Ignacio Cadena Beraud, el promotor optimista

Por Rodrigo López Becerril

Puerto Vallarta

Hombre polifacético cuyas miradas siempre apuntan con un claro optimismo hacia el futuro; empresario hotelero, innovador restaurantero, conductor de su propia serie en televisión y del programa de radio “La hora del Placer”, escritor de la columna “Desde mi Balcón” en este diario, poeta con varios libros publicados. Es Ignacio Cadena Beraud, Nacho, para sus conocidos, una personalidad renacentista en el siglo XXI haciendo planes para el 2017, seguro de que lo mejor siempre depende de lo que uno haga.

Además de su reconocida faceta como empresario desde hace muchos años, Nacho Cadena, originario de Sonora pero ya naturalizado “patasalada” desde hace otros tantos más se siente muy comprometido y orgulloso con su actividad como promotor cultural. Desde que surgió su programa “El Sabor de Vallarta” a través del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRyT), ya ha grabado más de 200 emisiones.

Las alianzas del SJRyT han permitido que el programa llegué a todo México a través del Canal 22 de la Secretaría de Cultura, y a más de una docena de países en Norteamérica –mediante el Mexicanal-, a Centro y Sudamérica.

Asimismo su programa de radio, “La hora del placer”, que se transmite todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 f.m. llega a una audiencia masiva en esta región. Como su nombre lo indica en el show aborda los temas que nos producen placer, así sea la gastronomía, la enología, el maridaje, la literatura, la música y decenas de cosas placenteras más.

DECISIONES EN EL FIDETUR

Nacho se siente muy orgulloso de lo que ha logrado en su vida, y se nota. Tanto la propiedad y dirección del hotel Friendly, totalmente renovado, como la cofundación del restaurante La Leche (junto con su hijo Alfonso), así como el haber dirigido la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta durante un par de años, y por ende el Fideicomiso de Turismo (Fidetur), le permitieron incidir directamente en la bonanza que hoy vive la ciudad en materia turística.

En entrevista para Vallarta Opina, Nacho rememora que le tocó dirigir a los hoteleros y al Fidetur en una época de grandes retos y decisiones.

El repunte de ahora, dijo, viene de una decadencia muy fuerte que databa del 2008 cuando nos quejábamos todos y se hacía muy poco.

“Esto coincidió con mi ingreso al Fideicomiso de Turismo, y todo lo que se hizo ahí incluyó a los miembros del Comité Técnico, no me achaco ninguna gestión particular, pero hubo algunas que hice de forma personal y directa. Muchas cosas de diseño, de arte, de medios, de mercadotecnia fueron hechas por el Comité contratando empresas correctas en relaciones públicas, en redes sociales y haciendo una conciliación muy interesante entre Norteamérica y el mercado nacional”.

El punto fundamental fue cuando se decidió un poco por creencia y por forzamiento del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que el camino más correcto era que Puerto Vallarta y Riviera Nayarit se unieran en la promoción para obtener acuerdos pre pactados, dependientes de esa unión, eso había sido un tabú pero se logró con una participación importante para conciliar los intereses para convencer de que el camino era ese.

“La unidad de las dos hotelerías que son muy fuertes con más de 40 mil cuartos fue lo que hizo que esto se pudiera llevar a cabo. A mí me tocó esa gestión, ese amino y trato, esas relaciones para poder unirnos y salir adelante”

Este año la inversión fue mucho menor pero la inercia y la publicidad tiene siempre un sedimento que se sigue aprovechando, aquí lo importante es que se lograron cambios importantísimos con las líneas aéreas: las agencias se dieron cuenta que se estaba dando un cambio muy grande y se hicieron tratos comerciales con agencias grandes, operadores, líneas aéreas que se sumaron como socios a esta campaña.

“Esto trajo como resultado algo que va a prevalecer siempre, que es el haber logrado más asientos que los originales, por ejemplo había un vuelo de Los Angeles de Delta y ahora hay tres; así como más nuevos orígenes de las líneas aéreas, hay líneas nuevas, nuevas rutas y más asientos”.

LOS SEGMENTOS

Considero que el éxito ha sido generalizado, con esta bonanza están ganando todos. Es obvio que el generador inicial son los hoteles, son los promotores natos pero la derrama se ve a todas luces, todos tienen más clientes: los restaurantes, los negocios… los talleres… Hay mucha más gente que gana de forma consistente un salario y que gana bien.

La hotelería tuvo una cierto muy grande este año que fue la renovación, sobre todo los más antiguos que se han seguido renovando, en su mayoría tenemos una oferta nueva. Y ahora se abren posibilidades crediticias para que otros hoteles lo puedan hacer; la ciudad se tiene que renovar y tenemos que tener una hotelería digna.

La oferta misma de la ciudad se ha ido mejorando, hay más restaurantes, más comercios, más plazas, cosas nuevas en la cultura, más eventos, más conciertos… ahora bien, no hemos mejorado en los servicios públicos, hay unos patéticos como es la basura.

LOS CICLOS

Los ciclos los vamos marcando pero todo depende de renovar nuestra oferta de cuartos, de servicios, y seguir con la actitud de no dejarnos caer, todos debemos estar juntos, se requiere ser más participativos e involucrar a todos los demás.

“Esto depende de mejorar la calidad en general para causar mejores experiencias, pero que la gente venga y viva una experiencia y diga que chingón venir a Puerto Vallarta y voy a volver, y afortunadamente está ocurriendo porque tenemos muchos turistas repetitivos: la frase ¿te acuerdas de mí? se escucha mucho en estas fechas”.

Hay que crear una conciencia comunitaria de que el turismo es una actividad que nos beneficia a todos, esta conciencia está creciendo en general, pero se requiere que todos jalemos parejo; podemos seguir opinando y señalando pero lo que no se puede permitir es que estemos peleando.

PANORAMA 2017

Yo pienso que deberíamos quitarnos los pretextos y estar echándole la culpa al viejo corajudo este y al presidente, y que cada quien haga lo que le toca en su propio espacio, si todos hacemos las cosas bien en nuestro propio cuadrito que nos corresponde, haremos un bien a la comunidad.

Yo seguiré con mi trabajo de todos los días, no pienso volver a la dirigencia de grupos empresariales, seguiré filmando Puerto Vallarta y llevar a través de las televisoras de México, de Estados Unidos, de Sudamérica, sin decir vengan, vengan, vengan sino miren, miren, miren, he hecho más de 200 programas llevando a Puerto Vallarta por todos los ángulos: la selva, la montaña, la bahía, el folclor, los cantantes, la cultura… voy a seguir con eso y con mis programas de radio presentando un panorama alegre y optimista de la vida, y seguiré escribiendo mi columna con estas ideas.

Recién regreso de una gira por España donde mostró lo mejor de esta región. “Además seguiré dando conferencias y mostrando que Puerto Vallarta es parte del eje central del turismo en México, y enseñándole al mundo esta región, este Pacífico, esta bahía y Puerto Vallarta”.

Sobre la promoción en Sudamérica opina que es algo que debe continuar, “con el tiempo nos puede salvar de una crisis momentánea, Puerto Vallarta es el negocio más grande que hay en esta zona, no es un hotel ni un restaurante por grande o famoso que sea, aquí el papá de los negocios es el destino. Y tenemos que seguir en la ruta de convencer a las aerolíneas de otros países de que aquí hay negocio para ellas”.

“Si hacemos bien las cosas seremos mejores ciudadanos y podremos elegir las mejores situaciones; me dicen que soy muy optimista y sí creo que le daremos unas bofetadas a la corrupción pero eso lo haremos los ciudadanos honestos”.

