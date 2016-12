Home » Gente PV Vive Vallarta una tala inmoderada de árboles Vive Vallarta una tala inmoderada de árboles

La siguiente base de datos se evidencia el comportamiento Estatal en agotamiento y degradación ambiental, así como las partidas económicas asignadas para la protección ambiental.

Por la Mtra. en C. Juana Tapia Ruelas

Miembro del colegio de Economistas De Jalisco AC

La mayor parte de la sociedad Vallartense no le otorga importancia debida al tema de la contaminación del aire y la degradación del medio ambiente, por lo que es considerable reflexionar sobre los delitos ambientales que comete y las sanciones económicas a las que está expuesta por no cumplir con las legislaciones en la materia, pero a la vez, mientras el gobierno municipal no tome acciones, como concientizar a la sociedad en forma general a través de campañas mediáticas, se continuará en ese estatus de confort de seguir observando cómo continúan contribuyendo e ignorando las desviaciones en las normatividades medioambientales.

Gastos de protección Ambiental

En este contexto es importante el concebir “la educación ambiental “en el sentido de que el Sector público a través de los años ha asignado partidas económicas para prevenir, controlar y reducir la contaminación generada por las actividades de producción, distribución y consumo de bienes, por lo cual es importante recordar que desde la educación básica se ha enseñado a los alumnos la interacción con su ecosistema, por lo que se sugiere que independientemente de que exista asignación de recursos económicos para el Estado de Jalisco, los ciudadanos contribuyan a que se reduzca el deterioro ambiental, y dejen de asumir conformismos por la existencia de partidas presupuestales.

Esta situación hace examinar los “retos que tienen los Municipios y Estados de la Republica Mexicana” para emprender acciones que permitan que se concientice a la sociedad, con la finalidad de disminuir los impactos negativos en la protección del medio ambiente y por consecuencia el gasto público que se genera en relación al PIB, en el rubro de protección ambiental.

Para lo cual contribuyen los Municipios, Estados y el gobierno Federal, sin olvidar que los Municipios reciben ingresos por costo de recolección de basura de los micro y macro empresarios, para poder obtener su licencia municipal.

Preocupación de los gobernantes en la calidad ambiental

De acuerdo a los estudios realizados en algunas colonias populares del municipio, se confirma que cada colonia ostenta diferente índice de calidad de vida, prevaleciendo como características principales, el lugar de origen de los habitantes, las costumbres, más la economía de los respectivos hogares.

Desde el momento en que empieza a imperar un bajo nivel de ingresos en algunas familias, las conlleva a tomar la decisión de cocinar con restos de poda de los árboles o madera que se encuentran en la vía pública, sin pensar en su impacto en la salud, ni mucho menos considerar que el humo se propague a las viviendas aledañas e impacte en la calidad del aire que respiran sus vecinos.

Al ser participantes en la contaminación atmosférica y ante la nula actuación de las dependencias o instancia correspondientes, se continúa incumpliendo con el Plan de Descontaminación Atmosférica en Puerto Vallarta, por consiguiente, ¿en dónde queda la preocupación por la reducción de emisión de madera que no cumple con estándares de calidad para su uso?, ¿acaso la sociedad tiene conocimiento de estándares de calidad en la leña?

¿Qué tipo de acciones y acuerdos ambientales tendrá el gobierno en turno que permita visualizar que se está frenando la deforestación en las montañas y en las colonias del municipio? La sociedad solamente ve la ley de la indiferencia.

Se está evidenciando un incumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 (PED 2013-2033), en el entorno y vida sustentable.

Tala de árboles por sociedad vallartense y municipio.

Aunado a este tipo de situaciones, se puede observar la falta de concientización en el ámbito forestal en el cual tiene injerencia el municipio con sus aparentes arreglos en algunos camellones y lugares públicos, que la propia administración a través de los diferentes periodos gubernamentales se ha dedicado a reforestar y después a talar, dejando entrever la falta de responsabilidad en preservar las especies y los efectos colaterales que tal situación conlleva.

Asociado a este tipo de conducta que se manifiesta a nivel Municipio, “no se le puede exigir en forma impositiva a la población residente un cambio de costumbres de la noche a la mañana” por los antecedentes referidos, sin embargo, se tiene que abatir la forma de pensar del personal que se encuentra laborando dentro del propio H. Ayuntamiento, tales como coordinadores de colonia, para que puedan retransmitir a los presidentes de colonia esa sensibilización y posteriormente volcarla en la ciudadanía.

En relación a la reforestación con plantas del vivero municipal o dependencia alguna, es necesaria la supervisión y seguimiento de la misma, puesto que en ocasiones no hacen el uso adecuado de la biodiversidad de flora, provocando pérdidas de especies endémicas y no endémicas de la región.

Partida presupuestal de egresos para el ejercicio Fiscal 2016

El periódico oficial del Estado de Jalisco refiere una asignación de $887, 687,821 para el rubro de protección ambiental, ante lo cual se debe considerar qué porcentaje le corresponde a Puerto Vallarta, con la finalidad de analizar el aprovechamiento de las partidas económicas.

Matriz de Impacto Ambiental-Urbanización

Es increíble percibir que ante el crecimiento demográfico, la sociedad visualiza como algo cotidiano el ocasionar u observar impactos negativos en la flora y fauna de la región, misma que debiese encontrarse correlacionada con el contexto urbano.

