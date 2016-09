Home » Columnas ¡Hagan Olas! “Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé…” “Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé…”

Enrique Alfaro.

.

Por Gregorio González Cabral

.

“¿Por qué Songo le dio a Borondongo? Porque Borondongo le dio a Bernabé. ¿Por qué Borondongo le dio a Bernabé? Porque Bernabé le pegó a Muchilanga… ¿Por qué Muchilanga le dio a Burunganga? Porque a Burundanga se le hinchan los pies… ¡Eh, qué lió! Abambelé…”.

Imposible olvidar la arqueología, cuando Alfaro le dijo a Aristóteles, Aristóteles llamó a Enrique, Alfaro respondió a Sandoval… ¡Eh, qué lío!

Ni para qué volar a Cuba, acompañándose de los responsables del entrañable fraude electoral, para rememorar aquí el sabroso sonar y decir de la enorme Celia Cruz, burlándose del chisme caliente con su “Burundanga” que empieza: “Songo le dio a Borondongo”… y ahí sigue hasta aquello de “entre hermanos se vive mejor”.

¿Cómo estuvo aquí el verso?

Pues los tambores de guerra sonaron en 15 de septiembre, con el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro ausentándose de El Grito en Palacio de Gobierno de Jalisco, según eso, porque el gobernador Aristóteles Sandoval le había amenazado por teléfono. Y ¿por qué Sandoval le pegó a Alfaro? Porque Alfaro le había pegado a Muchilanga la del pozole y a Burundanga la de las enchiladas patrias, no dejándoles ponerse, como cada año, en la Plaza del Dos de Copas, entre la espalda de Catedral y el frente del Teatro Degollado de Guadalajara, ciudad hoy propiedad de Enrique.

Dicen que dicen que Aristóteles le llamó para que, como siempre, dejara los puestos de frituras y sabrosuras la noche de “El Grito”, pero que Alfaro le respondió que las reformas estructurales de la tostada, ahora no permitían esos olores en el centro de su ciudad. Entonces, dicen que Aristóteles le contestó que el Gobierno de Jalisco, les compraría todos los platos a todos los vendedores, para que se respetara aquello de “no vender”, pero que hubiera sopes, gorditas, guasanas, cacahuates tiernos, pollo placero, taco de cabeza y demás ingredientes patrios para quienes no alcanzamos a llegar a Las Vegas el “Día de Juan Gabriel”.

Cuentan quienes platican que Alfaro montó en su mula, montó en cólera y respondió , con el debido respeto , que hicieran lo que quisieran pero él se iría a la frontera con Zapopan, en Chapalita, a dar “El Chito” retador, ahí si entre olores y sabores de ¡Viva México! Lo dijo y lo hizo. Además dio “El Grito” primero. Como Hidalgo, le madrugó a Calleja.

No paró ahí el asunto.

Como hubo abundantes comentarios entre políticos respecto al “Taco-de-tripas-gate”, ya encarrerado, Alfaro tomó estandarte y en lugar de gritar vivas a Fernando VII o a Dante Delgado, siguió echándole leña a Sandoval quien le pidió “atemperarse”, “dejarse de chismes y difamaciones”. …y le dieron sonaja: Para pronto, cuentan que les contaron que Alfaro reviró con un “…si me habla y me dice que va a pasar por encima de la ley, de mí no va a tener serenidad, va a tener firmeza, no soy ni un agachón, ni soy miedoso”. Así en ese tono, ya con sabor a torta ahogada completa, bien enchilado y no me dejen con el coraje adentro.

Me cuenta un sobrino del primo de alguien que escuchó que entonces terció en el picante chisme Gonzalo Sánchez, ya en tono de empanada cuaresmeña: “desafortunadas las declaraciones del alcalde… de nuestra parte (¿fue llamada tripartita?) no se pide sumisión, si se pide tolerancia, si se pide espacio para discutir (¿no que estaban pidiendo tostadas de pata y tortas de lomo?) Luego, nos cuentan, añadió paternal: “El carácter no es sinónimo de intransigencia, tampoco la firmeza da licencia para mentir: el Señor Alcalde nunca recibió una amenaza”.

¿Hasta ahí va el chisme? ¿Va a permitir Alfaro que en su ciudad, Sánchez diga la última palabra? Habiendo tantas y tantas cosas por las cuales pelear, tema han de encontrar para no dejar extinguir la sagrada llama del sabroso chisme político. ¿Qué te cuento? Alfaro delgadísimo… y ya criticó el parado de Aristóteles, le dijo: “Que el Gobernador me pida que yo tenga un carácter agachón y sumiso es tanto como que yo le pidiera que dejara de andar siempre con pose de modelo”. Esas ya fueron palabras mayores. Mucha crema a los tacos que no permitió ponerse en su plaza ciudadana.

Con eso, hasta se olvida la ciudadanía del precio del aguacate, del dólar a veinte, de la agachada ante Trump y de los recortes al presupuesto debidos a que “vamos por el camino correcto”.

Ni necesidad hay de exhibir a Morelos en la Plaza de Armas, como en el Solei Circus, con los insurgentes volando a sus espaldas y el suelo limpio de vendedores de lo sabroso. Gasto inútil. Porque a “El Grito” no se va a aprender historia, se va a cenar sabroso, a chiflar a gusto y a gritar vivas por quienes ya se murieron y los cafetearon a llenar.

Al pleito de “Alfaro le dijo a Aristóteles” nada más le falta el ritmo del bongó, el son de la clave y el acompañar de las maracas, para convertirse en “viral” en todas las verdulerías.

Ahí la llevan, pues.