¿Qué les quieren  hacer a los líderes obreros?

Por Gregorio González Cabral

El martes pasado ,en un desayuno donde estaban Héctor Pizano y Servando Sepúlveda, Rafael Yerena al lado del líder nacional de la CTM, soltó lo que hace veinte años hubiera sido una bomba , pero que ahora por poco pasa desapercibido : se van a juntar la CTM y la CROC , en Jalisco.

¡Órale!. Desde que a mediados del siglo pasado, el mismo gobierno, separó a la gente de Pancho Silva Romero (CROC) de Heliodoro Hernández Loza ( Gobernador González Gallo y CTM), jamás se había escuchado en público que volvieran a juntar a quienes dividieron para mejor controlar.

Dijo Rafael Yerena que será el 13 de enero , en Guadalajara, con el gobernador Aristóteles Sandoval como testigo. ¿Dijo con quién de la CROC se juntarán? ¿Con los del Güero Barba? ¿Con los de Toño Álvarez Esparza? ¿Con los de Porfirio Cortes Silva? ¿Con todos?. Se supone que con todos y que es nacional el asunto porque ahí estaba presente Carlos Aceves del Olmo, quien es heredero de Fidel Velázquez en el trono nacional de la CTM.

Ante las caras de asombro, sin querer dramatizar, Yerena soltó un trueno: “No podemos ocultar el sol con un dedo y fingir que aquí no pasa nada… negros nubarrones se ciernen sobre nuestra querida patria , pero es ahí donde podemos demostrar de qué estamos hechos “. Otra vez ¡Órale! Con este nuevo avance de la película de terror que anunció el que mejor se va : Carstens.

Por supuesto que Rafael Yerena sabe lo que los simples mortales no sabemos ,pero a lo mejor con los negros nubarrones , se refiere a que el año próximo van a reformar legalmente al sindicalismo y entonces a quienes no sean concesionarios de sindicato , pues tanto dramatismo no es para espantarle . ¿Bajarán los salarios de hambre todavía más? Sólo que por ley nos paguen con plato de arroz , para “mantener al país competitivo” hasta frente a los chales.

A lo mejor ya les “dieron puerta” respecto a cómo se les va a venir la ley secundaria ,para la aplicación de la reforma estructural laboral y para nada les gustan los negros nubarrones en el papel.

Porque dicen que hasta al sindicato patronal, a la COPARMEX , le van a bajar “las legítimas conquistas de los patrones”.

A lo mejor de eso se trata lo de Rafael Yerena haciéndole competencia al gordo y correlón jefe del Banco de México, en anunciar las siete plagas que se dejan venir el feliz año nuevo.

Juntos públicamente CTM y CROC. ¿Anuncio del fin del mundo?

