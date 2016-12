¡Ánimo!  ¡Ánimo!

Frente a tanto anuncio negativo y pronóstico sombrío para el año que está por iniciar, si se puede desear con razón un ¡Feliz Año!, porque sabemos del estado de ánimo ejemplar de nuestra gente.

Sin extremos, ni ánimos heroicos , somos gente buena para enfrentar los retos diarios , adaptarnos ,salir adelante y sacar adelante a quienes de nosotros dependen. Por eso logramos sobrevivir y hasta prosperar con estos salarios injustos y hasta inhumanos que en México padecemos.

Traicionados , engañados de constante por nuestras dirigencias políticas, económicas y demás, de nuestras resplandecientes creencias sacamos fuerzas para superar golpe tras golpe , de tanta ineptitud y corrupción que de México se han enseñoreado.

Entendemos que por mucho menos de lo que aquí hicieron gobernadores, en Argentina ahora encarcelan a la mujer que fue presidenta de su país. Lo sabemos, comprendemos y esperamos a que la ola llegue, pero en serio , no el quítate tú para ponerme yo a robar; como nos ha sucedido con lo de la democracia, el federalismo, el salario justo, el “hambre y sed de justicia” y tantas aspiraciones ahogadas en los engaños de caudillejos indecentes o de la “gente decente” que resultó más voraz que la “muerta de hambre”.

Desde el momento que sobrevivimos y ahí la llevamos , tontos no somos .

Y no es esta la primera vez que nos aplican la estrategia propagandística de “la derrota moral”. No es la primera vez que nos ofenden, tratando de que nos arrodillemos a reconocer como nuestras, generalizadas, las culpas de los pillos que como gobernantes o dignatarios nos pusieron. Tampoco es la primera vez en que buscan que nos derrotemos para que no compitamos ni en protección siquiera de nuestra humilde , pero indispensable ,“tienda de la esquina” .

Nos dividen, nos fragmentan, pero el sentido de familia prevalece entre nosotros asombrando por su fortaleza y efectividad. Que “ donde comen dos, comen cuatro” y “que para eso está la familia”.

A los nacidos en México, de hecho los “expulsan” del futbol mexicano, porque la corrupción aquí es primero que el derecho de sangre o el derecho de suelo y cuanta pillería aparece en el mundo globalizado, aquí tiene pronto espacio abierto para practicarse en forma impune y hasta elogiada. De todas formas, no pueden evitar que sigan apareciendo jugadores mexicanos , nacidos en México , hechos en México, contratados en lo mejor del futbol mundial .

Tampoco es la primera vez que desde el poder desgranan una tras otra, las malas noticias para la mesa familiar y el bolsillo de quienes sostienen sus familias. Golpes brutales , como el de “Los errores de Zedillo” hemos soportado de los ineptos y malvados que se prestan para fastidiarnos , en lugar de despertarse pensando cómo apoyarnos en nuestros duros trabajos y justas ambiciones.

Perdido de antemano está el boxeador que sube al ring vencido por el miedo y sin ánimo de hacer lo que sabe y debe . Derrotado está quien se deja abrumar por hechos y dichos negativos. Fastidiado vive quien se deja amedrentar; o no reconoce lo bueno que tiene, por andar envidiando a lo tarugo.

Les deseamos de corazón un feliz año nuevo, no como simple fórmula gastada de saludo, sino porque conocemos a las personas que nos leen y sabemos de sus valores, convicciones y diligencias para jamás dejarse derrotar.

¡Ánimo! ¡Ánimo!

Fe en Dios… y adelante.