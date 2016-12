Home » Local Ciudad Patrulla Verde, crónica de un inesperado encuentro Patrulla Verde, crónica de un inesperado encuentro

La Patrulla Verde de Puerto Vallarta.

Un gato sufrió el ataque de unos perros, los oficiales auxiliaron al dueño.

Por Ramón Domínguez Villalobos

Puerto Vallarta

De los pocos años que he escrito y publicado en este rotativo, esta es, quizá, la crónica más triste y más agradecida de todas. Los que me conocen saben de mi amor por los animales en general y los gatos en particular. Desde hace casi 6 años vivo y convivo con una gata tuxedo de nombre Bigotes que nació aquí en la casa y hemos sido compañeros desde entonces.

Lejos de la imagen que tienen los intelectuales de amantes de los gatos, ella ha sido para mí una mascota de primer nivel, esquiva a veces, pero siempre agradecida y cariñosa conmigo. Hace alrededor de un año otra gatita que llamamos Negrita, vino a la casa. Le dimos de comer y se quedó con nosotros.

Al poco tiempo tuvo una camada de gatos; le conocimos al menos dos: Orejas y Trompas. Los nombres son insignificantes y sólo sirven para describir las características principales del animal: bigotes, orejas, trompas. Sustantivos que a la vez son adjetivos superlativos. El mostacho enorme en esta, las orejas y el hocico protuberantes en los otros. Los alimentamos a todos. Se sumó al cuarteto un gato de ojos verdes, gris, gordo, al que llamé Moco —el único nombre no descriptivo— porque mi mamá le decía Mona, pero al darnos cuenta de que era macho, devino el Mono y luego en Moco.

Ellos duermen en la calle. Bigotes en la casa. Aunque a veces han entrado a la casa a maullar, jamás duermen dentro. Son gatos ferales, pero dóciles. Maúllan. Agradecen. Se tienden sobre su espalda y me miran. Hace un par de meses, una mujer enclenque, obviando su limitada altura y fuerza paseaba a sus dos perros negros de talla grande que se le soltaron y atacaron a la Negrita. La mataron en el acto. La actitud de la señora al momento de increparle del impune ataque fue de risa: “Yo estoy tranquila porque yo no hice nada”.

En aquel momento sentí la impotencia de alguien que siempre ha respetado a las personas y a las mujeres y me abstuve de decirle que había cometido un gran error y un delito al permitir que sus animales mataran a la mía. Se fue sin preocuparse si se necesitaba dinero para cremarla o si había dejado una camada. La dejó. Tres gatos que no tuve tiempo de nombrar aparecieron a los días hambrientos.

UN NUEVO ATAQUE

La noche de este lunes. A las once de la noche me encontraba leyendo las memorias de Vasili Záitsev, el francotirador del Ejército Rojo que fue el dolor de cabeza de los Nazis. En la página cuarenta y tantos, escuché unos ladridos tan fuertes que hicieron que dejara mi lectura. Me asomé a la ventana y dos perros tipo labrador, uno negro y otro color café claro, atacaban a uno de mis gatos. Escondido abajo de una camioneta blanca, los perros atacaban por los costados. Les grité. Lancé una botella de coca cola de vidrio que estrelló en la cochera (vivo en un segundo piso), pero el cristalazo no los asustó. Regresé a mi cuarto rápido por mis llaves, mi cuchillo y un palo. Bajé gritando y blandiendo mis caseras armas esperando llamar la atención de los perros que, para ese momento, ya cargaban al pobre gato: uno del cogote y otro de la ingle a media calle. Grité con todo mi odio: “Agarren a sus perros, hijos de puta!”, pero nadie me ayudó. Traté de perseguirlos y corrieron por la avenida sin señales de estar asustados. Al volver encontré a Orejas tirado en el piso, jadeando, lleno de baba, despeinado y con los ojos demasiado abiertos. Le dije que lo iba a cuidar.

A media calle, sin camisa, con un cuchillo en una mano y en la otra un palo. Por fortuna pasó una patrulla de policía; les avisé de lo apenas ocurrido y buscaron a los perros en las calles aledañas. Regresaron cuando yo ya había tomado al gato del pescuezo para moverlo a la acera. Me hicieron el favor de ayudarme a llamar a la Patrulla Verde. Unidad especializada en animales de la policía que presta auxilio en estos casos, como en el avistamiento de cocodrilos, iguanas perdidas, etcétera.

Cuando llegaron los oficiales de la patrulla les volví a explicar del hecho. De inmediato sacaron una jaula y cargaron a mi gato. Me ofrecieron ayuda. Me explicaron que el teléfono de emergencias 066 considera ya estas situaciones como una emergencia policial y que su deber era ayudar a los animales. En ese momento ofuscado por el miedo y la rabia: Jamás había visto en toda mi vida a un perro, a dos perros, que atacaran con tanta rabia y tanta furia a un animal tan pequeño como un gato; no entendí lo que me decían. Me ofrecieron llevarme en la patrulla a un veterinario. Fuimos. En el trayecto vi cómo tenían un pato en la caja de la camioneta. El pato había sido encontrado lleno de resistol 5000. Lo salvaron. ¿En qué mundo y en qué sociedad nos hemos convertido que alguien sin oficio ni beneficio llena de pegamento a un inofensivo pato, que deja sueltos a sus terribles perros para que ataquen a cualquier animalito en la calle con tanta saña y tanto odio?

