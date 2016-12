Home » Opinión Emprendimiento Triple Hélice, anticrisis en 2017 Triple Hélice, anticrisis en 2017

Por Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla

Director de UNIVA Puerto Vallarta

direccion.vallarta@univa.mx

.

Mi reconocimiento y amplia felicitación a los valientes emprendedores y los que contemplan ese camino para el 2017, Feliz y próspero año. Luis I. Zúñiga B.

.

Para el año que iniciará queda la experiencia de lo realizado en 2016 en materia de emprendimiento en todos sentidos.

Ahora la nación reclama la participación de todos sus actores económicos; no permitir la indiferencia, por el contrario conjuntar esfuerzos desde las Instituciones de Educación Superior (IES), los actos de emprender, este asunto ya lo he mencionado en algunas colaboraciones y en diversos eventos a los cuales he asistido.

Son atractivos, no hay duda, los filtros para el otorgamiento de créditos federales son ágiles aunque no dejan de ser tediosos e insuficientes, además se tiene el temor de los recortes 2017; no obstante el nuevo programa anunciado por el Primer Mandatario aunque ha demostrado no haber sido suficiente, 50 mil a 150 mil pesos.

México tiene más de 500 incubadoras en total funcionamiento en todo el país según información oficial además se ha ofrecido a negocios establecidos hasta 2.5 millones de pesos. La diferencia para iniciar proyectos emprendedores es abismal, aunque la confianza en los nuevos valores humanos innovadores no se ve decrecer en proyectos financieros.

Es en este sentido que me gustaría destacar que la Universidad del Valle de Atemajac, Plantel Puerto Vallarta de la que tengo el honor de ser su director y coordinador regional del SU, participó en el 2016 con poco más de mil 400 propuestas, de las cuales solamente se eligió a 197 con reconocimiento pleno de incubadoras básicas, de tal suerte se ha trabajado con jóvenes interesados en detonar sus proyectos en toda la región de este puerto turístico y la Región de Bahía de Banderas. Esto me parece satisfactorio.

Para el 2017 me parce fundamental que se incremente la interacción con las IES a través de las empresas, el sector público y la sociedad mixta será prioridad; la propuesta debe ser conjunta, emprendedora y con una visión diáfana de lo deseado: detonar proyectos innovadores en beneficio de las regiones donde operan las IES

Todo lo anterior siempre con la meta de beneficiar a sus habitantes al proponer alternativas emprendedoras, de frontera a frontera no podría ser de otra forma para recibir y desarrollar estos proyectos en 2017, por lo pronto Fojal y la Univa llaman a inscribir proyectos empresariales a través de Consultorías Universitarias, de esta Casa de Estudios.

Es en este futuro contexto de productividad donde las IES serán consideradas como catalizadores de primera importancia; esto en todos los aspectos, desde los municipios, entidades federativas y la federación en su conjunto, su actuación es dinámica hasta constituir como se ha manifestado en algunos puntos del país la Triple Hélice: Universidad-Empresa-Estado.

El significado de esta relación es y pretende se innovadora, trascendente y transparente en todo momento; investigaciones para mejorar el significado de cada resultado en la realidad, encontrar en los sectores mencionados los medios para iniciar proyectos ambiciosos y realmente benéficos para la sociedad. Mejorar la situación económica lleva a una mejor calidad de vida para los pobladores, además de la reducción de costos que todo el proceso significa.

En la actualidad se tiene amplia diversidad de licenciaturas en dirección al bienestar de los actores económicos, todos debidamente concatenados en un macizo académico por sectores, integran enormes núcleos sistematizados; su importancia detona diversos programas académicos; maratones de conocimientos, investigaciones publicadas en libros, revistas o diarios locales y nacionales lo cual, estoy seguro el año entrante se multiplicará.

La Triple Hélice que traje al tema refleja la existencia de un triángulo de compromisos permanentes y del cual tiene el deber de beneficiar a la sociedad, al asegurar la innovación del saber de dónde parte.

Tener claro con quién se cuenta y con que se trabaja para innovar de forma decidida con la meta de satisfacer las necesidades del entorno con respecto al plano global: Triple Hélice en 2017, anticrisis.

