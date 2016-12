Home » Columnas Saludo obligatorio a los dirigentes del futbol mexicano Saludo obligatorio a los dirigentes del futbol mexicano

Por Gregorio GONZÁLEZ CABRAL

.

Los corruptos de la FIFA, ya les aprendieron a los políticos mexicanos y una tras de otra, ponen y ponen multas a “los estadios” mexicanos, para reponerse de “Lo que el FBI se llevó”.

En su torpe defensa — porque están tan hechos al influyentismo y a la impunidad que ni se les ocurren argumentos válidos — , los prestanombres de los dueños del balón, arbitraje, esclavos , campos y a ratos resultados del futbol en México, alegan que eso de gritarle a un portero : ¡Ehhhhh…puto!” no es ofensivo, ni homofóbico . Dicen que es casi, casi, cariñoso como decirle ¡chingón! a alguien admirado. Ah…si.

Pero la voracidad de la FIFA no va a frenarse con tales explicaciones para inocentes. Mientras en el mundo eso de ¡pu…o! sea lo que siempre ha significado, portero o cantante , la FIFA seguirá cobrando ; no tanto como por un resultado en los “sorteos” de la FIFA, pero como hasta ahora, no los soltarán de a 18 mil 300 euros , en cada despeje de portería.

Conste que la FIFA alega que el grito es discriminatorio. Lo de la discriminación es el pretexto para cobrar multa. Entonces lo que castiga la FIFA es que nada más al portero del equipo contrario se le grite lo que se le grita, discriminando a los 21 otros jugadores en la cancha, aparte de a los cuatro árbitros y a los dos “directores técnicos”.

Entonces, todo se compone , si los dirigentes de los clubes ordenan a sus porras pagadas, agarrar al parejo, con propios y extraños durante todos los partidos. No solo se debe gritar “¡Ehhhhh…pu..o!”, porque esa es discriminación multada por la FIFA. Deben desquitar , gritándole “¡Ehhh..,pu..o!” a cuantos toquen el balón, paren el balón o se anden haciendo los tarugos , escondiéndose tras los contrarios , para que no les toquen el balón. Lo que es parejo , no es multa.

Porque ahora, el grito es discriminatorio. La FIFA sabe que hay discriminación, cuando sólo le gritan “¡Ehhhhh… pu…o!” a uno de los 22 en la cancha.

Entonces los porristas —o como dicen los nacos: “los de la barra”— deben extender el grito a todos cuantos divisen sobre la cancha. Porque si la FIFA tiene las fichas de todos y cada uno y multa porque hay “discriminación”, como podría decir Ricky : “!Dijo, todos!”.

Ahora que si los gatos de los dueños del futbol mexicano insisten en que el grito “tiene otros significados” . Hagámosles buena la semántica: En cuanto los divisen, donde quiera, grítenles el “Ehhhhhhh…¡ pu..o!”, al fin qu legalmente alegan que tiene otros significados.

Al fin que los futbolistas ya se están acostumbrando . Ahora hasta los “¡Ehhhh…di…putados!”, se dicen unos a otros así y hasta presumen de lo que cobran.