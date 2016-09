Sabores Del Pasado III

Reminiscencias de la cocina de Colombia

Curiosidades gastronómicas

Volviendo al libro que hemos venido comentado durante los últimos tres artículos en de Fogones y Marmitas, es interesante revisar los modos y costumbres de aquellos años en que Jerónimo Argaez escribió “El Estuche”, por allá en 1878 en Bogotá, Colombia. En aquellos tiempos los libros de cocina se escribían para la burguesía (la mayor parte de la población, indígena o mestiza no requería de recetas para comer; su manducar era de subsistencia), así pues, un buen libro de fórmulas culinarias incluía pertinentes notas sobre el servicio y la etiqueta para recibir, según se acostumbraba en Europa.

La cocina clásica, sea ésta europea o criolla perdura hasta nuestros tiempos, una hojeada a las recetas del libro que comentamos nos permite reconocer recetas de platos que aún encontramos en nuestros fogones o en establecimientos donde se come de manera conservadora. Lo que sí ha evolucionado es el comportamiento en la mesa, las normas de civilidad y el gusto para comer.

Modas

Por ejemplo; alguien puso de moda, no hará mucho tiempo, que el vino tinto (que debe atemperarse o “chambrearse” como dicen los que creen que saben) debe mantenerse en el refrigerador o enfriarse en hielera antes de servirse). Sabemos que los tinto ligeros como los Beaujolais o tal vez un Pinot Noir son mejores refrescados, ¿pero, fríos?

Cosas de gusto… o de falta de.

Curiosamente se encuentra el siguiente texto en El Estuche: “Es muy útil meter las botellas de los vinos de Burdeos en una vasija de agua tibia cinco minutos antes de abrirlas, para desarrollar más gusto y aroma en estos vinos especiales”.

Mucho han contribuido los “conocedores” modernos, llamados “sommeliers”, (Sumiller, en castellano) para confundir a los comensales; sus fantasías sobre las características de los vinos son innecesarias en el mejor de los casos. Los aromas, perfumes, destellos, esencias, reminiscencias y demás cualidades que ellos identifican, en realidad ¿para qué le sirven al no iniciado o al comensal común y corriente, gremio al cual pertenecemos la mayoría de los que bebemos vino? Si un vino tiene tal o cual cúmulo de promesas, no vamos a la vinatería a pedir un vino con cualidades subjetivas.

Para el común de la gente que bebe vino, con frecuencia es fácil distinguir un Merlot de un Cabernet o de un Shirah; un Sauvigon blanc de un Chardonnay y con eso basta. Pocas gentes comunes saben que los mejores vinos de Burdeos se elaboran con uva Merlot. Los franceses, que para esto de los vinos y sus quesos son gente seria, a lo más que se atreven al describir sus vinos de Pomerol es que contienen el aroma de las trufas.

El arte de servir la mesa

Regresando al hilo de nuestro tema, en el capítulo: “El arte de servir la mesa”, que contiene diez mandamientos. El primero estipula: “El criado debe presentarse afeitado, bien peinado, las uñas cortadas y las manos muy lavadas. El traje que le compete es frac y pantalón negro, corbata, chaleco y guantes blancos; el calzado negro, lustrado o de charol. Debe tener una servilleta en la mano”.

Profesionales de la vieja guardia que en los años de iniciación en esta fascinante actividad servimos en la sala, todavía nos tocó algo de dicho protocolo; cuando en 1964 fungí como “Maitre d´hotel” en el restaurante del piso 17 del hotel Alameda de la ciudad de México, la primera acción después de contratarme fue mandarme al sastre a que me confeccionara un traje de “Media etiqueta” (pantalón gris a rayas, saco gris, camisa blanca para mancuernillas y corbata negra), y un frac negro que incluía: pantalón, saco de cola de tijerilla, camisa de etiqueta con botones de madre perla, mancuernillas, corbata de moño, más zapatos de charol). Los capitanes solo vestían de etiqueta. La media etiqueta se usaba hasta antes de las seis de la tarde; después de esa hora era obligado el frac.

Los vasos

La norma número siete del mismo instructivo, rezaba así: “A la derecha de cada persona los vasos necesarios para toda comida, pero de tamaños desiguales. Vaso para el agua, vaso para vino Madera, vaso verde para vino del Rin o Sauternes (antiguamente las copas se distinguían según el vino que esperaban contener; las de los vinos alemanes eran las únicas que llevaban color, casi siempre verde). Vaso para vino de Burdeos y taza o vaso propio para vino de Champaña. Esta última copa no se trae ordinariamente sino cuando se sirve el vino. Si hay variedad de vinos de Burdeos o de otros, se ponen tantos vasos cuantas sean las clases de vinos. Entre cada convidado habrá de un lado un botellón de agua y del otro lado una garrafa con vino tinto, de Burdeos o de Borgoña. Este vino se deja permanentemente y debe ser de buena calidad”.

Era tradicional en las casas señoriales, que así como la mujer de la casa decidía el menú a servirse, el hombre se encargaba de los vinos, es decir, suplía la labor del sumiller. (Y quien mejor que el dueño de la cava para conocer sus vinos).

