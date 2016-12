Home » Gente PV Hugo Ahumada y su Cocina Poética Hugo Ahumada y su Cocina Poética

Hugo Ahumada es uno de los chefs más destacado de la nueva generación de cocineros. Su sencillez y autenticidad se refleja en cada uno de los platillos que prepara.

Una visión para generar conciencia sobre la calidad en la alimentación.

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

Poseedor de una brillante trayectoria en el ámbito de la gastronomía en Puerto Vallarta, cuenta con 18 años de experiencia, periodo durante el cual ha transitado por las cocinas de célebres chefs como Anton Mosimann en Mosiman’s Club, Londres; Carlo’s de Carlos Nieto, Highland Park; Aquí está Coco de Coco Pacheco y Donde Augusto en Santiago de Chile; entre otras.

Su carrera la inició como aprendiz de cocina en el restaurante Café des Artistes, llegando a ser Chef Ejecutivo del mismo, donde desde muy pronto se destacó por su amor y pasión por la cocina, dejando ver su talento, creatividad y sensibilidad que lo llevaron a concursar a los más importantes eventos y festivales, en St. Moriz, Santiago de Chile, Londres, Chicago, en el concurso de la U.S. Meat; donde orgullosamente ganó el primer lugar en la nominación a la originalidad y mención honorífica como mejor platillo del concurso, también se coronó triunfador del Gran Concurso Culinario Latinoamericano Azteca Final Nacional 2010 de ABASTUR en la ciudad de México.

Tras un descanso y un periodo de autoconocimiento, Hugo Ahumada regresó con una propuesta proveniente del redescubrimiento y experimentación con un toque personal en la que ha reencontrado las raíces gastronómicas, espirituales y culturales de la comida mexicana, y que define como mágica y poética, experiencia que busca compartir.

“Esta visión es generar conciencia en cómo nos alimentamos y qué preparamos para alimentarnos, es un tema muy importante el darnos cuenta qué estamos comiendo, que los productos sean frescos, que sean de calidad, nuestra cocina es una cocina con productos locales, de la región de Vallarta-Nayarit con sabores mexicanos, yo le llamo cocina poética, porque creo en la magia de la cocina, porque creo que hay más allá de los que ahorita percibimos a través de ella, puedes sanar tu cuerpo, o puedes enfermar tu cuerpo también, se pueden ver muchos milagros, a través de la cocina, cosas mágicas que ya se está como olvidada esa parte, entonces es mi inquietud, es algo que estoy aprendiendo, que estoy viviendo personalmente y mi intención es compartirlo, para que la gente redescubra lo valioso de su cultura, lo valioso de una rica manzana, de un rico mango que es simplemente y naturalmente delicioso, es perfecto…”

En este sentido, Hugo Ahumada regresa al verdadero origen de la cocina dejando de lado esa fútil tendencia comercial y de espectáculo en que se ha convertido la gastronomía en muchos lugares del mundo.

“Tuve un viaje con los huicholes que me hizo ver otra realidad que no veía, me hizo darme cuenta de lo perfecto que es la naturaleza, cómo vas al desierto y te encuentras una tuna que tiene líquido, que es dulce, de una forma muy padre, que es perfecto y que es lo que la naturaleza te da en ese lugar porque es lo que tu cuerpo necesita, es una experiencia bastante surrealista, pero a la vez tan real, que a mí me hizo ver esta otra parte del alimento y que no tenía yo noción, o no me daba cuenta que existía, creo que ahí está también el agradecer el alimento, bendecirlo, compartirlo fuera de egos, fuera de presunciones, fuera del tema económico, fuera de todo esto que ya se ha convertido últimamente la cocina en números, en negocio, y hacerla un poco más profunda, con un valor más intenso de alguna manera, creo que es bonito…”

Este concepto ha tenido eco muy pronto, pues además de compartirla en su restaurante MAIA Cocina Poética, ha llamado la atención de otros cocineros, por lo que han solicitado su presencia en foros de Sudamérica donde ha explicado su filosofía y visión de la cocina.

Este regreso al escenario de la alta gastronomía, posiciona de nuevo a Hugo Ahumada como uno de los chefs más destacados de la nueva generación que están dando de qué hablar, y que por tal motivo es uno de los personajes destacados en 2016.

