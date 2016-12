Home » Gente PV De fogones y marmitas Tendencias que deberían desaparecer en 2017 Tendencias que deberían desaparecer en 2017

Deberíamos protestar los ciudadanos de este país por las tendencias que en relación a nuestra alimentación se han venido asentando en perjuicio de nuestra salud y nuestro bolsillo.

Ha llegado el momento en que YA NO SABEMOS que es lo que estamos metiéndonos entre pecho y espalda.

Por Héctor Pérez García

Analista gastronómico



.

El legado de 2016.

El año que fenece se va dejándonos una cauda de sinsabores que bien quisiéramos se extinguieran en el 2017. A pesar de que los augurios no se ostentan favorables, podríamos reflexionar sobre cómo y dónde coadyuvar para atenuar los posibles efectos de un futuro incierto y angustioso.

La incapacidad evidente en el Gobierno Federal, sobre todo en cuanto a la primera de las obligaciones de todo gobierno: dar seguridad a sus ciudadanos ha sido asombrosa. Malhechores de todo tipo han impuesto sus intereses ante una autoridad medrosa, complaciente y errática frente la ausencia de firmeza y capacidad para aplicar la ley en tiempo y forma.

En materia de salud pública en nuestro país, colmado de leyes que no se aplican, alimentos, bebidas y medicinas, incumplen con normas internacionales y permiten que la población se envenene y rebase las instituciones de salud que ya no saben qué hacer con tanta gente obesa, diabética, con enfermedades del corazón o con dolencias gastrointestinales. México ostenta el dudoso honor de tener los primeros lugares del mundo en consumo de refrescos de Cola y el mayor número de ciudadanos obesos incluyendo niños. La comida chatarra ha cobrado carta de residencia y tunde a nuestros niños con publicidad constante.

Deberíamos protestar los ciudadanos de este país por las tendencias que en relación a nuestra alimentación se han venido asentando en perjuicio de nuestra salud y nuestro bolsillo. Ha sido un aluvión de modas alimentarias que se han arraigado en nuestros mercados, tiendas de autoservicio, restaurantes, fondas y hasta en los puestos callejeros de comida.

.

El problema y la oportunidad

Pero dejando a un lado al gobierno incapaz y a funcionarios insensibles, vayamos al grano: la comida nuestra de cada día y la gastronomía que no es otra cosa que la comida llevada al nivel de bienestar y buen gusto.

Los gobiernos invierten grandes cantidades de recursos públicos en la construcción de hospitales, sin que aun así sean suficientes para la demanda creciente.

Lo que no se sabe ni se ve, es cuántos recursos se invierten en políticas preventivas: restringir violación de normas en la manufactura y comercialización de alimentos sucedáneos de baja calidad. Realizar campañas de información y concientización sobre alimentos adecuados a las necesidades de la población. Imponer multas o cárcel a comerciantes sin escrúpulos que re etiquetan fechas de caducidad o expenden mercancías en mal estado.

.

1.- Los autoengaños veganos: Falsas salchichas, chorizos, embutidos en general, hamburguesas y cualquier día de estos, la vaca entera hecha con soja texturizada. Si te has convertido al veganismo, adelante, ¿pero no sería más coherente comer productos frescos de origen vegetal en vez de toda esta morralla pseudo cárnica y ultra procesada?

Hay en el mercado, sucedáneos de productos del cerdo como: jamón a precios inferiores al de la carne cruda, tocino que se desvanece en la sartén y carne “molida” de la cual el consumidor desconoce sus componentes. Desde luego lo que se expende como tal no es jamón, ni el tocino es tal y la carne molida puede contener todo y tal vez carne.

Lo cual me recuerda aquel cocinero que solía presumir: “Yo siempre que cocino lo hago con vino… y de vez en cuando hasta le pongo un poco a la cazuela”.

.

2.- El ave hibrida que todavía llamamos pollo que nos venden lo mismo en el supermercado que en pollerías, desarrollado y engordado artificialmente, y que congelado disminuye su rendimiento, pues ha sido inyectado para aumentar su tamaño y su peso. Si al cocinarlo percibe un tufo a pescado, no se asuste, el bicho ha sido alimentado con harinas de pescado. ¿Y qué decir de los subproductos de “pavo”: jamón, tocino, salchichas, etcétera, que todo contienen menos pavo?

¿Habrá usted experimentado querido lector el tamaño de los huevos de gallina de hoy? Cada vez son más pequeños y con menor vida de anaquel. No es de extrañar pues los huevos ya no son de gallina sino de “factorías con plumaje y dos patas” que mantienen encarceladas los productores de huevo. Los insensibles productores mantienen a las pobres aves despiertas día y noche bajo fuerte iluminación, reciben alimentos procesados para que las gallinas pongan más… antes de desecharlas para terminar en nuestra mesa en ropaje de salchicha, hamburguesa, salchichón y vaya usted a saber que más, pues muelen hasta los huesos del animal.

.

