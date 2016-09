Home » Local Ciudad Urge agilizar adopciones en beneficio de los niños. Urge agilizar adopciones en beneficio de los niños.

Es importante lograr ampliar las causas de pérdida de patria potestad a padres violentos o que no quieren mantener a sus hijos.

Por Rodrigo López Becerril

Puerto Vallarta

En la inauguración del 1er Encuentro Internacional de Adopciones que inició ayer en Puerto Vallarta, la directora del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional, Laura Vargas Carrillo de Osorio, declaró que es importante que haya mayores causales de pérdida de patria potestad a padres que incurren en violencia intrafamiliar o que no quieren mantener a sus hijos de manera que se puedan agilizar las adopciones en el país.

“Ahí es donde tenemos la mayor problemática en los estados, se dice que la adopción es lenta y nos echan la culpa o al tribunal, no es así, cada parte cumple con su responsabilidad, entregar un niño en adopción no es cualquier cosa, se tienen que acreditar exámenes, es un proceso largo y ya estamos dando un certificado de idoneidad, pero hay muchos niños en centros asistenciales ya que no tienen su situación legal resuelta”.

Con la organización de la Procuraduría Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el encuentro, en el que participan unas 200 personas de los 32 sistemas DIF del país y de otros organismos internacionales, busca en tres días generar un espacio de intercambio de ideas y reflexión sobre el tema de las adopciones.

“Hemos trabajado muchísimo para lograr la protección de niñas, niños y adolescentes, con las aportaciones de todos los estados, de los expertos y representantes de diferentes organizaciones, lo que queremos es seguir teniendo más y mejores herramientas para lograr la protección que requieren los niños, por ello queremos intercambiar conocimientos y experiencias”.

Queremos hacer programas que podamos aplicar en cada uno de los estados y que se cuide el interés con el apoyo de las autoridades locales, estatales y federales; quisimos reunir expertos nacionales e internacionales para abordar temer como la adopción en América Latina, las terapias pre adoptivas y post adoptivas, así como la preparación y capacitación de los solicitantes de adopción, la relevancia de agilizar la adopción por el interés superior del niño.

Reconoció que la relevancia de alinear políticas locales y estatales con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que fue promulgada en 2014 para que permita avanzar y mejorar en términos legislativos y administrativos para que todos los estados cuenten con leyes similares a nivel estatal y con un sistema de protección de niñas, niños y adolescentes en cada entidad.

“Es a partir de nuestra Ley que nos ha llevado a publicar la documentación normativa sobre restitución de derechos, medidas de protección de infantes, regulación de centros de asistencia social y lo que ahora nos une, los lineamientos a seguir en materia de familias de acogida y familias pre adoptivas para beneficio de los menores”.

Hay que ver por ejemplo, qué hacer con los mayores de 6 o 7 años que casi no se van en adopción o que hacer cuando hay varios hermanos, es muy difícil que una sola pareja pueda hacerse cargo de todos los hermanos, “tenemos que ver qué es lo mejor para los niños no para los padres”.

LEY

