Fue un grande del PAN

El político y diplomático dejo huella también en la historia política de este municipio; Olivia Pérez y Ricardo Ponce lamentan la muerte del connotado panista que fue también colaborador editorial del Grupo VALLARTA OPINA.

Por Martha Ramírez Ruiz

Puerto Vallarta

A la edad de 76 años, murió este viernes el político jalisciense y diplomático, Gabriel Jiménez Remus, militante del Partido Acción Nacional (PAN) fue uno de los artífices para que el blanquiazul se posicionara electoralmente en Puerto Vallarta, en las últimas décadas del siglo pasado, por lo que también dejó huella en la historia política contemporánea del municipio.

Lo que fue recordado por Olivia Pérez González, quien lamentó la muerte de “uno de mis maestros” dijo quien por igual fue de los tres primeros ediles del PAN en un cabildo vallartense, en una planilla que armó Jiménez Remus con el también desaparecido Guillermo Ruiz Vázquez en otoño de 1988.

Una perdida que también lamentó el presidente del CDM del PAN, Ricardo Ponce Ibarría al manifestar que se da justo cuando el panismo vallartense se prepara a su reconstrucción, lo que les compromete más a redoblar los esfuerzos para mantener vivo el legado de Jiménez Remus, quien era dirigente estatal del blanquiazul cuando se postuló la planilla que encabezó Humberto Jiménez Rosales hace 28 años.

En tanto la ex regidora y ex vicepresidenta municipal, Olivia Pérez al expresar su pesar por el fallecimiento del también ex diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del PAN en la LV legislatura, comentó que fue uno de los impulsores del blanquiazul en Puerto Vallarta e incluso él les tomó protesta a la planilla de Jiménez Rosales y entregó la primer bandera del blanquiazul a su primer comité municipal que presidió el recientemente desaparecido Ismael Mácias Garibay.

Asimismo rememoró el respaldo que le dio cuando fue candidata a diputada en 1992 para poder realizar sus actos de campaña en los municipios serranos, con Aurea Torres que era su suplente “por eso y más me da mucha tristeza su muerte”.

Jiménez Remus dedicó su vida a la política siendo militante del Partido Acción Nacional (PAN) desde 1979.

Fue también precandidato a la gubernatura en 1995, elección interna en la que sufrió una sorpresiva derrota frente a Alberto Cárdenas Jiménez, quien a la postre fue el primer gobernador emanado de las filas del PAN.

Además Jiménez Remus fue embajador de México en España y en Cuba.

Sin embargo entre los panistas vallartenses, se le recuerda como uno de los artífices de la llegada del PAN a la competencia electoral, convencido en 1988 del futuro promisorio de este instituto político en esta ciudad, en donde sin postular candidatos obtenían alrededor del 20 por ciento de los votos, según declaró en entrevista con este reportera en el hotel Camino Real – del cual era apoderado legal de esa cadena hotelera- en otoño de 1988, unos meses después en las elecciones municipales, el PAN obtendría sus primeras tres regidurías.

OTROS DATOS

Durante su vida, fue apoderado legal de distintas empresas en Jalisco como la Celanese Mexicana y Nestlé de México, las cuales se encuentran en la ciudad de Ocotlán. Fue también abogado de los hoteles Camino Real de Guadalajara y de México. Escribió algunos ensayos y, como político, tuvo la oportunidad de ser diputado, consejero nacional, miembro del Consejo Estatal de Jalisco, candidato a gobernador; candidato a senador por Jalisco, candidato a diputado federal en tres ocasiones, senador de la República, diputado federal en dos ocasiones, diputado local y embajador de México en España y en Cuba.

Luego de que el pasado 28 de diciembre sus familiares solicitaran apoyo para reunir sangre, el diplomático falleció en un hospital privado de Guadalajara. El hecho ha generado que, dentro de sus redes sociales, políticos locales y nacionales dieron su pésame a la familia y expresaron sus opiniones sobre él.

Por ejemplo, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, escribió en su cuenta de Twitter: “Lamento el fallecimiento de Don Gabriel Jiménez Remus. Envio mis más sentidas condolencias a sus familiares y amigos”.

Mientras que el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, expresó: “Lamento la muerte de Gabriel Jiménez Remus, hombre íntegro y ejemplar, tribuno, legislador, Embajador en España y Cuba. Descanse en paz”.

Y el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, publicó: “Descanse en paz don Gabriel Jiménez Remus. Diplomático y político jalisciense, clave en la transición política de los años 90.”

Jiménez Remus nació en Guadalajara, Jalisco, el 23 de marzo de 1940. Aún no se sabe la causa de la muerte.

Gabriel Jiménez Remus fue un promotor y defensor de Puerto Vallarta lugar que visitó en innumerables ocasiones pues fue abogado del entonces Camino Real.

Sus argos:

Candidato a gobernador de Jalisco en 1982.

Diputado federal en dos ocasiones de 1985 a 1988 y de 1991 a 1994.

-Diputado local al Congreso de Jalisco de 1988 a 1991 donde coordinó a la diputación panista.

-Consejero nacional de 1984 a 2001.

-Presidente del Comité Directivo Estatal de Jalisco de 1987 a 1990.

-Presidente interino del PAN Jalisco en 1990.

-Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores de 1994 a 2000.

-Embajador de México en España de 2001 a 2007.

-Embajador de México en Cuba de 2007 a 2013.

Diferentes etapas de la vida de Gabriel Jiménez Remus.

