Home » Gente PV Reflexiones navideñas Reflexiones navideñas

Ahora nos queda celebrar el 2016 dando gracias por todo lo bueno que nos trajo este año. Yo cierro el año profundamente agradecida, como nunca.

Por Consuelo Elipe

Gente PV

.

Ayer caminaba por Madrid, mi ciudad. O debería decir mi ciudad natal, ya que Puerto Vallarta es también mi ciudad, adoptiva. Ambas en mi corazón, de diferente manera.

Y pensé muchas cosas mientras caminaba. Es curioso cómo es una gran ciudad, sobre todo en época de Navidad cuando hay miles de personas juntas en el centro, tan distintas pero de alguna forma unidas por el deseo de estar en ese punto del universo. Me imaginaba cómo tantos seres humanos se habían levantado esa mañana y en tantos diferentes idiomas, todos pensaron: Vamos a la Puerta del Sol.

Como me sucede casi siempre que veo desconocidos, me pregunto quiénes serán, cómo será su vida. Vi a un japonés vestido de negro con una cámara, parecía un villano de una película de James Bond. Vi a una chica vestida a las 11 de la mañana de lentejuelas con un vestido muy corto. No sé si aún seguía en la fiesta o se dirigía a algún lugar desconocido y novelesco.

Vi a parejas románticas y muchas familias con niños con los ojos llenos de magia de la navidad, algunos viviéndolo por primera vez, otros sabiendo que ahí es donde hay que estar si quieres que el espíritu navideño te inunde mientras llegas a la Plaza Mayor.

Personas muy mayores que ya perdieron la ilusión de los Reyes Magos quizás, pero que mientras tengan un ser querido siempre habrá un regalo que comprar o un turrón que compartir.

Todas las festividades te hacen plantearte muchas cosas, la Navidad especialmente porque no puede escapar a todo lo que se teje a su alrededor. Y desde luego yo no quiero. Me fascina. A pesar que supone que tengo que partirme en dos, literalmente en lo físico y sobre todo en lo sentimental.

Pero lo importante es lo que se crea. Como nos permite creer que la energía, cambiarla o mejorarla o hacerla positiva o negativa es posible.

Este año por primera vez en bastante tiempo decidí volver a la tradición de enviar tarjetas navideñas de papel. Me parecía una forma de ser consecuente con todo lo que he ido pensando y escribiendo este año. Me niego a usar solo las redes sociales o el whats up para felicitar a los seres queridos. Quizás juega a mi favor que no tengo 5000 amigos como en el face de muchos, y que como casi los cuento con los dedos de una mano o de dos, pues puedo escribir de forma personal y verdadera lo que siento por cada uno de ellos.

Las festividades que se han ido creando en el calendario por temas religiosos, o de cosechas o de la naturaleza en definitiva, al final han servido para dar sentido a nuestras vidas. Mucho gira en torno a ellas, a los días libres sin trabajo que nos proporciona, a ese empujón extra para ser más amables, para compartir con la familia, pasar tiempo con los que cada vez vemos menos. Y al mismo tiempo son generadores de negocio a través de regalos y de la gastronomía. No hay festividad sin un platillo o dulce típico que nos haga romper la dieta pero que ayude a los comercios a sobrevivir.

Y así entre calendarios va pasando la vida, celebrando y esperando el siguiente. Ahora nos queda celebrar el 2016 dando gracias por todo lo bueno que nos trajo este año. Yo cierro el año profundamente agradecida, como nunca. Quizás porque cada vez más veo que no siempre la vida es justa ni buena con muchos que lo merecen. Por eso cuando todo va bien, solo hay que dar las gracias por ello.

.

¡Feliz Año Nuevo! Y gracias a todos los que compartieron un pedacito de mi año, haciendo mi vida mejor.