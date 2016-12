Home » Gente PV Federico León de la Vega, la escritura como expresión de cultura Federico León de la Vega, la escritura como expresión de cultura

La propuesta se transmitió a través de TEDxTald, plataforma de internet con presencia en 120 países.

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

Originario del Distrito Federal y de profesión Diseñador Industrial, Federico León de la Vega Lagos es un artista plástico y escritor quien ha dedicado su vida al arte y a la protección del medio ambiente apoyando proyectos ecologistas, convencido de la obligación que tienen los seres humanos de preservar el patrimonio natural a las generaciones futuras.

Esta filosofía de vida la ha reflejado durante muchos años en sus obras, en las que destaca su amor por la libertad, el entorno natural, y por la tierra que lo adoptó desde hace varios años. Tras observar el vertiginoso desarrollo de la tecnología durante la última década y cómo ésta ha cambiado la percepción de jóvenes y adultos en una vorágine de deshumanización e insensibilización, Federico León de la Vega incursionó en el arte contemporáneo con una propuesta de arte conceptual que ha denominado Escribe a mano, en la cual busca generar conciencia respecto y retomar la escritura manual como una forma del rescate de la singularidad, pues afirma que la tecnología de los teclados hoy en día acerca a quienes están lejos, y aleja a quien está cerca.

“Mi intención con esta colección es solamente llamar la atención a algo que es importante, sobre todo a la juventud, a los estudiantes, a mi hija, a las personas que se están educando, que no dejen de practicar el escribir a mano.”

Esta preocupación por el cambio que experimenta la sociedad con la tecnología, y como incansable promotor de la cultura, lo llevó a compartir su concepto en diversos escenarios y medios de comunicación, pues afirma, la importancia de la escritura está basada en lo que refleja de las personas.

“La escritura a mano es expresión de cultura al igual que el idioma, si tú dices “haigamos”, “juimos”, la gente inmediatamente te ubica, y si tú escribes mal, con una mala letra, no tiene que ser una letra perfecta, pero si tienes una buena composición, una buena ortografía, inmediatamente se nota que eres una persona preparada, educada, consciente, te desnuda, deja mucho ver de ti…”

La propuesta que invita a la sociedad a retomar el hábito de escribir a mano tiene tras de sí una serie de beneficios para la salud.

“La escritura a mano es terapéutica en varios sentidos, la gente que escribe a mano es menos propensa a tener Alzheimer, mantiene más sus facultades mentales, y con todo esto quiero señalar que de ninguna manera estoy en contra de la tecnología, no se trata de que no usemos Iphones, ni nada de eso, se trata de que complementemos nuestra inteligencia con la tecnología, pero que mantengamos lo que ya habíamos avanzado, que no retrocedamos ni estemos al servicio de la tecnología, sino la tecnología a nuestro servicio.”

Esta visión le permitió al Maestro León de la Vega ser seleccionado para exponer su tema “Mind your Handwriting” o “Escribe a Mano” en una plataforma de internet llamada TED: Tecnología, Educación y Diseño cuyo lema es “Ideas que Esparcir” (Ideas worth Spreading) que cuenta con más de un billón de seguidores, con presencia en 120 países, cuyo formato influye cada vez más en la educación y el entretenimiento útil.

Su participación se transmitió el 2 de diciembre a través de TEDx en YouTube, donde durante casi diez minutos explicó su propuesta, la cual de acuerdo a las estadísticas, llegó a un público moderno, de educación media – aunque un estudio del Harvard Business Review señala que 75% del auditorio TED cuenta con estudios universitarios y en muchos casos maestría.

Este notable esfuerzo por crear conciencia y difundir el conocimiento para beneficio de la sociedad, lo hicieron ser un personaje destacado en 2016.

