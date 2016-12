Home » Opinión 2017 Año difícil, no imposible 2017 Año difícil, no imposible

Por Mtro. Luís Ignacio Zúñiga Bobadilla

Director de UNIVA Puerto Vallarta

(direccion.vallarta@univa.mx)

Los desempeños durante 365 días fueron satisfactorios para los mexicanos, hay esperanza y fe en que todo mejore en este 2017.

Por lo que toca a la gestión universitaria será de mayor compromiso en la calidad y excelencia esto no podrá postergarse ante las exigencia del mercado, se le tendrá que atender con suficiente responsabilidad, especialmente por ser éstas instituciones donde es claro que el conocimiento no está reñido con los valores necesarios e imprescindibles para el ser humano.

En estos tiempos cuando se connotan en el ambiente demasiadas tentaciones y carencias experimentadas en el 2016. Reflexionar permanentemente sobre los aspectos que conforman a la universidad católica en particular será importante evitar explicaciones superfluas. Estas instituciones que datan de la misma historia del hombre, basan su doctrina en la Fe, este compuesto sencillo y esencial del cual parte todo lo conocido. No es su base el creer verdades finales sino admitir los cambios con responsabilidad en estos tiempos de avances tecnológicos vertiginosos.

Si, habrá recortes a la educación, en especial a la de nivel superior, habrá necesidad de examinarlos en este 2017; no serán demasiado profundos como en otros renglones, aunque las autoridades tendrán necesidad de aplicar la “tijera” con mayor precisión a organismos realmente improductivos. Esa es mi percepción a partir de los desangelados resultados de los exámenes Planea y PISA en 2016.

Se fue 2016 con sus traumáticos acontecimientos en educación, economía, política y seguridad en general, su herencia no es la mejor aunque si abrirán espacios para nuevas alternativas, un tanto más fructíferas, esa es la esperanza basada en la fe nacional.

El tiempo no se detiene avanza sobre todo, triunfos y fracasos son su alimento y orgullo de que pasó por ahí, no se recupera jamás, avasalla cuellos de botella y logros por igual.

Repito, en materia educativa el gobierno a través de la SEP no avanzó demasiado, al menos como se pretendió. Fueron deviaciones e indecisiones las cuales prevalecieron por encima de la necesidad de educar a las nuevas generaciones y recibir constancia de un mejor desempeño docente con base a sus evaluaciones. Mantengo la esperanza en que esto se enmiende en su justa dimensión siempre con lo mejor para la nación.

Preocupa a la nación el incremento a los combustibles porque será a gran escala la carestía en la que se verán envueltas millones de familias a causa de la emergencia financiera reflejada en alzas permanentes. Más sorprendió el recorte a programas anunciado para este 2017 sin que esto afecte a las organizaciones políticas, se vio en el reparto de aguinaldos y bonos injustificables, la autoridad tiene mucho que indagar y cerrar esas llaves de partida especiales.

Por ejemplo Fundar (centro de análisis e investigación) reportó en la primera mitad del sexenio se han gastado más de 20 mil millones de pesos en comunicación “social”, mantener una imagen resultó caro para el bolsillo de los mexicanos, esto se atribuyó según el referente a los gastos adelantados de campaña de varios funcionarios y exfuncionarios que no se apegaron al artículo 134 constitucional.

Ese 2016 dejó muchos pendientes: protestas fuera de la ley y toleradas por la autoridad con el fin de justificar la democracia y su libre expresión; aunque me pareció excesivo el maltrato a instituciones y propiedades privadas, cerrar vialidades, quedar unidades de transporte en general, asalto a ductos de Pemex, bloqueos y tantos ilícitos más. Resaca de año viejo.

No puede pasar por alto que en este 2017 tendrá que revisarse el sistema carcelario inhumano e ineficaz; personas con penas corporales por haber robado alimentos y carecer de recursos para su defensas, por otro lado gobernadores enriquecidos por abusos al erario o inversionistas acostumbrados a corromper a la autoridad para lograr enormes ganancias, evasores fiscales, inseguridad por ineficacias de los designados en puestos policiacos, una herencia que habrá necesidad de replantear para mejorar desde el inicio de año.

La conocida empresa de Consulta Mitofsky reportó las siguientes calificaciones sociales: televisoras con 5.9 la SCJN 5.8, legisladores 5.1, policía 5 y los partidos 4.8. Esto respalda la solicitud social para este 2017, seriedad y responsabilidad en el manejo de atribuciones conferidas y dineros públicos.

Rodos los excesos tolerados en ese 2016 en 2017 tendrán que analizarse con detenimiento son olvidar a los millones de pobres y la discriminación. Los reportes oficiales y del sector privado fueron y serán motivo de revisan cuando se habla de que más del 43 por ciento de la población no puede adquirir productos de la Canasta Básica, por mala distribución de la riqueza, infracción o corrupción los más desprotegidos son las familias vulnerables.

Aunque el licenciado Peña Nieto ha llamado a mantener y acrecentar la unidad nacional, los reacomodos globales llevaron por diversos caminos las decisiones y aspiraciones políticas en lo que será su último tercio de su mandato. Con las reformas anunciadas su imagen se elevó y ahora al finalizar el 2016 la caída de su popularidad lo llevó a una caída estrepitosa; la desaprobación socia de la reforma energética con el alza de los combustibles, la educativa que no terminó de convencer a los mentores y en ese camino la de telecomunicaciones, derechos humanos y su interminable crisis, la corrupción oficial ante un crecimiento económico mediocre aparejada una deuda pública impagable no armonizó en ese año concluido con lo que se esperaba.

Será 2017 un periodo de desafíos en lo interno y externo; negociar con Donald Trump en medio de un desajuste de las finanzas públicas que he mencionado, el proteccionismo comercial, la sucesión presidencial para el 2018 hace ver un sendero difícil. No hay la menor duda de la debilitación del Estado Mexicano, eso pone sobre la mesa el necesario reajuste de políticas o se viajará a escenarios peores.

La debacle viene desde 1990 con crisis recurrentes, económicas y políticas de austeridad ante ellas crecimiento deprimido y sobre saltos anunciados por el todavía gobernador del Banco de México Agustín Carstens un crecimiento del empleo inconcluso y tantos otros cuellos que he dado en llamar de botella estarán presentes y habrá que mirar cómo solucionarlos.

Me parece que estos momentos que vivirá la nación serán motivo para que los encargados de impartir justicia retomen con seriedad y responsabilidad los cuellos de botella descritos, no será fácil por el deterioro tolerado pero necesario porque 2017 será difícil, no imposible.