Siguiendo la perspectiva Urbana-ecológica, es indudablemente que al existir incremento poblacional se generen planes parciales de desarrollo Urbano en los que presentan un Estudio de Impacto Ambiental, reflejando los impactos negativos, positivos, mitigables, no mitigables, reversibles e irreversibles por actividad y elementos, situación que no exime de daños al ecosistema y al medio ambiente, aún habiendo realizado los trámites correspondientes ante SEMARNAT, SEDUE, SEDESOL o autoridades que les competa, cabe recordar que las construcciones se aprueban de acuerdo a la valorización de un Estudio de Impacto Ambiental), independientemente de la deforestación masiva, cambios de uso de suelo, e impactos ocasionados en la construcción, finalmente es el costo del proceso de Urbanización.

Es indispensable que las autoridades sean más congruentes en la autorización de las construcciones de viviendas, utilizando instrumentos de refuerzo que conduzca a los empresarios a cambiar de conducta para evitar denuncias ciudadanas y conflictos sociales ambientales.

Es evidente que en los nuevos accesos a la justicia ambiental y territorial, señalan el principio de “el que contamina paga” como parte de la responsabilidad ambiental y añade la perspectiva de daño colectivo por ocasionar impactos a más de una persona, por consiguiente se pueden realizar juicios por la generación de daños ambientales, recordando la existencia de procuradurías especializadas técnicas y jurídicas como parte de la evolución del Derecho Ambiental.

Certificaciones ambientales.

Desde una perspectiva de la descarga de recursos económicos, algunas instituciones buscan certificarse en alguna de las Normas ISO Ambiental, convirtiéndose en empresas con mejores áreas de oportunidad por el logro del acreditamiento y ostentar un certificado que avale un nivel de cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental’, Presentando Fortaleza en el mercado Vallartense y ostentando una imagen de comprometidos con el medio ambiente.

El derecho a pertenencia a obtener algún tipo de programas de subsidios es abierto, por consiguiente solamente es cuestión de incursionar con la finalidad de obtener recursos y aprovecharlos

–Municipio – Tala en espacios públicos -Calentamiento Global

De acuerdo a los parámetros establecidos para evaluar los siguientes contaminantes atmosféricos: bióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), bióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), partículas suspendidas totales (PST), partículas menores a 10 micrómetros de diámetro (PM10) y plomo (Pb), para medir la calidad del aires, se requiere tener conocimiento si el H. Ayuntamiento posee algún tipo de instrumento para realizar monitoreo en calidad del aire, del ruido como parte de un derecho en desarrollo y bienestar

El combustible fósil al momento ser utilizado emana azufre, y así sucesivamente por diferentes actividades se van generando los contaminantes atmosféricos, por lo que es recomendable darle seguimiento a los reglamentos de LGEEPA en el ámbito de Materia de prevención y control de la contaminación atmosférica a nivel Municipal, ejemplo: Aplicar criterios de protección a la atmosfera en los planes de Desarrollo Urbano 2.-Realizar sus inventarios de fuentes contaminantes

¿En dónde está la actuación de PROFEPA –Municipio -SEMARNAT ante la Tala inmoderada en los espacios públicos adecuados para la ciudadanía? Es obvio que algunos ciudadanos siguen el ejemplo en las colonias que habitan, ¿en dónde está el aprovechamiento de la vida silvestre?, ¿y los acuerdos jurídicos en la biodiversidad?, ¿la pertenencia de México en acuerdos internacionales?, ¿se requiere de la Comisión del Medio Ambiente del congreso?

Cabe recordar que en la elaboración de las normas, contribuyen por igual algunas Universidades, por lo que se sugiere que realicen convenios de colaboración con Institutos Tecnológicos que se encuentran Certificados Ambientalmente. Se requiere más actuación del Municipio e instancias correspondientes para cumplir con protección al medio ambiente, porque en caso contrario se va en contra de los propios principios de la Sustentabilidad y el propio Plan Nacional de Desarrollo.

Parques –Cambio de uso de suelo-Deforestación

A nivel Municipio han existido y existen las deforestaciones, pérdidas de parques y que después se manifiestan proyectos en el Consejo Municipal de Ecología de preservar el medio ambiente mediante ciertos tipos de proyectos en la montaña, turismo rural entre otros, con la finalidad de conservar áreas verdes de Vallarta.

El análisis a nivel colonia, ¿cuáles son las medidas y actuaciones ante la falta de actuación ante un plan de manejo forestal?, ¿cuál es el marco legal que permite modificar el ecosistema sin que ninguna autoridad realice observación alguna?, ¿en dónde se perciben las compensaciones ambientales y los costos que implican cada una de ellas?, ¿qué sucede con el ciclo forestal?, ¿existe concientización de que los arboles cumplen varias funciones? (filtra el agua y la restituye en periodo de sequías, los arboles transpiran, otorgan un clima más fresco, amortigua la entrada de tierra a los hogares, previene erosión del suelo, brinda oxigeno)

Si PROFEPA formula, evalúa, opera programa integrales de preservación y tala clandestina, ¿qué papel juega ante la tala inmoderada en las colonias del Municipio?, ¿en el sistema integral de manejo qué papel juega la presidencia Municipal?

