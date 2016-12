Home » Deportes En Cruz Azul jugará quien esté en mejor momento En Cruz Azul jugará quien esté en mejor momento

El que esté mejor será el que juegue con Cruz Azul, sin importar su jerarquía en la institución, señaló el técnico español Paco Jémez, ante el buen trabajo que ha hecho el plantel, por lo que será difícil elegir al 11 titular.

“No entiendo de jerarquía, todos deben ganarse mi confianza, entiendo de jugadores que quieren salir a defender con orgullo el escudo que tenemos y a ganar los partidos. No podré a nadie porque crea que tiene un nombre”, manifestó.

Subrayó que los jugadores lo saben, “es lo primero que les deje claro, lo han entendido y el trabajo difícil será para mí el elegir a los que van a jugar por el gran trabajo que han hecho”.

Explicó que su idea en la cancha es no depender de nadie, sino de un colectivo conformado por jugadores comprometidos por hacer bien las cosas por un bien común.

“No he visto a nadie indiscutible, eso se demuestra en la cancha, considero que son necesarios, no quiero tener a nadie imprescindible, eso les hará ver que no jugarán de cualquier manera, trato de ser justo, no le voy a dar alguien lo que no se merece”, sentenció.

El cuadro capitalino trabajará este sábado en sus instalaciones de La Noria y reportará el lunes con la mente puesta ya en la fecha uno del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

