Doña Melancolía

Mi vieja amiga Doña Melancolía.

Tú decides cuál de tus reflejos dibujar en el espejo. Te aconsejo que sea un dibujo de tu cara feliz.

Por Cristina Gutiérrez Mar

Me encontraba colocando la última esfera de mi árbol de Navidad, cuando sonó el timbre de la puerta. Era mi vieja amiga Doña Melancolía. Una señora vagabunda, depresiva y de aspecto triste. La noté muy cansada por sus largas noches de insomnio y de vino tinto.

La invité a pasar y le ofrecí una taza de té de canela y unas galletas de nuez con ralladura de naranja recién salidas del horno.

Se dejó caer en el pequeño sillón del salón principal y colocó a un lado su enorme y horroroso sombrero de plumas. Procedió a abrir su pesado maletín. La ansiedad empezó a apoderarse de ella por no encontrar el regalo de Navidad que tan amablemente me traía. Con una mueca nostálgica se hundió aún más en el sillón.

– “¿Te has fijado qué gris está el cielo, sus nubes están opacas, el sol se ha ido y las flores están tiesas y con frío?” Me preguntó con un tono de voz desvanecido en su propia neblina.

Asomándome a la ventana contesté ya con cierta tristeza: – “Es verdad, el cielo está opaco y mis nubes, que tanto amo, se han ido. No tengo ganas de salir a regar mis nochebuenas y tampoco quiero seguir horneando galletas. Lo único que quiero es disfrutar contigo lo que queda de la tarde.”

Los recuerdos empezaron a bombardear mi cabeza, sintiéndome cada vez más triste y añorando épocas de mi niñez y adolescencia.

– “¡Odio ser adulta! repliqué.”

– “¿Por qué lo dices?”

– “Todo se intensifica, te llegan más problemas, más sufrimientos y mi cuento de hadas que me imaginé de pequeña cada vez está más lejano. La monotonía está presente día a día, la nostalgia y la expectativa se unen en matrimonio y el baúl de recuerdos felices se hace cada vez más viejo y oxidado.”

– “Lo sé. Por eso vine a visitarte, porque sé que en está época ocupas de mi abrazo y empatía.”

En ese momento, tocan el timbre de la puerta. Me incorporo en mí caminar y me dirijo hacia la entrada. Me asomó por la ventana y cuál es mi asombro al darme cuenta de mi visita inesperada.

La hago pasar con cierta incertidumbre, ya que Ella no se lleva muy bien con Doña Melancolía. Se despoja de su abrigo color zarzamora y bermellón y toma asiento en el salón principal. Observa las deliciosas galletas aún calientes y disfruta una en silencio.

Acabada la galleta y quitándose las migajas de sus delineados labios dijo:

– “Querida Doña Melancolía, tengo un boleto de ida con todo pagado a un paraíso afrodisíaco muy lejos de aquí. El hotel tiene todo incluido, podrás beber todas las botellas de vino y tequila. Podrás disfrutar del cielo gris y la ausencia de calor. Podrás estar acompañada de tus recuerdos que tanto añoras y te ciegan la vista para disfrutar del hermoso presente. Tus noches serán largas como te gustan y las cobijas son calientitas para cuando tengas frío.”

Pensativa Doña Melancolía, se levantó del sillón, se colocó de manera pícara su sombrero de plumas, cargó su pesado maletín y se dirigió hacia Ella. Sin pensarlo, la abrazó cálidamente y suspirando, tomó el boleto. Salió de la casa sin voltear atrás, sin siquiera despedirse.

Acto seguido, Ella me toma de mi mano y me acerca a su mirada. Observándome fijamente y dulcemente a los ojos me dijo:

– “Querida Cucus, quiero decirte algunas cosas que deseo que guardes muy cerca de tu corazón está Navidad.”

Yo con cara de incertidumbre y con cierta emoción me dispuse a escuchar.

Ella procedió:

– “Te voy a enumerar cuatro actitudes para que puedas comprenderlas y asimilarlas de mejor manera:”

Vigila. Ponte atenta y vigilante para quitar las cosas que te quitan tiempo en Dios. Quita el ruido de tu cabeza y escucha tu silencio interior.

Despréndete. Regala tu tiempo a lo que realmente vale la pena. Ten una humilde conversión cada día, aunque sea pequeña.

Agradece. Puedes hacer un diario cada noche donde puedes escribir cinco cosas de la cual estás agradecida. Créeme que a los quince días, podrás observar la vida de diferente manera.

Alégrate. Piensa en todos los motivos que tienes para estar alegre. El primero es que respiras y estás aquí ahora.

Yo traté de correr rápidamente para buscar papel y lápiz, pero Ella me detuvo con sus brazos.

– “No necesitas escribirlas. Ya se han quedado grabadas en tu corazón. Y te aseguro que si vives estás cuatro actitudes tendrás una verdadera Navidad.”

Ella tomó una servilleta y colocó cuatro galletitas para llevar, me regaló un beso en la frente y salió de mi casa.

Salí corriendo atrás de Ella, pero ya se había ido. En eso veo una pequeña caja plateada sin brillo junto a mi buzón. Procedí a leer la tarjeta:

Para: Cucus

Con amor,

De: Doña Melancolía

Rápidamente abrí la cajita, adentro había un espejo antiguo de piedras preciosas, rubís y esmeraldas que brillaba con luz propia. Junto al espejo una nota:

“Guarda silencio.

Escucha tu voz interior.

No dejes que las añoranzas te rebasen

porque en unos años añorarás este momento también.

Tú decides cuál de tus reflejos dibujar en el espejo

Te aconsejo que sea un dibujo de tu cara feliz.”

“De vez en cuando es sano platicar conmigo para poder desprenderte

y poder disfrutar del presente.

Te quiero.”

Doña Melancolía.

Comprendí que éste era el regalo que quería darme desde hace rato. Y también sé que disfrutará de su viaje todo pagado. No volverá en un buen tiempo mi querida Melancolía…

Cucus

PD: ¿Quién crees tú que fue mi segunda visita? Si no lo imaginaste te lo confieso. La Sabiduría.