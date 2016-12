Home » Local Ciudad Exhortan padre Casillas a recuperar sentido de la Navidad Exhortan padre Casillas a recuperar sentido de la Navidad

El vocero de la Diócesis de Tepic llama a feligreses a recordar la esencia del mensaje de Jesús y a alejarse de la mercadotenia.

Por Eugenio Ortiz Carreño

Puerto Vallarta

Padre Juan Luis Casillas, vocero de la Diócesis de Tepic en la zona Costa Norte, exhortó a los católicos a recuperar el verdadero sentido de la Navidad, que es en esencia el mensaje de Jesús, que implica recordar los valores como la fraternidad, el perdón, la solidad y sobre todo la caridad.

Entrevistado sobre el significado de éstas fechas, Juan Luis Casillas Martínez, Párroco de Nuestra Señora del Rosario en la Comunidad de Las Juntas, afirmó que es necesario devolverle su sentido original a ésta celebración, porque con el paso del tiempo cada quien le va dando su propio sentido y que muchas veces dista de lo que es su significado.

Apuntó que lo que en estas fechas se festeja es el Amor de Dios, que envía a su hijo único al mundo y al mismo tiempo, recordar el Amor del hijo de Dios que desde su pequeñez va mostrándonos el camino hacia la salvación.

Al celebrar el nacimiento de Jesucristo, implica también seguir su predicación y sus enseñanzas, que van precisamente con valores como la fraternidad, el perdón, la solidaridad, la caridad, que es el valor más grande, y que es un sinónimo de amor.

Todo eso, dijo, “de alguna manera se expresa en nuestra celebración, en nuestras fiestas y nuestros regalos pero muchas veces son pasajeros. Es decir, se pasan estas fechas, y se vuelve de nuevo a lo mismo, al distanciamiento, al egoísmo, a la superficialidad…”

Lo que los fieles deben hacer es devolverle el sentido a la Navidad y “que la celebremos en la participación de la Eucaristía, porque hay quien se preocupa mucho por la fiesta, pero por la cena se olvida de la Eucaristía. Estos días son para recordar eso de que primero la misa y después la mesa”.

Dijo que el sentido que busca el Obispo y que busca la Diócesis, y es lo mismo que sugiere el Papa: “devolverle el sentido a la Navidad. A los padres, que no se queden en el juguete o en el regalo, sino que esta ocasión sea muestra de manifestación concreta de lo que hay en el corazón”.

“Cuando nos esforzamos en regalarle algo a alguien, que sea verdaderamente una manifestación de lo que hay en el corazón, si hay un amor bien grande, vale la pena esforzarse por un bonito regalo. Pero a veces no se ocupa tanto para eso…”

Sin embargo, dijo que en estas fechas desgraciadamente “se quiere de alguna manera saldar todas las deudas que se tienen pendientes en relación a la falta de atención a los hijos, más bien como preocuparse por darle tiempo de calidad, creo que es más importante eso, la atención, el cuidado, el testimonio, los buenos consejos, la formación, el amor, eso…”

Pero toda esa atención y amor, tienen que ser permanentes y por eso la iglesia católica busca eso, porque “tiene el reto de otra vez poner en el centro a la persona, porque estamos viendo como cada vez, las mismas familias se están despreocupando de todos. Antes el pequeño de un hogar era el centro de todos y se esforzaban por cuidarlo, por educarlo, por protegerlo”.

En cambio ahora, “dadas las circunstancias se lo van rolando, porque hay que trabajar y se buscan sustitutos, como internet y pantallas, eso va favoreciendo el hecho de que no se vayan comprometiendo con los demás, porque luego crecen y esos mismos hijos desatendidos ya no atienden a sus padres, ya no atienden a sus abuelos”.

LAS TAREAS

“Eso habla de la cultura del descargue, en el sentido de tareas que antes se hacían por gusto, vamos se están descargando en otras partes. Para los niños guarderías, y para los adultos mayores asilos y casas de atención y para los enfermos, los hospitales, no los quieren en casa. Todo esto tiene que ayudarnos a poner otra vez en el centro a la persona”, recalcó al padre Juan Luis Casillas.

