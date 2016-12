Home » Gente PV Educación y Parentalidad Evaluación y prospectiva anual parental Evaluación y prospectiva anual parental

Por Dr. Jesús Cabral Araiza

Llegamos a fin de año, con ello un cúmulo de pensamientos y reflexiones rondan nuestras cabezas. Algunas de ellas más alegres y optimistas que otras, pues a estas alturas ya somos conscientes que no solo con desear buenas cosas, ellas se realizan. Se requiere una multiplicidad de factores no solo internos, igual externos, y muchos de ellos escapan de plano a nuestra comprensión, y verdad de lo que sucede en nuestro entorno. Para ejemplo de esto último baste recordar un par de factores, uno interno y otro externo: Por una parte la inminente entrada como presidente de los EEUU y las nefastas consecuencias que se ven llegar, unas de hecho ya viviéndolas los compatriotas que a diario se enfrentan con grupos xenófobos de norteamericanos que, envalentonados por su líder radical e igualmente racista no ha tenido empacho en señalar su abierto rechazo e ignorancia sobre los migrantes que viven en el hermano país del norte.

La otra noticia es más de corte nacional. Se refiere al incremento de precios en escalada, partiendo de los aumentos en los combustibles, seguido por un descontento social reflejado en redes sociales y tratado de llevar a la vida cotidiana con organizaciones de protesta, unas más confortativas que otras, pero todas reflejando el grave deterioro de la confianza en las instituciones y la poca credibilidad en la clase política y sus decisiones.

Ante este panorama sombrío y en ocasiones poco alentador, es complicado tratar de ser optimistas, pero vale la pena intentarlo. Hagamos un balance de lo que fue este ya agónico 2016, de las tristezas, pero igual de las alegrías, de los aprendizajes, de las victorias y de las derrotas. De los retos que nos hemos trazado para el 2017 y de las herramientas con las que lo enfrentaremos.

De igual manera hagamos un balance de las relaciones interpersonales con los seres más cercanos y más importantes que tenemos en la familia o en nuestro corazón, pues hay personas que aunque no mantienen un lazo consanguíneo, se convierten en parte fundamental de nuestras vidas, a veces mayormente que si fueran familiares.

Por otra parte, hagamos ese balance particularmente con los hijos, pues como hemos señalado ya hace algún tiempo, ellos aprenden de nosotros de maneras que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Esos pequeños que pronto están dejando de serlo y a quienes tarde que temprano ya no será suficiente con darles una orden, sino convencerlos del porqué de las instrucciones u órdenes que les proferimos.

Para ello, vale la pena por una parte que revise su lista de propósitos que hiciera a finales del 2015 y que justamente estos días es para hacer dicho balance. Pero en caso de no haberla hecho, pues está a muy buen tiempo de hacer su lista de propósitos para el 2017. Aquí algunas sugerencias para no encontrarse frustrado nuevamente por no haber cumplido la mayoría de sus propósitos en un años.

Aunque parece mucho tiempo, sea realista sobre lo que se proponga realizar pues no por abarcar mucho apretará fuerte. Haga metas factibles y en etapas, no es lo mismo que piense bajar 6 kilos que 20 en un año, evalué su edad, alimentación, ejercicio y confié en su fuerza de voluntad. Involucre a sus seres queridos en sus metas, que aunque son de usted, ello hará más ligera la carga. Revise algún propósito atrasado y que ha postergado, quizás sea momento de incluirlo en esta lista y poner todo su entusiasmo en lograrlos. Ayude a los niños pequeños siguiendo estas reglas, pues ellos mantienen un sentido de logro de manera inmediata y una frustración puede alejarlos de hacer planes, enséñeles con el ejemplo. Intente no caer en falsos mensajes de mercadotecnia que solo intentan reafirmar una sociedad consumista y hedónica, lo más importante será siempre como haga sentir a las personas. Igual involucre a personas mayores o de la tercera edad, igual que usted hacen planes y gustan de ser involucrados. Preferentemente planee hacer una evaluación de sus metas cada tres o cuatro meses, ello ayudará a revisar cómo van y qué falta, haciendo las correcciones necesarias. Mantenga una actitud humilde y ecuánime ante los propósitos que involucren a otras personas, no puede saber cómo responderán a sus peticiones y propósitos, respete su sentir y su decisión. Recuerde que el propósito que no va acompañado de la constancia es un sueño, sea constante y los resultados se verán. Lo que se proponga hacer, hágalo con amor y confianza, si usted no lo cree posible, difícilmente obtendrá un buen resultado.

Finalmente y ante los retos que se nos avecinan, de verdad le deseo lo mejor y que cada uno hagamos el bien en lo que nos corresponde como personas, ciudadanos o profesionistas, finalmente el beneficio será precisamente para todos y para nosotros.

Feliz 2017, nos vemos allá.