafortunadas, que de nuevo vuelven a la estridencia, el señor alcalde debe tener claro de nuestra parte que no se pide sumisión, sí se pide tolerancia, sí se pide espacio para disentir, el carácter no es sinónimo de intransigencia, el que grita más no es el que tiene la razón, porque la razón es algo que se gana, no que se arrebata, el ser firme no significa ser intransigente, tampoco la firmeza da licencia para mentir”, agregó el vocero.

Asimismo reiteró el llamado del Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, a todas las fuerzas políticas a sumarse para defender los recursos del Fondo Metropolitano que busca transformar toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.