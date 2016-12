Home » Gente PV Lupita Hernández, la campeona de Vallarta Lupita Hernández, la campeona de Vallarta

Con 14 años de trayectoria se mantiene como una atleta de alto nivel.

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

Cuatro veces campeona mundial absoluta en frontenis: 2002 Pamplona, España; 2006 México, Distrito Federal; 2010 Pau, Francia y 2014 Zinacantepec, Estado de México; dos veces Campeona Panamericana: 2003 Santo Domingo, República Dominicana y 2011 Guadalajara, México; Campeona Centroamericana Veracruz 2014; tres veces campeona de la Copa del Mundo: 2005 Elche, España; 2013 Le Haillan, Francia y 2016 Santiago de Chile, y se instituyó el “Primer Gran Torneo Lupita Hernández ”, son los números y éxitos que la vallarense Lupita Hernández ha logrado a lo largo de su carrera y que hoy en día la colocan como una de las grandes personalidades de 2016

Lupita Hernández es un orgullo para el deporte vallartense, pues con 14 años de trayectoria se mantiene como una atleta de alto nivel que ha dado mucho de qué hablar gracias a sus triunfos y dedicación, manteniéndose como una joven ejemplar que ha sido inspiración para muchos niños y jóvenes en Puerto Vallarta.

¿Cómo te sientes con tu carrera profesional?

Pues Gracias a Dios ya una larga carrera deportiva con 14 años representando a México en los diferentes torneos, y que afortunadamente hemos tenido excelentes resultados, agradezco a todas y cada una de las personas que me han apoyado a lo largo de mi carrera, agradecida también con el gobierno Municipal del ingeniero Arturo Dávalos que además conozco de mucho tiempo atrás, y que jugamos varias veces frontón.

¿Qué planes tienes para 2017?

Para este año solo tengo competencias a nivel nacional en donde buscaré quedar en los primeros lugares del ranking, ya que para 2018 tenemos en puerta un campeonato mundial absoluto en Barcelona, así que estaré en constante preparación para lograr obtener un lugar en la selección nacional.

¿Qué te falta por hacer?

Siento que he evolucionado mucho en mi juego a lo largo de mi carrera, y sí me gustaría que al momento de retirarme, lo haga con un campeonato… y definitivamente lo único que me faltaría por cumplir son unos Juegos Olímpicos

¿Cómo te sientes de ser un orgullo y ejemplo a seguir para niños y jóvenes?

Es un gran orgullo y mucha responsabilidad el poder ser un ejemplo para los jóvenes de mi Puerto Vallarta, si de algo sirven los logros o experiencias adquiridas, pues para mí es como una misión cumplida.

¿Cuál ha sido el secreto de tu éxito?

Sin duda la constancia y el amor a mi deporte… no hacer las cosas por lo que puedas obtener, ya que eso viene por añadidura…. hacerlo porque amas hacerlo y ¡te llena plenamente…!

¿Qué has sacrificado?

El dormir hasta tarde, el no ir a fiestas, hasta en las mismas competencias que voy, prefiero concentrarme en mi objetivo a pasear o conocer la ciudad.

¿Ha valido la pena?

Sin duda han valido la pena, pues toda la disciplina deportiva la he adoptado para mi vida, y sin duda todo lo que he vivido me ha hecho la persona que soy ahora, y sin duda ¡volvería a hacer lo mismo otra vez!

¿Qué ha sido lo más satisfactorio?

Lo más satisfactorio es, aparte de la satisfacción de mi familia y conocidos y la propia, es el conocer gente, hacer amigos en los torneos que voy, con las personas que practico aquí en Vallarta o mis compañeros de selección, ¡son como tener mi segunda familia!

Reitero mi agradecimiento a todas las personas que me han apoyado y en especial al ingeniero Arturo Dávalos y al director de COMUDE José Amador Hernández Madrigal.

