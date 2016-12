Home » Columnas Lo callado Lo callado

Por Alondra Maldonado Rodriguera

Qué más quisiera cerrar este año con un artículo luminoso, algo sobre el redentor de la cristiandad a quien le debemos esta época navideña, donde los mensajes de amor, paz, perdón, familia y bondad se desbordan en las redes sociales. El whatsapp no dejó de recibir mensajes de amor y paz.

Esto sólo me provoca una gran dicotomía, hablamos una cosa y hacemos lo contrario, jalados cual tensa cuerda que tiene un pañuelo en el medio y a sus extremos es jalada.

Nada me pudo conmover más que la nota de hace unos escasos días donde unos jóvenes le prenden fuego a un indigente en Chiapas, así como las notas del conflicto en Siria, los cuerpos sin cabeza hallados en Michoacán que fueron nota de este domingo 25 de diciembre, la tremenda golpiza que recibió Ana Gabriela Guevara. Parece que no aprendemos de nuestra violenta historia del devenir de la humanidad: cruzadas, inquisición, guerras mundiales… no habrá algo que nos dicte como seres humanos: ¡Basta a la violencia!

Pero qué podemos esperar cuando todos los medios de comunicación y las series que se producen contienen una trama de una violencia desbordada, como si no bastara con la realidad que nos rodea. Qué florecerá de una semilla donde todo es violencia, una exaltación a la cultura narco, al imaginario de robots aniquilando humanos de forma sangrienta, o si no son robots son zombis que tragan humanos; es decir, la eliminación del ser humano. Basta de televisión violenta o sensacionalista que sólo obnubila el pensamiento crítico, o claro, tal vez es lo que se busca en realidad, una sociedad enceguecida donde la norma es la traición, matarse, dispararse, cortar cabezas, prenderle fuego a otro ser humano, golpear al otro a la menor provocación.

A decir verdad ya no sé qué es peor, si la violencia sangrienta o los programas sensacionalista, la desviación de la atención con el cumpleaños de una chica, donde por arte de las redes sociales sin deberla, ni temerla ahora es de los mayores distractivos mediáticos en estos momentos en que la gasolina de nuestro país está por los cielos, la violencia no para, y para colmo, en el destino maravilloso de Bahía de Banderas, no pasa la recolección de basura hace más de una semana; pienso entre mi: ¿por qué a los dirigentes les encanta matar a la gallina de oro? ¡Por favor, no la maten! La vocación de esta región es cien por ciento turística, estamos en plena temporada alta, fechas de navidad y el municipio entero es un basurero. ¿Será malo expresar los pensamientos?

Algo dentro de mí, que soy una profunda creyente de un ser superior al cual podemos llamar Dios, Universo, Cristo, me dice: solo nosotros podemos decidir virar el timón de nuestro mundo, con acciones, no solo con deseos de paz.

Cambiemos, leamos, que aquello que germine en tu ser sea superior a todo lo que la televisión ofrece, infórmate sobre lo que sucede en nuestro mundo, en nuestro país, tal vez el cambio debe ser desde lo propio.

Mis mejores deseos son que nos transformemos en una sociedad rectora de su devenir.

Los dejo con un fragmento de poesía de Alí Chumacero.

Amor entre ruinas

Ven a morar en mí, acércate a mi duelo

bajo mis brazos fatigados

y el callado rumor que nos desciñe;

vuelca tu aliento estremecido,

el dolido perfume de tu cuerpo,

desnuda, sola aérea,

flor que en la sábana deshiela

mas no se rompe y sí naufraga

en la isla frutal de nuestro lecho.