Los vinos

El precepto número nueve establece: “Los vinos que deben ponerse en la mesa, además de los que determine el dueño de la casa, son los siguientes: Madera, Jerez, Oporto, Moscatel, Malvasia; vinos portugueses o españoles. Las botellas en que estos deben abrirse con mucho cuidado. Se mete en las botellas de cristal, que sirven en la mesa, un embudo de vidrio cubierto con un poco de gasa bien lavada, y se pasa el vino muy despacito, de manera que no se agite el pozo que todos los vinos añejos depositan en el fondo. No teniendo cuidado, se enturbian los vinos y no se podrían servir en aquel momento, por el malísimo efecto que producirían a través del cristal las botellas”.

El servicio del vino

Continuando con los preceptos del servicio incluidos en la obra EL ESTUCHE, antecesora del libro SABORES DEL PASADO, que nos narra las costumbres gastronómicas de la Bogotá del siglo XIX, he aquí algunas consideraciones al servicio del vino.

“El criado que sirve los vinos tiene poco que hacer pero, a pesar de eso, conviene que preste toda atención y cuidado para no cometer faltas graves.”

Sucede que ciertas personas quieren por gusto o fantasía, empezar la comida con ostras crudas, en la concha. En este caso el vino primero que debe servirse es Rin, Sauternes o Bircellas. En España prefieren el Manzanilla. Después de las ostras sigue la sopa, que se sirve con vino de Madera o jerez seco.

En seguida de la sopa, un entremedio de pastelillos, o cualquiera otro, pero sin cambio de vino. Sigue el pescado, servido con uno de los tres primeros vinos indicados.

Con las Entradas, vino de Burdeos, que son muy variados, y solo el dueño de la casa podrá indicar anticipadamente al criado los que desea que se sirvan. Es muy útil meter las botellas de vino de Burdeos en una vasija de agua tibia cinco minutos antes de abrirlas, para desarrollar más gusto y aroma en estos vinos especiales.

Es costumbre en una buena cocina servir una entrada fría antes del asado. El vino que le compete es Rin o Sauternes. Después de la entrada fría se sirve el ponche a la Romana en copas o tazas semejantes a las del vino de champaña, o en jarras de cristal. Juntamente con el ponche se suele servir vino de Chateau-Iquem, (Se respeta la ortografía) o Chateau Barsac fresco. Enseguida entra el asado, se suele usar con vino de Champaña bien helado (frappé, como dicen los franceses). Después del asado, las legumbres; después de las legumbres los dulces de cocina, siempre con Champaña helado.

Después de los dulces se sirve la ensalada y el queso, con vino de Chateau Barsac”.

Es interesante por diferente a la moda actual, el servicio de la comida y con ello el de los vinos. Nótese que se ha servido un curso dulce: “Dulces de cocina”, menos mal que con champaña.

“A un estómago lleno cualquiera cosa le disgusta. Es menester, por consiguiente, que haya el mayor riguroso escrúpulo en la preparación de este acto final, que se llama postres.”

“Cautivar el gusto con las seductoras apariencias de las más hermosas frutas y con las más ingeniosas combinaciones de la repostería; subyugar un estómago rebelde y obligarlo a saborear con delicia cualquier manjar, es un triunfo alcanzado por el arte sobre la naturaleza”.

¡Qué va! Nos surge la duda que los meseros, -criados- de aquella época entendieran el significado del párrafo anterior. Pero era el uso y costumbre de la época.

“Después de la mesa limpia se colocan nuevos platos, servilletas, cubiertos y vasos a cada persona. Se cambia también el pan por otro en forma de caña, -que se llama pan resine-, Estando todos en sus sitios, el criado trae la nieve en un plato, con una servilleta, una cuchara y un tenedor, y sirven a los comensales con el vino de Champaña y de Oporto a gusto de los consumidores.

Al final, el criado de los vinos va ofreciendo Moscatel, Malvasia, Champagne, Oporto o cualquiera otro que haya”.

El caldo

Continúa la obra con la parte de las fórmulas o recetas culinarias comenzando con las bases; he aquí lo que se dice de EL CALDO; “El caldo de buey es el alma de la cocina casera. Constituye la parte más esencial y realmente la más nutritiva de la alimentación diaria” Innegable la herencia culinaria de la península, donde la versión del Caldo de Res: la Olla Podrida ha sido el platillo más característica de la antigua región de Castilla La Mancha desde hace siglos. Su equivalente en Francia es el POT AU FEU o el POT POURRÍ.

Pasando de la parte gastronómica de la obra a la sección culinaria, esto es a las fórmulas o recetas de cocina, encontramos que salvo muy pocos platos del país o de la región, como las arepas, tamales, chupes y otras, la grande mayoría de platos provienen de la cocina europea; francesa con sus preparaciones clásicas, españolas con sus platos más características y algunas preparaciones de otros países de Europa.

Parte importante de la obra es que incluye métodos y procedimientos para la preparación de ciertos productos que en nuestros tiempos sería inimaginable preparar en casa: la mantequilla, la longaniza, el chorizo, los jamones, quesos, y desde luego panadería, pastelería, bizcochería y todo tipo de postres, dulces y buñuelos.

Como comentario final a esta breve crónica de la magnífica obra de este autor colombiano que se adelantó a sus tiempos, podríamos asegurar que es un tesoro en toda biblioteca de los estudiosos de la gastronomía y muy valioso y apreciado para los aficionados a las curiosidades gastronómicas.

El autor es analista turístico y gastronómico

Sibarita01@gmail.com

Elsybarita.blogspot.com