En el hospital, el veterinario hizo todos sus esfuerzos para salvar a Orejas. Le dio un tranquilizante, le puso oxígeno, le puso suero… El gato no tenía heridas visibles, al parecer el ataque fue hecho con la mandíbula de los perros. Sin embargo, tenía los pulmones colapsados. El sonido más terrible de la noche fue el tamborileo de su pecho al momento de respirar, el jadeo y la dificultad de tomar aire. El gemido. A los pocos minutos el gato murió en mis manos, cuando le decía que aguantara, que fuera fuerte. Murió. Tuve que pagar la cuenta del veterinario. Durante este trágico episodio, tanto el médico como los oficiales me insistieron en la responsabilidad del dueño de los perros atacantes: Tenía que pagar; y en que un perro cuando ataca a otro ser vivo jamás vuelve a ser manso.

Me hicieron el favor de dejarme en mi domicilio. Les dije que yo era escritor y que escribiría, como agradecimiento sobre ellos. Les gustó la idea. Heme aquí contando el heroísmo de la Patrulla Verde, de su responsabilidad y buena voluntad para ayudarme a mí como a cualquier dueño de animales y a los animales mismos que lo necesiten.

LA PATRULLA VERDE

La patrulla verde es una unidad especializada de la policía de Puerto Vallarta, encargada de atender todo lo relacionado con animales en la ciudad. Según lo que me contaron, ellos se encargan de rescatar a los cocodrilos que las lluvias llevan a los distintos puntos de Vallarta; capturan serpientes, mapaches y toda la fauna que sale de su entorno y anda perdida por las calles. Las historias que me contaron van desde lo gracioso y “normal” como los caballos que salen de los ranchos y andan pastando en los adoquines hasta los casos de gente que envenena o droga a perros y gatos. Ellos atienden todo.

Tienen tres grupos: A, B y C. Solo hay seis oficiales al servicio de la unidad. Casos como el de mi gato Orejas impunemente atacado por dos perros sueltos (sirva este espacio para denunciar que el gran número de bolsas de basura que hay en las calles de la ciudad atraen a todo tipo de animales y crean problemas como los descritos), el pato embarrado de pegamento y muchos otros son el pan de cada día para los oficiales que tienen que lidiar con nuestros amigos alados y de cuatro patas.

De no haber recibido ayuda por parte de la Patrulla Verde, no habría podido hacer el esfuerzo por salvar a mi gato. Los oficiales me informaron que poca gente conoce su labor y quise escribir esta crónica a la vez cruda y real, para avisar a la comunidad de que contamos con protección por parte de la autoridad para casos como el mío y como muchos otros que quedan desatendidos en la ciudad.

La Patrulla Verde atiende las 24 horas del día, llamadas de emergencia al 066. Aquí dejo constancia de mi gran agradecimiento a su noble labor y exhorto a todos a que conozcan lo que ellos hacen y hagan uso de sus servicios.

RESPONSABILIDAD DE LOS DUEÑOS

Hablando con los oficiales me comentaron, entre muchas cosas, la necesidad de hacer entender a la población de que los perros deben ir siempre amarrados con correa. Lo entiendo. El perro es un híbrido de coyote, lobo y todo lo que un biólogo nos puede explicar… en pocas palabras es un animal salvaje, que aunque domesticado, puede siempre regresar a su instinto primitivo de atacar y comer a animales más pequeños. Todos lo sabemos. Los menos lúcidos dirán que un perro no es responsable por un ataque pues es su instinto. Esa es una verdad a medias: Tanto es responsable el dueño por dejar suelto a su animal, como el animal (En este rubro coincidimos el veterinario, la policía y un servidor), pues el perro que ya atacó una vez es muy probable que vuelva a atacar. ¿A otro gato, a otro perro, a un niño?

¿Hace falta que dos perros enrabiados, con toda la saña y violencia de su género, ataquen a un niño para que la sociedad entienda la necesidad de tenerlos con correa, de educarlos, de darles alimento y tratarlos bien para evitar que sean violentos?

HERMOSOS ANIMALES

Yo amo a los animales. Mi padre es veterinario. Toda mi vida he convivido con animales: gatos, perros, peces, tortugas, palomas etcétera. Los considero parte de mi familia. Los quiero, los cuido, si puedo ayudar a un animal indefenso lo hago. Cuando estoy solo y veo a un perro o a un gato les hablo. En ninguna parte de esta crónica manifiesto mi repulsión ni odio hacia los animales. Escribo esto para tocar el corazón de los lectores y rogarles que sean conscientes de que los animales de un momento a otro pueden volverse salvajes y atacar y matar. Aquel que ame a los animales entenderá que ese amor debe ser compromiso de cuidar tanto al animal como a los otros animales y a los hombres de la sociedad. A los pocos que lleguen a leerme espero que entiendan mi dolor y recuerden, como yo he recordado todo este día antes de escribir esta crónica, la sentencia del Talmud Babilónico, que dice, “El que mata una vida es como si matara a todo el mundo/ El que salva a una vida es como si salvara a todo el mundo”. Salvemos, pues, a los animales de otros animales y de todo. Salvémonos a nosotros mismos. Amemos a nuestras mascotas evitando que se vuelvan presas de la ira y del instinto. Así, viviremos en una sociedad más ordenada y más hermanada con los animales.