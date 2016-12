Home » Opinión MIRADOR TURÍSTICO Turismo y desarrollo económico Turismo y desarrollo económico

Por Mtro. Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla

Director de la UNIVA – Puerto Vallarta

(direccion.vallarta@univa.mx)

Con la suficiente confianza se mantiene y fortalece la llamada industria sin chimeneas desde Puerto Vallarta.

Mantener y crecentar la confianza de los turistas es el objetivo más importante de esta actividad en México, esto le ha permitido situarse en un honroso noveno lugar de preferencia turística mundial. No ha sido fácil, para empresarios y sector público ha significado la aplicación de estrategias y sacrificios diversos.

El maestro Enrique De la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo puntualizado hace unos días que es una prioridad para esta dependencia la vinculación del turismo y el desarrollo sustentable, esto es una ventaja y se han puesto en marcha varias propuestas para preservar y acrecentar el respeto al medio ambiente en diversos destinos turísticos de México.

A partir de mis indagaciones el próximo año se mantendrá al alza la preferencia por este paraíso que es Puerto Vallarta, esto quedó demostrado ya que hasta el momento se abrieron claras expectativas al alza en cuestión a ocupación y llegada de turistas, de sostenerse en 2017, con poco más de tres millones de visitantes pese a los recortes anunciados al turismo en fechas recientes, la actividad tendrá garantizado su crecimiento sostenido.

Son amplias las expectativas para el destino más importante del país en este periodo de fiestas decembrinas 2016 y en puerta otros no menos interesantes, como la realización de congresos y reuniones de todo tipo como el de ACACIA promovido por la Univa local para su realización en mayo-2017; justas deportivas, festivales gastronómicos, exposiciones científicas, culturales, educativas y eventos internacionales se multiplicarán ya que se han convencido amplios sectores de la importancia estratégica de lo que significa nuestro paraíso Puerto Vallarta.

Porque ofrecer al visitante un lugar para reposar de su trabajo diario, poner a su disposición instalaciones adecuadas para eventos con servicios de alta calidad a los que está acostumbrado con más y mejor calidez será importante para consolidar la actividad en este próximo 2017; cabe destacar la ocupación actual para la celebración de las fiestas de diciembre, se reporta al 100 por ciento, sobre todo de visitantes provenientes de Estados Unidos y Canadá.

Me gustaría destacar que con el relevo en la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica no se avizoran cambios sustanciales en el sector, esto se nota con la llegada masiva de visitantes a las playas nacionales, en especial a este hermoso punto del Pacífico Mexicano que es Puerto Vallarta, como lo he señalado con cifras por arriba de las pronosticadas tal vez por la depreciación del peso frente al dólar, además de las bellezas naturales que ofrece el país en medio de un clima primaveral.

Me parece y estoy convencido que lo más importante es mantener en orden la casa de todos los vallartenses y visitantes, libre de basura y con una seguridad pública a toda prueba, asuntos que aún preocupan y no permiten a los visitantes locales y foráneos llevarse una imagen adecuada, la cual es promovida por los responsables de la promoción del destino; atender estos aspectos es prioritario.

Recientemente comenté sobre la depreciación de nuestra moneda, es una ventaja para el turismo de Estados Unidos, los servicios les son atractivos a partir del triunfo republicano lo que trajo una paridad de 20 por uno que se mantiene, esto acelera la llegada de visitantes y frena hasta cierto punto la salida de connacionales hacia esa nación, aspecto que se tiene que aprovechar a partir de considerar que van de la mano el Turismo y desarrollo económico.

