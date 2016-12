Home » Nacional Seis regalos para millennials Seis regalos para millennials

El mercado está liderado por Samsung y Apple.

El precio dependerá de la calidad del audio.

Un dron es un vehículo aéreo no tripulado.

Las GoPro más buscadas son las de nueva generación.

Harry Potter y el legado maldito.

Los productos más deseados por este sector se concentran en nuevos lanzamientos tecnológicos, cuyo precio puede variar dependiendo la marca, la calidad o las versiones.

Por Redacción

México

En México hay cerca de 30 millones de millennials, es decir personas que son nativos digitales de edades entre 15 a 34 años, si en tu familia hay algún millennial, Amazon, eBay, y Linio te dicen cuáles son los regalos más deseados por este grupo.

DRONES

Un dron es un vehículo aéreo no tripulado que puede incluir una cámara y grabar lo que hay a su alrededor; lo que capturan, la resolución con la que graban y la altura a la que se elevan es distinta en cada modelo.

Julio Gil, gerente de relaciones públicas de en Amazon.com.mx comentó que en cuanto a drones, la tienda electrónica tiene un apartado especial en este sitio para estos dispositivos: www.amazon.com.mx/drones, aquí los drones van desde mil pesos hasta los 14 mil pesos y en esta temporada hay descuento de hasta el 50 por ciento.

“Los drones más buscados son el Parrot BeBop Cuadracóptero, con un costo de 13 mil 999 pesos, que tiene un descuento y se encuentra en 5 mil 962 pesos, el otro dron más buscado es el JJRC H10, con un precio de mil 49 pesos”, añadió Julio Gil.

SMARTPHONES

Los celulares varían de características y precios dependiendo incluso su lugar de origen, a pesar de que el mercado está liderado por Samsung y Apple, esta Navidad los más buscados son los Motorola Z Play y Google Pixel, debido a que ofrece las mismas e incluso mejores características que su competencia.

Borja Fernández, Commercial MD de Linio México, mencionó que México es un país que está enfocado a las marcas, pero que tienen más relevancia teléfonos de costo más bajo como teléfonos chinos como el Infinitix, que puedes encontrar en Linio al costo de 3 mil 499 pesos.

Celulares como el Motorola Z Play puedes encontrarlo a un precio de 7 mil 699 en Linio, y el Google Pixel tiene un precio de entre 20 mil a 12 mil pesos en eBay.

GO PRO

Este tipo de cámaras son pequeñas, compactas y ligeras, por lo mismo pueden usarse para tomar fotografías o videos en diversos escenarios y situaciones. Las GoPro más buscadas son las de nueva generación como la GoPro Hero 5 Black, que puedes encontrar en Amazon.com.mx a 9 mil 799 pesos.

También puedes encontrar versiones anteriores como la GoPro Hero Session 4 a un precio de 4 mil 999 pesos en Linio.

AUDIFONOS

En cuanto a este rubro el precio dependerá de la calidad del audio y el diseño que tengan, aunque también el hecho de que la marca sea reconocida es algo que les importa a los millennials.

Los audífonos Skullcandy puedes encontrarlos desde 100 a 150 pesos en eBay, los audífonos inalámbricos marca Beats tienen un costo de entre 2 mil 500 y hasta 6 mil pesos en Linio, por otro lado las bocinas inalámbricas marca Bose están en un precio que va desde los 2 mil 500 hasta los 10 mil pesos en Amazon.com.mx.

CONSOLAS Y VIDEOJUEGOS

Las consolas más populares para esta temporada son el NES de Nintendo, que podrás encontrar en Linio a un precio de 9 mil 329 pesos, otras consolas son el Nintendo 3DS en la edición limitada Super Mario que puedes hallar en Amazon.com.mx. a un precio de 4 mil 591 pesos.

En cuanto a videojuegos los más pedidos son el Pokemon Sun y Pokemon Moon para Nintendo 3DS que puedes encontrar en eBay desde 850 a 900 pesos, además de Gears of War 4 para Xbox One a un precio de 832 pesos en Amazon.com.mx.

LIBROS

Amazon.com.mx reporta que los libros más pedidos para esta temporada son Harry Potter y el legado maldito partes 1 y 2 a un precio de 325 pesos, Fantastic Beasts and Where to Find Them a un precio de 359 pesos, The Legend of Zelda: Art & Artifacts a un precio de 595 pesos.

Wikichava, blogger de tecnología y colaborador en eBay, comenta que lo principal para tomar en cuenta antes de regalar algo a un adolescente es adquirir un dispositivo que satisfaga una necesidad, pero tomando en cuenta que es adecuado para ellos y para su edad.

“Los padres deben de preguntar por la utilidad de cada dispositivo y ver que sus hijos los usen con responsabilidad, además de leer reseñas de expertos para saber qué productos son mejores y más recomendados que otros y por qué”, puntualizó Salvador Martí, mejor conocido como Wikichava.