3.- Nos engatusan con publicidad y compramos quesos que no son tal, y el engaño ha llegado a los pequeños productores que añaden sustancias ajenas al lácteo para acrecentar su peso. Es así que encontramos seudo quesos que semejan plástico, que se derriten como mozzarella sin serlo, o no se derriten por nada. Hay en el mercado leche con precios a la mitad del que prevalece, ¿Qué está bebiendo la gente que no sabe distinguir un producto de otro? Margarina que no comen ni las moscas. ¿Ha hecho usted la prueba?

.

4.- Pocos alimentos hay en el mercado tan riesgosos y dañinos a la salud humana como los productos procesados como los embutidos, las sopas instantáneas, y los congelados. El proceso incluye conservadores, colores, saborizantes, etcétera, que al final de cuentas alteran el producto natural. Esto sin contar con ciertas materias que se añaden a algunos alimentos para crear adición.

¿Ha probado de parar de comer palomitas en el cine? O ¿las inofensivas papas fritas de paquete?

Sobra decir que si desea mantenerse saludable, evitar riesgos y onerosas visitas al médico o al Seguro Social, cuide lo que come, prefiera productos frescos y orgánicos a lo procesado y congelado.

.

Otra cosa: lo barato sale caro.

Habría que advertir que existen en el mercado productos de buena calidad a precios razonables, sólo que de manera paralela se ha desarrollado una industria que produce alimentos procesados sucedáneos y de calidad cuestionable que se vende a la población masiva de escasos recursos económicos y culturales.

LA BASURA QUE COMEMOS. –Transgénicos y Comida Chatarra- . Es el titulo de un libro de RIUS –Grijalbo, 2000- Libro cuyas denuncias son vigentes, revisadas y aumentadas. Escribe Rius: “… Un libro de denuncia enfilado contra los mercachifles de la industria alimenticia, que cada día que pasa nos envenenan más y más con sus “avanzados” productos, tanto con los alimentos industrializados de la comida rápida, como con las mil y una porquerías de la comida chatarra (Tan del agrado de los niños). Y para completar el pésimo cuadro, hay una “novedad” reciente en cuanto a la forma antinatural en que “comemos”: los alimentos transgénicos. Este libro, pues, trata de alertar a todo mundo de lo peligroso que se vuelto comer. No solo es un peligro comer en la calle. También está resultando peligroso hacerlo en los malos restaurantes- y en los buenos también-, sino que en el colmo de las desgracias, hasta COMER EN CASA es ya un peligro”.

Este escribidor añadiría que parte del problema es que muchas amas de casa ya no son tal en cuanto a la responsabilidad de la madre para alimentar a su familia. Se han olvidado de cocinar y se prefiere comer alimentos procesados. No cocinados.

Prosigue Rius en su libro: “El avance incontenible de la tecnología a nivel- casi- mundial, ha sido definitivo para mejorar nuestra vida. Las casas se han llenado de comodidades y aparatos electrónicos que nos ayudan a vivir más “plenamente” disfrutando de la música, los mejores espectáculos y películas. Controlando el calor o el frío para nuestro bienestar, usando ropa más cómoda, contando con mejores juguetes y entretenimientos. Nuestras cocinas son cada día más sofisticadas, con estufas y hornos de microondas supe veloces, con aparatos de refrigeración que cada vez parecen de otro planeta.

Todo se puede ya lavar automáticamente: la vajilla, la ropa. Se puede disponer de la basura en elegantes trituradoras y nos acostumbramos ya a manejar todos los aparatos electrónicos a control remoto y sin necesidad de dar un paso. No hay duda que vivimos en el siglo de las comodidades. Baste apretar un botón y la vida se transforma a nuestro alrededor. Mejores automóviles, enormes aviones, sofisticados helicópteros, complicadas computadoras, estupendos aparatos de sonido, comunicación al instante con otros continentes sin tener que ir al correo a pelearnos con las casi siempre groseras y empleadas de ventanilla.

Y sin embargo, cada día que pasa hay más enfermos. Las cifras de muerte por cáncer aumentan y los infartos no se diga. Cada día aumentan los infectados con el virus del sida y las revistas médicas nos hablan cada vez con más frecuencia de extrañas enfermedades que no se conocían.

Y todo esto pasa por una sencillísima razón: CADA VEZ COMEMOS PEOR.

En todo hemos avanzado como locos, menos en la forma como nos alimentamos. Va a llegar un momento en que no vamos a saber QUÉ estamos comiendo ni de qué estamos enfermos.

Ha llegado el momento en que YA NO SABEMOS que es lo que estamos metiéndonos entre pecho y espalda. Nadie sabe que porcentaje de química estamos tragando al comer una sopa instantánea o unos pastelitos chatarra.

La vida moderna ha obligado a la mayoría de la gente a no depender demasiado de la cocina, y a consumir- con toda la rapidez posible- alimentos que no se lleven demasiado tiempo en ser elaborados. Es decir, tener a la mano el FAST FOOD”.

Como colofón una sentencia: El pez por la boca muere… y el hombre también.

.

Sibarita01@gmail.com

Elsybarita.blogspot.mx

.