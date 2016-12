Home » Opinión Reflexión y ánimo navideño Reflexión y ánimo navideño

Mtro. Luís Ignacio Zúñiga Bobadilla

Director de la UNIVA Puerto Vallarta

(direccion.vallarta@univa.mx)

Que por intercesión de la Virgen y de san José́, la contemplación del misterio de la Navidad nos ayude a recibir a Jesús en nuestra vida, y podamos ser humildes colaboradores en la venida de su Reino, Reino de amor, de justicia y de paz.

¡Feliz Navidad, llena de esperanza para todos!”

El Papa Francisco

La Natividad del Señor debe ser de reflexión, sencillez, generosas actitudes; estar pendientes de los deseos puros de nuestro corazón por encima de inversiones en valores pasajeros.

Mis deseos en esta Navidad 2016 para usted apreciable lector, además de que goce de salud agregaría la necesidad de reflexionar por los que viven con tristeza esos momentos de alegría universal.

Estar conscientes que se vive en un mundo altamente materializado El gran riesgo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada.

Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado, (EVANGELII GAUDIUM).

Olvidemos un momento episodios tristes, cerremos los ojos y abracemos a uno de nuestros seres queridos y al hacerlo con ternura pensemos en aquel que nos dejó para siempre o su lejanía nos impide demostrarle nuestro cariño. Deseo con todo mi corazón que en esta Navidad y las que vendrán nos despeguemos ese afán de exitosos a ultranza, dejemos el espejo a un lado y recordemos que la fiesta es por el niño que nos trajo amor y paz hace más de dos mil años. En estas fechas deseo el mayor número de satisfacciones, de alegría para usted y sus seres amados.

A través de un mensaje firme me pidió mi padre rector, presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez, rector del Sistema Univa dar un mensaje a la sociedad de puerto Vallarta, en especial aquella con alguna carencia que le impida disfrutar el Natalicio de nuestro Señor olviden los malos momentos y disfruten del espíritu navideño con profunda sensibilidad y cargadas de alegría sin olvidar pedir por los menos favorecidos; por aquellos que tras las rejas de una cárcel purgan una condena de la cual seguramente están arrepentidos, o en la cama de un hospital con alguna dolencia la cual no les permite abrazar a sus seres queridos o la distancia como obstáculo para sentir su corazón alegre junto a los que aman; eso no debe ser obstáculo para demostrar nuestra alegría por el nacimiento del redentor. Palabras sabias de un guía espiritual como lo ha sido él desde que llegó a la rectoría del SU.

Llegar a la esencia de nuestra existencia cristiana valorarla a partir de todas las experiencias del año que termina e iniciar con una carga emocional positiva el 2017. Buscar en nuestro interior un sentido más profundo a los valores trascendentales en los espacios abismales del misterio de existir, lo cual es lo más valorable. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor», (EVANGELII GAUDIUM).

Acostumbrados a considerar a la Navidad como espacios para desbordar en fiestas, endeudarnos, competir en la compra de regalos, mientras más grandes mejor, mientras que el mensaje cristiano de la navidad ha quedado rezagado ignorado frente a la materialidad, por eso llamo a tener presente nuestra actitud de entrega al prójimo más que el revanchismo de la sociedad de consumo, como lo dije en estas fechas debe preservarse el espíritu de solidaridad, de amor y amistad, ese es mi deseo en estos momentos.

Dios nos envió a su hijo para que nos dijera lo mucho que nos ama. Desde ese momento su natividad fuera es una luz permanente que acompañará a la humanidad en la búsqueda incesante de la fe. Nuestro Señor así lo determinó siempre pensando en el beneficio del ser humano; sus hijos, no importa que tan pecadores sean los ama. Su nacimiento vino a transformar al mundo. La humanidad ya no fue la misma desde entonces.

Maravillarnos del nacimiento del Mesías. Su vida, los signos de su maravillosa llegada a la tierra nos permite ahora comprender la necesidad que tenemos de su amor, en estas fechas sentimos su presencia, su respuesta siempre afable a nuestro comportamiento de pecadores, él sabe cómo celebramos y hasta donde lo tenemos presente o ausente.

Muchos, sin duda conmemoran la fecha como si fuera cualquier fiesta olvidando que es él, el centro del regocijo. Otros, los más, influenciados por la mercadotecnia terminan con los recursos familiares en horas, solamente habrá que visitar los centros comerciales para cerciorarse de tales comportamientos, desmesurados convites con el obligado recalentado para el día siguiente, o sea para la Navidad. La Noche Buena no les alcanza. Es importante, como recuerda el padre Benedicto XVI, que “exista una razón abierta al misterio y una fe razonada”. Hace falta.

Después de revisar algunos textos bíblicos que fueron la maquinaria espiritual donde se movió la humanidad estoy convencido que en la actualidad la celebración requiere mayor conocimiento de estos pasajes sagrados sobre todo en el mundo secularizado como en el que nos encontramos, el nacimiento del redentor tiene solamente un carácter banal o mítico, donde los cristianos saben que todo lo hermoso que nos acontece se lo debemos atribuir al nacimiento de tan singular ser.

Sentir la Navidad, nos acerca al amor a nuestro prójimo, aunque rodeados de manjares e invitados, si apartamos de nuestra cabeza esa reflexión obligada por la que Jesús llegó a nuestra vida, la humanidad se privaría de ese sentimiento tan hermoso que es ser para los demás más que para uno mismo.

La sociedad actual, entre todo lo que se diga, se venda y se obsequia al dispendio, tiene la necesidad en su corazón de volver la vista y dar amor con eficacia, sin reparo alguno, ahí es donde encontrará explicación a la palabra divina y de paso a la conformación de una nueva humanidad mediante Reflexión y ánimo navideño.