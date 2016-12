Home » Local Ciudad Llega a Vallarta el servicio de Uber Llega a Vallarta el servicio de Uber

No es un taxi; es un concepto integral de servicio a través de un vehículo. Servicio que es controlado por una plataforma digital.

Por Héctor Pérez García

Puerto Vallarta

En conferencia a los medios de comunicación llevada a cabo el lunes 26 del presente en lujosa suite de conocido hotel de Guadalajara, la señorita Paola Díaz dio a conocer la magnifica acogida que la zona metropolitana ha mostrado al servicio de UBER.

“El servicio que se ofrece al público de todas las edades, condiciones sociales y diversidad de necesidades de transporte, no es un taxi; es un concepto integral de servicio a través de un vehículo. Servicio que es controlado por una plataforma digital que lo hace eficiente, amable y seguro”. Precisó la señorita Díaz.

Mientras leía esta nota periodística, que también apareció en televisión, reflexionaba sobre mis constantes viajes en autobús a Zapopan, a los cuales hemos dado en llamarles “de columpio”, pues para transportarnos de casa a la Terminal del Milenio llamamos un UBER que en menos que canta un gallo está en la puerta con un vehículo nuevo, limpio, conductor pulcro y discreto. Amable para subir nuestro equipaje a la cajuela del auto y disponible para conducir por la ruta de nuestra preferencia. Disponemos de auto climatizado, música o noticias y sobre todo un ambiente de confianza y seguridad.

Después de llegar a nuestro destino en Vallarta, el tomar un taxi es incomodo pues si uno acude a la puerta principal de la terminal es probable que lo manden con todo y maletas a otra puerta donde se ubica el “sitio”. Pero si usted se dirige a dicha puerta, con un chiflido o grito desaforado llaman al taxista que ahora se encuentra en la puerta principal a que en reversa se acerque a los pasajeros. La limpieza exterior e interior es cuestionable dada la tapicería que muchos taxis lucen y la pulcritud del chofer es en la mayoría de los casos mejorable.

El viaje de Guadalajara a Vallarta es entonces de primera hasta la terminal local. El último trayecto es el que nos hace desear un UBER. De ahí el calificativo de “columpio”, pues subimos y bajamos de calidad en nuestro viaje.

“UBER se encuentra en las principales ciudades del mundo y en México, en la propia ciudad, en Monterrey y en Guadalajara. Puerto Vallarta será el primer destino con nuestra plataforma después de la ciudad capital del Estado”, anunció con visible entusiasmo la señorita Paola Díaz en la rueda de prensa.

“El éxito de UBER como empresa reside en que todos ganan: los dueños del concepto, los socios locales, los choferes que conducen un UBER y sobre todo el público usuario del servicio”.

“Entre los beneficios para la ciudad está el que un servicio de transporte público eficiente y de calidad promueve el dejar el auto en casa y enviar a los jóvenes en UBER con toda confianza y seguridad. O si usted va a acudir a una reunión o festividad donde desea tomarse un par de copas, simplemente llame un UBER que lo lleve a casa de regreso sin temor a las Toritas”.

“Puede usted acudir a una reunión de trabajo sin preocuparse por estacionar su auto, en lugares conflictivos. Su UBER es como si fuera su propio auto con su propio chofer con la diferencia que le costará mucho menos”.

A pregunta de uno de los reporteros sobre si no esperan encontrar resistencia del monopolio de taxistas en Vallarta, la señorita Díaz respondió que ahí está la ley para ubicar a cada uno en su lugar. UBER paga impuestos, promueve el autoempleo, disminuye el trafico en la ciudad, ofrece seguridad y sobre todo satisfacción entre los buenos conductores pues es el usuario quien califica el servicio, el auto y al conductor. No ocupa espacio en la vía pública para estacionarse, pues no hacen “sitio”.

También se anunció que próximamente tendremos UBERBUS un servicio colectivo de transporte con un mínimo de cinco pasajeros y un máximo de treinta podrán transportarse al mismo lugar a un precio accesible; menos al de un auto especial aunque un poco mayor a la tarifa del servicio público urbano.

En conclusión tal parece que el 2017 nos traerá un regalo inapreciable: servicio de UBER individual y colectivo. Una competencia de calidad para un servicio de transporte público actual que deja mucho que desear.

ACEPTACION

Lo mejor de todo es que esta noticia viene acompañada de la aceptación pública de los lideres sindicales, flotilleros de taxis y choferes de los mismos quienes aplauden la competencia, retando: “Veremos si así como roncan duermen”.

¡Feliz día de los inocentes¡

El autor es analista turístico y gastronómico

Sibarita01@gmail.com